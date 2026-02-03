株式会社ATIPIX、株式会社Gibridge・有限会社クレア・ラボ・ジャパンとアライアンスを締結

株式会社ATIPIX■概要

株式会社ATIPIX（本社：東京都江東区）は、株式会社Gibridge（本社：神奈川県横浜市）および有限会社クレア・ラボ・ジャパン（本社：神奈川県横浜市）とアライアンスを締結しました。

本連携により、ATIPIXが運営するトレーナー向けオンラインアカデミー「Zone Medical Academy（ZMA）」において、科学的根拠と品質基準に基づいたサプリメント活用の体系化および、現場ニーズに即したオリジナルサプリメントの共同開発を開始します。

ZMAは、分子栄養学 × 行動変容 × データ活用を統合した教育プラットフォームとして、科学的根拠に基づく指導力の向上を支援してきました。

今回のアライアンスにより、学習コンテンツと実践プロダクトを有機的につなぐ仕組みが加わり、受講者および顧客に対して「学びから成果までを最短距離で実現するプログラム」を提供していきます。

■Zone Medical Academy（ZMA）について

ZMAは、「知識 → 実践 → 行動変容 → 継続成果」を再現性高く実現するための、トレーナー・アスリート領域向けオンラインアカデミーです。分子栄養学を基盤に、データに基づく状態把握と科学的介入、行動変容を定着させるコーチング設計を統合し、現場で“成果を出せる指導力”を身につけることを目的としています。

主な学習内容は以下の通りです。

- 分子栄養学に基づくコンディショニング理論- 検査データ・血糖値デバイス等を用いた状態把握- 科学的根拠に基づく介入メソッド設計- 行動変容を継続成果につなげるコーチング手法- 顧客にそのまま提供できるテンプレート付き講座■アライアンスの背景

フィットネス・ウェルネス分野では、栄養・データ・行動変容を統合した指導が重要視される一方で、サプリメントの活用においては選択基準や使用方法が現場任せになっているケースも少なくありません。

結果として、

- 目的と成分が合致しない使用- 科学的根拠の不十分な提案- 顧客側の理解不足による継続率低下

といった課題が生じています。

ATIPIXはZMAを通じて、教育の側面から専門性と再現性を高める仕組みを構築してきました。今回、品質基準と製品設計に強みを持つGibridgeおよびクレア・ラボ・ジャパンと連携することで、教育と実装を一体化した次世代型の指導環境を整備します。

■連携内容

１. ZMA内でのサプリメント展開

Gibridgeおよびクレア・ラボ・ジャパンが取り扱う高品質なサプリメントを、ZMAの学習・実践カリキュラムに組み込みます。

単なる商品紹介ではなく、

- 使用目的の整理- 成分設計の考え方- 適切な使用タイミング- 注意点・禁忌

といった観点を教育内容に落とし込み、トレーナーが科学的根拠を持って提案できる活用モデルを構築します。

２. オリジナルサプリメントの共同開発

ATIPIX・Gibridge・クレア・ラボ・ジャパンの三社は、ZMAで蓄積される学術的知見と現場フィードバックをもとに、トレーナーが現場で本当に必要とする機能性に特化したオリジナルサプリメントの共同開発を進めます。

国内外の高品質原料の選定、使用実績、科学的根拠を踏まえ、ZMA受講者および関連クリニック・トレーナー向けに展開していく予定です。

３. トレーナー向けの「サプリ活用モデル」の構築

サプリメントを活用した介入を、ZMAの学習体系に組み込み、

- 目的別の活用指針- 科学的背景の理解- 顧客への説明方法- 継続を促す支援フロー

をテンプレートとして提供します。これにより、受講者は現場で即時活用でき、指導の質と再現性を高めることが可能になります。

■Gibridge（ギブリッジ）について

株式会社Gibridgeは、「Give（与える）」という価値観と「橋を架ける（Bridge）」という理念から生まれた企業です。人と人、細胞と栄養、コミュニティと情報をつなげることを使命とし、健康を軸とした持続的なコミュニティづくりを支援しています。

クレア・ラボ・ジャパンと連携し、高品質なサプリメントの流通・販売支援を担うなど、現場に信頼できる製品を届ける役割を果たしています。

コーポレートサイト：https://www.gibridge.co.jp/

■クレア・ラボ・ジャパンについて

有限会社クレア・ラボ・ジャパンは、医療・専門領域での使用実績を持つ高品質サプリメントを輸入・販売する企業です。品質管理と成分設計に強みを持ち、臨床現場および一般ユーザー双方の健康支援に取り組んでいます。

コーポレートサイト：https://www.klaire.co.jp/company

■今後の展望

三社は今後、ZMA受講者向けサプリメント活用講座の拡充、オリジナルサプリメントシリーズのローンチ、トレーナー・医療関係者向け共同セミナーの開催などを通じて、教育・実践・プロダクトを統合した新たな健康支援モデルの構築を進めていきます。

ZMAは今後も、科学と実践をつなぐ「次世代教育プラットフォーム」として価値向上を図ってまいります。

■第1期生 募集中

現在、Zone Medical Academyでは第1期生を募集しています。

定員あり・先着順のため、ご関心のある方はお早めにお申し込みください。

お問い合わせ：academy@zonemedical.jp

Zone Medical Academy：https://academy.zone-medical.com/

■会社概要

会社名：株式会社ATIPIX

取締役：寺田 武史

所在地：東京都江東区亀戸3丁目14-4

事業：アスリート向けeラーニングプログラムの提供、ゾーンメディカルメソッドによるコンディション分析・個別最適化支援、スポーツ団体・企業・教育機関との共同研究および共創プロジェクトの推進

コーポレートサイト：https://atipix.jp/

ZONE MEDICAL：https://atipix.jp/zone-medical