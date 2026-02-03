【キーエンス海外事業競争力を徹底解説！】キーエンス解剖 海外事業編| 人事部・海外事業部必見！2/17(火)10時30分開催

インサイトアカデミー株式会社

グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、無料webセミナー「【キーエンス海外事業競争力を解説！】キーエンス解剖 海外事業編」を2026年2月17日(火)10:30より開催します。

セミナーを申し込む :https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/20260217

セミナー詳細

概要

・開催日 ： 2026年2月17日（火）

・開催時間 ： 10：30-11：45

・参加費 ： 無料

・形式 ： オンライン（zoom）にて開催

・対象者 ： 海外事業部責任者/担当者、人事部責任者/担当者、海外駐在員/海外駐在予定者

・参加特典 ： 投影資料の配布（アンケートご回答者様）

※法人対象

・お申込みはご勤務先のメールアドレスにてお願い致します。

・個人の方および同業の方のご参加はご遠慮いただいております。

セミナーのポイント

・キーエンス式「成功の形作り」

・海外進出ステージ（初期段階から規模拡大期）における現地法人運営のポイント

・海外現地法人運営において重要な「駐在員の使命と役割」

こんな方におすすめです

・人事部や海外事業部にご所属で海外駐在員の育成に携わっている方

・グローバル事業の強化がミッションの方

・キーエンスの圧倒的な海外事業競争力に興味のある方

セミナー内容

2022年12月に発売された「キーエンス解剖 最強企業のメカニズム」。



発売開始直後から、各書店のビジネス書コーナーだけでなく「注目の書籍」という形で、入り口近くなどの目立つ場所に山積みされていたため、多くの方が既にご存知かもしれません。

しかし、この書籍の後半第6章「海外と新規で次の成長へ」というあたりから、インサイトアカデミーで非常勤執行取締役を務める藤田 孝 氏のエピソードが掲載されていることはご存知でしょうか？

本セミナーでは、海外拠点ゼロの状態から30年で海外売上1,600億円、海外事業のシェアを50％以上まで引き上げた藤田講師が、「キーエンス解剖 最強企業のメカニズム」でも紹介された中でも、特に「海外事業」にフォーカスし、「営業利益率驚異の55％超の秘訣」や「事業運営の仕組みづくりと人材育成」について、事例を交えながら生解説します。

「この本、気になっていた！」という方はもちろんのこと、既に読破された方にとっても、書籍には登場していないレアなエピソードが披露される可能性大です。リアルな事例をベースに、様々な観点からキーエンスの海外事業競争力について解説します。

グローバル人事・海外事業部のご担当者様は必見のセミナーです。ぜひご参加下さい。

セミナープログラム

■ 【キーエンス海外事業競争力を解説！】キーエンス解剖 海外事業編（講師：藤田 孝氏）

01 成功の形作りの重要性

02 事業運営の仕組づくりと属人化・ブラックボックス化の回避

03 現地社員の採用と育成

04 駐在員の使命と役割

05 本社と現法の関係 ～最適なガバナンス運営とは～

■パネルディスカッション

藤田 孝 氏 × INSIGHT ACADEMY 代表取締役 アカデミー長 金 珍燮

01 組織マネジメント論として「戦略は組織に従う」「組織は戦略に従う」という相反する指針が存在するが、キーエンスのご経験・グローバル企業支援、それぞれの知見から実態をどのように捉えるか

02 海外拠点で活躍する人材確保のためには「採用・育成」どちらを優先すべきか

03 海外拠点で活躍する人材を育成するためには「外注・内製」どちらを優先すべきか

セミナー講師

藤田 孝 氏

元 キーエンス 海外事業部長

現 インサイトアカデミー 非常勤執行取締役

株式会社キーエンスの海外事業部長として、海外事業をゼロから立ち上げ、19現地法人・160海外拠点を管轄指導、100名を超える駐在員を選抜・育成指導した実績を持ち、現在はその経験を元に、経営全般、組織運営強化、海外進出など、多様な企業支援を行っている。

主催会社

会社概要

インサイトアカデミー株式会社

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役：金 珍燮

設立：2019年12月1日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

‐ INSIGHT ACADEMY「Eラーニング」：https://client.insighta.co.jp/service/e-learning

‐ INSIGHT ACADEMY「研修」：https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training

‐ INSIGHT ACADEMY「語学」：https://client.insighta.co.jp/service/language