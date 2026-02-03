EIZO主催のInstagramフォロー＆いいねキャンペーンを開始、ColorEdge・FlexScanの4Kモニターを計2名に進呈

EIZO株式会社

EIZO株式会社（本社：石川県白山市、代表取締役社長COO：恵比寿 正樹）は、EIZO公式Instagramアカウントにてフォロー＆いいねキャンペーンを2月3日から3月3日まで実施します。

期間中にEIZO公式Instagramアカウント(https://www.instagram.com/eizo_jp/)をフォローし、キャンペーン告知投稿に「いいね」ボタンを押した方の中から、抽選でEIZOのカラーマネージメントモニター「ColorEdge」とビジネス向けモニター「FlexScan」の4Kモニターを各1名にプレゼントします。

■企画背景

当社では近年、SNSを通じた情報発信によるユーザーとのコミュニケーションを強化しています。本キャンペーンは、その取組みの一環として、Instagramを通じてより多くの方に当社やEIZO製品の魅力を知っていただく機会として実施するものです。フォローと「いいね」で気軽に参加いただける施策を通じ、EIZOのコミュニティをさらに広げていきます。

投稿キャンペーンの詳細はこちら（Instagramへ）

https://www.instagram.com/eizo_jp/p/DURl1bxE11G/

・応募者には上記URLに記載の応募規約を確認いただきます。本キャンペーンへの応募をもって応募規約の内容に同意したものとみなします。

■応募方法

１．EIZO公式Instagramアカウント @eizo_jp(https://www.instagram.com/eizo_jp/)をフォロー

２．キャンペーン告知投稿（上記URL）に「いいね」ボタンを押す

・すでにフォローしている方も応募できます。

■賞品

・ColorEdge CS2740-Z

映像制作向けカラーモード搭載

27型4K UHD（3840×2160）カラーマネージメントモニター

https://www.eizo.co.jp/products/ce/cs2740-z/

・FlexScan EV2740X

23.8型フルHD（1920×1080）USB Type-C、LAN端子搭載

27型4K UHD（3840×2160）ビジネス向けモニター

https://www.eizo.co.jp/products/lcd/ev2740x/

■応募期間

2026年2月3日（火）～3月3日（火）まで

■応募資格

・日本国内にお住まいの方

・自身でInstagramアカウントをお持ちで、公開設定にしていること

■当選者の選定方法

応募締切り後、当社で抽選を行い、当選者にはEIZO公式Instagramアカウントからダイレクトメッセージにてご連絡

・同じ方が複数のInstagramアカウントから応募された場合、当選資格は無効となります。

