株式会社サンクユー、ShopifyからEC-CUBEへのリニューアル事例を公開 ― Shopify依存からEC-CUBE4.3へ移行し、自由度と成長性を実現するEC刷新ノウハウ ―
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、ECプラットフォームをShopifyからEC-CUBE4.3へ移行・リニューアルする際のポイントと成功の要因を解説した最新コラムを公開しました。
今回のコラムでは、EC基盤の柔軟性と成長性を求める企業に向けて、EC-CUBE4.3への移行を成功させる実践的な手法や注意点をまとめています。
特に、セキュリティ・カスタマイズ性・運用の自由度を高めたい現場担当者・経営層にとって有用な内容です。
■背景：EC運営における「自由度」と「継続成長」の重要性
近年、ECサイトのプラットフォーム選定では、初期の立ち上げのしやすさに加え、以下のような長期的な運用・成長要件が重視されています。
・自社の販売ロジックに合わせた高度なカスタマイズ
・外部システム（基幹・在庫・CRM）との柔軟な連携
・ECサイト内での独自施策の実装・分析
・セキュリティ・最新環境への対応
こうした要件に対応するため、近年はEC-CUBE4.3への移行を選択する動きが広がっています。
■コラムで解説している主な内容（＝問い合わせにつながるポイント）
１）EC-CUBE4.3の主要強化点
セキュリティ・パフォーマンス・管理機能の強化、
新仕様・PHPバージョン対応の概要解説。
２）ShopifyからEC-CUBE4.3への移行で実現できる価値
テーマ設計の自由度向上、外部API連携、独自機能実装のメリット。
３）移行プロジェクトの進め方と注意点
データ移行（商品・顧客・注文）、テーマ移植、プラグイン互換、テスト・ステージング、運用リリースなど。
４）カスタム要件を活かしたEC刷新の実例
移行前後での運用改善ポイント、顧客体験向上の施策例。
■移行・アップデートで得られる効果
１）運用の自由度が拡大
新機能や独自ロジックを自社戦略に合わせて設計可能。
２）長期的な成長に寄与
外部システム連携やカスタマイズにより、接客・販促・分析の高度化が容易に。
３）セキュリティ・安定性の向上
最新バージョンによる継続的なサポートと脆弱性対策。
■コラムはこちら
https://www.thank-u.net/blog/eccube/shopify-to-eccube-royalhoney/
■サンクユーのECリニューアル／バージョンアップ支援
サンクユーでは、EC-CUBEを中心としたEC構築・リニューアル・バージョンアップ支援を多数手掛けており、以下のような支援が可能です。
１）EC-CUBE4.3への移行設計
移行計画、要件定義、データ移行戦略
２）独自カスタマイズ・機能開発
外部API連携、会員／受注仕様、再注文機能
３）セキュリティ要件整理と防御対策
最新脆弱性への対応、アクセス制御、認証強化
４）運用・保守の最適化支援
テスト運用、ステージング環境整備、リリース監査
「自社のECサイトを次のステージに進めたい」
「Shopifyの制約を超えて独自施策を実装したい」
「長期的なセキュリティ・安定運用を実現したい」
といった企業様からのご相談をお待ちしております。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
