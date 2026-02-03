Shokz ”想いが伝わる、耳をふさがない贈り物” 人気のイヤーカフ式「OpenDots ONE」がバレンタイン限定で20%OFF！

Shokz Japan株式会社

新しいオーディオ体験を提供するオープンイヤー型イヤホンメーカーShokz Japan（ショックスジャパン）は、2026年2月3日（火）から2月15日（日）までの期間限定で、「Shokz OpenDots ONE バレンタインキャンペーン」を開催します。開催期間中は、イヤーカフ式オープンイヤー型イヤホン「OpenDots ONE」を20%OFFの特別価格で提供するほか、購入者に先着で「イヤホンケース」をプレゼントします。さらに、購入時に公式サイトの会員登録を行った方を対象に、イヤホンを華やかに彩る「星型アクセサリー」をプレゼントするW特典を実施します。

キャンペーン開催の背景

バレンタインは、恋人や家族、友人へ感謝や想いを伝える特別な日です。しかし、イヤホンで音楽に没入することで、近くにいる人との会話が減ってしまうことも少なくありません。Shokzの「OpenDots ONE」は、耳をふさがないオープンイヤー型イヤホンです。音楽を楽しみながらも、周囲の音や大切な人の声を自然に感じることができます。「一緒に過ごす時間をより心地よいものにしてほしい」そんな想いを込めて、本キャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン中は、対象製品を特別価格で購入できるほか、バレンタインギフトに適した限定特典を用意しています。

- 期間： 2月3日（火）00:00 ～ 2月15日（日）23:59- 対象製品：OpenDots ONE- 内容：通常価格から20％オフの特別価格で販売

【特典1】イヤホンケース（数量限定・先着順）

キャンペーン中に「OpenDots ONE」を購入した人を対象に、

持ち運びに便利な専用イヤホンケースをプレゼントします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

【特典2】星型アクセサリー（会員限定特典）

ご購入時に会員登録（無料）をしていただいた方限定で、イヤホンを華やかに彩る「星型アクセサリー」をプレゼントします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

会員ログイン後のご購入で、無料特典としてお付けします。

公式サイトへ :https://jp.shokz.com/products/opendots-one?utm_source=jerry_prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=valentine&variant=42503386398768

Amazonへ :https://www.amazon.co.jp/stores/page/B6EB93D1-2931-4349-91D7-1BB2F7D9C3C9?channel=&utm_source=jerry_prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=vt

OpenDots ONE について

「OpenDots ONE」は、Shokzが提案する新しいスタイルのイヤーカフ式オープンイヤー型イヤホンです。アクセサリーのようなイヤーカフ型デザインを採用し、ピアスやイヤリングのようにコーディネートの一部として自然に馴染みます。

片耳わずか6.5gの超軽量設計と、独自のオープンイヤー構造により、耳を圧迫しにくく、長時間装着しても快適な着け心地を実現しています。

耳をふさがないオープンイヤー型のため、音楽を楽しみながらも周囲の音やパートナーの声を自然に聞き取ることができ、デート中や家事の合間など、さまざまなシーンでスムーズなコミュニケーションをサポートします。

＜製品情報＞

・通常価格：27,880円（税込）

・カラー展開：ブラック、グレー、ピンク

・販売場所

・オフィシャルWebサイト

・Amazonオフィシャルストア

・楽天オフィシャルストア

・家電量販店（ビックカメラ、ヨドバシカメラ、一部のヤマダ電機）

Shokz Japanについて

耳をふさがないオープンイヤー型イヤホンの分野で革新を続けるShokz Japanは、独自のオーディオ技術による高音質と、日常使いしやすい価格帯を両立した製品を展開しています。

「ながら聴き」を高音質で楽しめる新しいオーディオ体験を提案するとともに、周囲の音に気づける安全性にも配慮した設計を特徴とし、イヤホンの新たな価値創出に取り組んでいます。

公式サイト：https://jp.shokz.com/

会社概要

会社名：Shokz Japan株式会社

本社 ：東京都台東区上野三丁目14-2-301室

代表者：陳 遷