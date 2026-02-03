描きたいポーズの組み立て方をアタリから学べる！人体イラストの基礎が詰まった決定版『人体イラストのためのアタリ・レッスン 立体的で動きのある身体を描く』2026年2月4日発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『人体イラストのためのアタリ・レッスン 立体的で動きのある身体を描く』を2026年2月4日（水）より全国書店にて発売いたします。
ロングセラー『人物を描く基本 使える美術解剖図』の著者、三澤寛志が贈る、人体イラスト技法書の決定版。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340607/images/bodyimage1】
最初から完成された輪郭を描こうとせず、まずは「良いラフ・アタリ」を取ることから始めましょう。
長く美術専門学校で指導をしている著者が、「実際のモデルを見て描く」をあえて封印し、球や箱、円柱などで人物を組み立てる考え方と手順をわかりやすく解説。
単純な形でラフを描き、描きたいポーズがつくれるよう、立ちポーズ・座りポーズ・寝ポーズ・ダイナミックなポーズなど、あらゆるポーズを網羅。特にイラストを描く読者が失敗しやすい「椅子や床に座る」ポーズは徹底的にレクチャー。簡単なラフから描くメリットを実感できるように、図解とメイキングで詳しくフォローします。
＜本書のポイント＞
●最初から完成された輪郭を描こうとせず、まずは「良いラフやアタリ」を取ることから始めましょう。
●美術解剖学に基づいた資料性の高い人体パーツと「単純化のコツ」をレクチャーします。
●この一冊で描きたいポーズや動きを自由に組み立てられる実力を養成します。
イラストを描くすべての人へ──この一冊で描きたいポーズや動きを自由に組み立てられる実力を養成します。
内容：
第１章 基本的な立体図形と体幹（頭部から股関節）の組み立て
第２章 上肢（肩から腕）の動きを知る
第３章 手（手首から手の指）を攻略する
第４章 下肢（腰から脚、足）を理解する
第５章 全身の立ちポーズからひねりの動きまで
第６章 座るポーズと寝るポーズ
第７章 動きのあるポーズをおさらいする
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340607/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340607/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340607/images/bodyimage4】
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/12675
【商品情報】
人体のためのアタリ・イラストレッスン 立体的で動きのある身体を描く
●定価：3,520円（本体3,200円＋税10％）
●著者：三澤寛志 編集：角丸つぶら
●ISBNコード:978-4-7986-4059-4
●JAN コード：9784798640594
●判型：B5ワイド判 264ページ
【関連リンク】
◆ホビージャパンの技法書 公式WEB https://hj-gihousho.com/
◆ホビージャパンの技法書 公式X https://twitter.com/manga_gihou
◆ホビージャパンの技法書 公式Instagram https://www.instagram.com/hjgihousho/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
