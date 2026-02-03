小規模サロン向けホームページ制作「ミテカウ」が、新テンプレート開発に伴うモニター募集を開始いたしました。初期費用0円、月額5,500円で提供。
ホームページ制作サービス「ミテカウ」（ https://mitecow.com/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、2026年2月3日より、小規模サロン向けホームページ制作「ミテカウ ライト」において、今後のテンプレート開発を目的としたデザイン制作モニターの募集を開始いたしました。
今回のモニター募集では、通常はテンプレートを使って制作する「ライトプラン」を、オリジナルデザインで制作します。制作したデザインは、今後のテンプレート開発に使用させていただきます。
Googleマップ対策や口コミ集客に活用できる機能もご利用いただけるため、「とりあえず作る」だけで終わらず、集客にも使えるプランです。
料金は月額5,500円・初期費用0円。募集は先着10店舗限定です。
■リリースの背景
一人美容室や小規模サロンでは、
・ホームページは欲しいが、制作費や固定費は抑えたい
・作るだけで終わらず、集客にもつなげたい
・できれば手間をかけずに運用したい
といった声が多く聞かれます。
こうしたニーズに応える形で提供してきたのが、小規模サロン向けの「ミテカウ ライト」です。
一方で近年は、
「テンプレートでも、もう少しデザインにこだわりたい」
「自分のサロンらしさが出る見た目にしたい」
といった要望も増えてきました。
そこで今回、実際のサロン様の制作を通して、より使いやすいテンプレートを開発するためのモニター企画を実施することとなりました。
■モニター募集について
今回のモニター募集では、今後提供予定のテンプレート開発を目的として、通常よりもお得な条件でご提供いたします。
・月額：5,500円
・初期費用：0円
・デザイン：オリジナルデザイン
・10店舗限定（先着順）
■こんなサロン様におすすめ
・一人／少人数でお店を運営している
・できるだけコストを抑えたい
・ホームページは欲しいが、手間はかけたくない
・Googleマップや口コミ集客にもこだわりたい
■モニター募集概要
・募集数：10店舗（先着順）
・申込期限：2026年2月15日（日）23:59
・既存ホームページからのリニューアルも可能
▼ライトプラン詳細
https://mitecow.com/price/
■株式会社ノーマリズムについて
「最高の普通を追求します。これからの普通を創造します。」をコンセプトに、ホームページ制作[ミテカウ]（ https://mitecow.com/ ）やサロン予約システム「CSNEXT」（ https://csnext.jp/ ）、アパレルOEMのマッチングサイト「アパレルOEM検索]」（ https://apparel-oem.com/ ）などのWEBサービスを提供しています。
配信元企業：株式会社ノーマリズム
