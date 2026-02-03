【“詰め替え”という悩みから解放される新習慣】医薬品メーカー・タカミツ発　分包美容液「Perserum（パーセラム）」「#詰め替え卒業キャンペーン」第2弾を2026年2月に実施

株式会社タカミツ

愛知県名古屋市に本社を置く医薬品メーカー・株式会社タカミツ（代表取締役社長：高岡誠弥）は、分包包装美容液ブランド「Perserum（パーセラム）」において、「#詰め替え卒業キャンペーン」第2弾 を2026年2月3日（火）～2月28日（土）の期間で実施いたします。

この第2弾キャンペーンは、2025年12月に実施した「パーセラム #詰め替え卒業 宣言キャンペーン」に続く取り組みです。

第1弾では、公式X（旧Twitter）およびGoogleフォームで「旅行時のスキンケア」に関するアンケートを実施し、1,042件の回答を集めました。その結果、約7割の方が「旅行・出張時に普段のスキンケアを詰め替える・妥協する経験がある」という実態が明らかになっています。

また、旅行や出張時のスキンケアにおいて、詰め替えで失敗した・困ったエピソードを募集したところ「詰め替えた容器から液漏れし服まで濡れた」「詰め替えの量が足りず、結局現地で買う羽目になった」など様々なエピソードが寄せられました。

この結果を受け、詰め替えの手間や失敗・持ち運びの不便・衛生面の不安といった悩みを解消する新しいスキンケア習慣としての価値を広く体験していただく機会として、第2弾キャンペーンを実施します。

キャンペーンの立ち上げ背景

「旅行や出張のたびに詰め替えが面倒」「液漏れや衛生面が不安」「持参をあきらめてしまう」――第1弾のアンケートでは、スキンケアの持ち運びに関するこうした悩みが多数寄せられました。

特に卒業旅行や春休みなど移動が増える季節は、詰め替えの手間や品質劣化への懸念から、本来必要なスキンケアが継続できない場面が増えると思われます。

タカミツは、医薬品メーカーとして「内容物の品質を最後まで守ること」を責務と捉え、安心・安全を最優先に考えた製品設計と品質管理を徹底してきました。

その品質思想の延長線上で、内容物の安定性と衛生性を高める包装技術として分包包装での開発に取り組んでいます。

参考：【約7割が旅行時のスキンケアで“妥協”を経験】旅行時の不便を解消する『パーセラム「#詰め替え卒業」宣言キャンペーン』を12月24日より開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000171026.html

キャンペーン概要

■ キャンペーン名称：#詰め替え卒業キャンペーン 第2弾

■ 期間：2026年2月3日（火）～2月28日（土）

■ 内容：Perserumシリーズを対象に 期間限定で特別価格での提供 を実施

■ 実施：当社公式オンラインおよびAmazon内Perserum販売ページにて提供

※対象商品は期間中、特別価格にてご提供いたします。詳細は各販売ページをご確認ください。

公式オンライン ：https://kk-takamitsu.stores.jp/

Amazon内ページ ：https://amzn.asia/d/8A0QP1y

商品概要 （Perserum（パーセラム）とは）

Perserumは、タカミツの医薬品製造で培った密封・品質管理技術を応用し1回分ずつ充填した分包包装美容液です。

完全個包装にすることで、

・ 開封直前まで品質を保持

・ 空気や雑菌に触れにくい高い衛生性

・ 1回分ずつ密封された個包装設計

・ 必要な分だけ持ち運べる携帯性

・ 詰め替えの手間がなく、液漏れ・破損の心配が少ない

という価値を同時に実現します。日常使いだけでなく、旅行・外出シーンでも安心して使える設計が特長です。

【商品情報】

１. 商品名 ：パーセラムVC美容液

価格 ：3,300円（税込）

特長 ：3種のビタミンＣ誘導体（AA-2G、VCエチル、APPS）※をバランス良く配合し、お肌を整えます。分包包装で高い気密性に優れます。1回使い切りで持ち運びに便利です。

内容量 ：14包

サイズ ：H120×W80×D25mm , 30ｇ

公式オンライン ：https://kk-takamitsu.stores.jp/items/67206968bb97770d135d7127

Amazon内ページ ：https://amzn.asia/d/8A0QP1y

※3種のビタミンC誘導体（整肌成分、保湿成分）

アスコルビルグルコシド（AA-2G）

3-O-エチルアスコルビン酸（VCエチル）

パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na（APPS）

２. 商品名 ：パーセラムRT美容液

価格 ：3,300円（税込）

特長 ：パルミチン酸レチノール※1がエイジングサイン※2にアプローチし、お肌にハリと弾力を与えます。ナイアシンアミド※1、エラスチンペプチド※3、コラーゲンペプチド※4をバランス良く配合し、お肌を整えます。分包アルミ包装で気密性に優れます。

