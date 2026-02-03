「脅威即隔離」でPC環境を快適・安全に！ EDR-Realtime Analyticsからネットワーク隔離可能へ

ハミングヘッズ株式会社

ハミングヘッズ株式会社(本社：東京都江戸川区)はこの度、弊社主要製品「Security Platform(SeP)」の機能「EDR-Realtime Analytics」に新たな実装を加えました。EDR-Realtime AnalyticsはPC環境の不調などを含めあらゆる状態を瞬時に把握できる画期的なログ機能ですが、今回の実装で直接、ログから脅威の疑いがあるマシンをネットワーク隔離が可能になりました。

ハミングヘッズ ロゴ詳細を見る :https://www.hummingheads.co.jp/feature/51_EDR_net.html

このアップデートで、ユーザーはEDR-Realtime Analyticsを確認し、脅威の疑いがあるマシンがあればメニューから「ネットワーク隔離」の項目をクリックするだけでOK。簡単・即座にマシンをネットワークから隔離することができます。

EDR-Realtime Analyticsからネットワーク隔離する際の画面

◆依然深刻な国内のランサムウェア被害

2025年はアサヒGHDやアスクルも被害に

警察庁が2025年3月に発表した、2024年に報告された国内のランサムウェアの被害件数は222件。これは2022年（230件）に次ぐ数字で、サイバー攻撃が依然として深刻である状況でした。業種別では製造業が最多で65件、卸売・小売業が43件、サービス業が33件となっています。またサイバー犯罪の検挙件数は13,164件となっており、これは過去10年間で最多となっています。

2025年の国内ランサムウェア被害件数に関する警察庁の発表はこれからですが、すでにアサヒグループホールディングス（GHD）が9月、またアスクルが10月にランサムウェア被害によるシステム障害を発表。日本経済新聞は「アサヒGHDが最大損失90億円の可能性」（10月9日）、「アスクルの11月度の売上高は前年同月比で95%減」（12月１日）とそれぞれ報道するなど、甚大な被害が出ています。2025年もランサムウェアの被害が深刻であることは変わらないのではないでしょうか。

ネットワーク隔離はすでにサイバーハイジーンに実装済み

「脅威即隔離」でユーザーのPC環境を快適・安全に

EDR-Realtime Analyticsからネットワーク隔離可能へ

こうしたランサムウェアを含むサイバー攻撃の脅威について、“一刻も早く”対処するのは当然のこと。そして今回の実装はまさに「脅威」を即「隔離」して、ユーザー様の快適・安全なPC環境にすることに直結する実装となっています。

すでに組織内のあらゆるIT資産をゼロトラストに管理するSePサイバーハイジーンオプションではこの「ネットワーク隔離」を実装しております。この機能ではエンドポイント全体をリアルタイムかつ継続的に監視する中で、SePや弊社のサイバー攻撃対策ソフト・DePが不審な挙動を阻止したときや、管理下のWindows Defenderがウイルスを検知したときに脅威・ウイルスが検出されたマシンをネットワークから隔離することができるものとなっています。

脅威が深刻化するサイバー攻撃に対し、EDR-Realtime Analyticsからネットワーク隔離するなど、新機能を駆使することによって、ユーザーのPC環境を迅速に、強固に防衛するSeP。ぜひ最新バージョンをご利用ください。

SeP詳細 :https://www.hummingheads.co.jp/sep/index.html

SeP ロゴ

