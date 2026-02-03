世界で話題！海外向けクラウドファンディング7,400万円達成。“ちら見”するチャームロボット「mirumi」
「ロボティクスで、世界をユカイに。」をビジョンに掲げ、数多くのコミュニケーションロボットやIoTプロダクトを企画・開発するユカイ工学株式会社（本社：東京都新宿区、代表：青木 俊介）は、“ちら見”するチャームロボット「mirumi」（みるみ）の海外向けクラウドファンディングを実施し、ユカイ工学史上最高額となる7,400万円（目標金額の9,685%）を達成しました。
「mirumi」は、CES 2025で初公開され、世界各国のメディアや来場者から大きな注目を集め、2025年12月から2026年1月にかけて、世界最大のクラウドファンディングサイト「Kickstarter」にて海外向けチャレンジを実施しました。32の国と地域から総計1,870名の支援をいただき、エリア別シェアは北米48%、EU14%、香港9%、シンガポール6%、タイ5%、イギリス4%、ほか、となっています。
バッグチャームの新革命
mirumi公式Instagram（@mirumi_tokyo(https://www.instagram.com/mirumi_tokyo/)）は、わずか1ヶ月でフォロワー数1.6万人を突破し、ファッションテックアイテムとして大きな話題となりました。中でも、海外の感度の高いセレブリティやデザイナー、メディアからも注目を集め、2026年2月にはイタリア・ミラノで開催されるファッションウィークにて、ブランドとのコラボレーションによるショーへの登場が決定しています。
また、初夏にはイギリス・ロンドンの老舗高級百貨店「Harrods」（ハロッズ）でPOP UP STOREの開催も予定しています。
なお、日本での展開につきましては2026年春の発売を予定しております。
“ちら見”する、チャームロボット「mirumi」
音にふと顔を上げ、
まわりをキョロキョロ。
なにかをじっと見つめ、
ときに気まぐれにそらす。
「mirumi」は、そんな赤ちゃんのしぐさをモチーフにした、
“ちら見”するチャームロボットです。
目と目が合えば、小さな幸せをおすそ分け。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PEtshGcvtRk ]
mirumi公式サイト：https://mirumi.tokyo/(https://mirumi.tokyo/)
Instagram @mirumi_tokyo(https://www.instagram.com/mirumi_tokyo/)
「mirumi」プレスキットはこちら(https://drive.google.com/drive/folders/1xZmOIn5GgXpeV-t5BYU3PSYb3G6B0-UR)
ユカイ工学株式会社について
ユカイ工学では、自社製品開発で培ったコミュニケーションデザイン、ロボティクス、IoTを強みとし、企業の製品・サービスの開発を支援させていただいております。コンセプトや製品のデザイン、ハードウェア設計、アプリ・ソフトウェア開発、量産支援、クラウドファンディングに至るまで、インハウスで行っているため、企業の発想を速やかに形にすることが可能です。
主な事業
１.受託による製品・サービス開発、DX支援
２.ロボットプラットフォームを利用したサービス開発
・シニア支援サービス、子育て支援サービス、CX向上等
３.自社製品開発・販売
・「ユカイな生きものロボットキット」などエデュケーションシリーズ「kurikit」
・あなたに共感する、未来のファミリーロボット「BOCCO emo」
・小さくなった、心を癒やす、しっぽクッション「Petit Qoobo」
・赤ちゃんのようなやみつき体感ロボット「甘噛みハムハム」
・呼吸するクッション「fufuly」
・あなたの代わりにふーふーしてくれるロボット「猫舌ふーふー」
など
企業情報
ユカイ工学株式会社（Yukai Engineering Inc.）
代表取締役：青木俊介
設立日：2011年10月1日
本社：東京都新宿区富久町16-11 武蔵屋スカイビル101
WEB：https://www.ux-xu.com/(https://www.ux-xu.com/)
Facebook：https://facebook.com/YUKAIEngineering/(https://facebook.com/YUKAIEngineering/)
Instagram：https://www.instagram.com/yukaiengineering/(https://www.instagram.com/yukaiengineering/)
X：https://x.com/yukaikk(https://x.com/yukaikk)
note：https://note.com/ux_xu(https://note.com/ux_xu)