内容量 ：14包

サイズ ：H120×W80×D25mm , 30ｇ

公式オンライン ： https://kk-takamitsu.stores.jp/items/6720699acc85d00ca88ba73b

Amazon内ページ ：https://amzn.asia/d/eJ3Neb7

※1整肌成分

※2年齢に応じた肌状態

※3加水分解エラスチン（保湿成分）

※4加水分解コラーゲン（保湿成分）

３. 商品名 ：パーセラムCE美容液

価格 ：3,300円（税込）

特長 ：5種のヒト型セラミド※1と、3種のセラミド類似成分※2を配合し、お肌を整えます。ナイアシンアミド※3とビタミンC誘導体※4が、うるおいによる透明感をサポートします。分包アルミ包装で気密性に優れます。

内容量 ：14包

サイズ ：H120×W80×D25mm , 30ｇ

公式オンライン ： https://kk-takamitsu.stores.jp/items/672069c0bb97770d415d70cb

Amazon内ページ ：https://amzn.asia/d/6wKwUj4

※1 保湿成分：セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP

※2 保湿成分：セレブロシド、フィトステリルグルコシド／グルコシルセラミド、ユズ果実エキス

※3 整肌成分

※4 整肌成分：ビスグリセリルアスコルビン酸、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル

パーセラムVC美容液パーセラムRT美容液パーセラムCE美容液

皆さまの声（詰め替えで失敗した・困ったエピソード）※SNSより原文を引用

・つめかえ作業をする際、注ぎ始めと注ぎ終わりにだいたい容器の口からこぼれてしまいます

・旅行前にお気に入り美容液を詰め替えたら、フタが甘くてポーチの中が大惨事。服もコスメもベタベタで心まで萎えました…それ以来詰め替えが怖い。

・出張先で使おうと詰め替えた化粧水、機内の気圧で漏れて全滅。現地で急きょドラスト探し…スキンケア妥協したくなかった。

・パッキンのついてない小瓶に乳液入れたら鞄の中で爆発してたことがあります。

・ラベルを貼り忘れて、化粧水・美容液・導入液の見分けがつかず全部適当に使う羽目に。

・3泊4日の出張のとき、荷物を減らすために計算して小瓶に詰め替えたはずの乳液が、2日目の夜に底をついた…結局、コンビニでフルボトルを買い足し、荷物が倍に。。もうせこせこと詰め替えするのはやめたい。。

・詰め替え容器を何度も使い回していたら、肌にピリつきを感じました。洗浄や劣化まで考えていなかった自分の甘さを反省。肌に使うものこそ妥協すべきじゃないと痛感しました。

・詰め替え容器を節約したために、入れずらい、出しずらいでストレスが溜まる。

・出張時、詰め替え容器の底に残った分がなかなか出てこず、結局使い切れずモヤモヤした経験があります。

・詰め替えたクリームがなかなか出てこず、詰替容器を振っているうちに中身が飛んで出てきてしまった。

今後の展開

タカミツは、約60年にわたり外用消炎鎮痛薬や貼付剤などの医薬品製造で培ってきた、厳格な品質管理体制と密封・品質保持技術を基盤に、「安心・安全な製品づくり」を企業活動の根幹としてきました。

その医薬品レベルの品質思想をスキンケア分野にも応用し、内容物の品質を最後の1回まで守るための包装技術として、分包包装の研究・開発に継続的に取り組んでいます。

今後も、剤形・包装・品質設計を一体で考える“医薬品メーカーならではのアプローチ”により、安心して使い続けられるセルフケア製品の提供を通じて、新たなスタンダードの創出を目指してまいります。

「株式会社タカミツ（取扱いブランド）」について

株式会社タカミツは、1966年の創業以来、約60年にわたり外用剤（シップ薬）の製造・開発を行う医薬品メーカーです。医療用から一般用まで幅広い医薬品・外用剤を手がけ、長年培った製剤技術と品質管理により高い信頼を築いてきました。一般用医薬品ブランド「リフェンダ」シリーズでは、痛みに寄り添う貼付剤として多くの支持を得ています。また、医薬品製造で培ってきた浸透設計技術を活かした化粧品ブランド「Perserum（パーセラム）」では、分包包装による鮮度保持と安心・安全を追求し、国内外へ発信しています。

URL：https://kk-takamitsu.co.jp/company/

リフェンダID0.5％クールリフェンダaリフェンダLXテープ

医薬品ブランド「リフェンダ」

パーセラムVC美容液

化粧品ブランド「Perserum」

株式会社タカミツについて

当社は、消炎・鎮痛剤の製造に長年従事しており、日々腰痛・関節痛などの「痛み」と向き合って参りました。現在は病院・医院などで処方される「医療用医薬品」、ドラッグストア・薬局・薬店等でお買い求め頂ける「一般用医薬品」、その他様々な方面で、皆様の「痛み」を和らげるお手伝いをしています。

現在、日本では少子高齢化にあたり、セルフメディケーションの普及が必須となっている状況であり、私たちは腰痛・関節痛などの「痛み」と向き合う為のプロフェッショナル集団として、皆様のセルフメディケーションのお手伝いをできるようこれからも日々精進して参ります。

【会社概要】

社名 ：株式会社タカミツ

本社所在地 ：愛知県名古屋市北区上飯田東町4丁目68の1

代表取締役 ：高岡誠弥

事業内容 ：医薬品（シップ薬など）、化粧品の製造・販売

設立 ：1966年8月11日

HP ：https://kk-takamitsu.co.jp/