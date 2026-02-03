フリーアナウンサー中村仁美さん初書籍！『妻脳vs.夫脳　年上夫のあるある観察記』光文社より２月27日(金)発売！

株式会社光文社

株式会社 光文社は2026年２月27日(金)、フリーアナウンサー中村仁美さんの初書籍『妻脳vs.夫脳 年上夫のあるある観察記』を発売致します。

ファッション＆ライフスタイル誌『STORY』で2021年から連載を開始したフリーアナウンサー中村仁美さんの人気エッセイが、1冊の本にまとまりました。世代的に家のことは妻に任せておきたい「昭和夫」と、家は休憩するところじゃない！と言い放つ「男前妻」の日常が生み出すリアルエピソード。

「昭和夫」はいわずと知れた人気芸人・さまぁ～ず大竹一樹さん。両者からバラエティ番組等でもたびたび語られる、三兄弟子育ての中から生まれる爆笑話。妻側から見た、昭和夫のクスっと笑える珍発言＆エピソードをギュっと詰め込みました。

◆中村仁美『妻脳vs.夫脳 年上夫のあるある観察記』刊行記念イベント開催決定！

発売日の2026年2月27日(金)には、タレント・藤本美貴さんをゲストに迎え、スペシャル対談つきイベントを開催します。人気ママタレント同士によるイベントでしか聞けない面白話をぜひお楽しみに。

【イベント日時】 2026年2月27日金曜日 12時30分～13時20分

【会場】 紀伊國屋新宿本店９階 新宿区新宿3-17-7 紀伊國屋ビルディング

【参加条件】 紀伊國屋書店新宿本店にて書籍1冊以上ご購入者様限定 ※先着順

【チケット発売開始】2026年2月3日(火) 正午～

【チケット販売URL】

https://store.kinokuniya.co.jp/event/1769610455/

【プロフィール】

中村仁美 (なかむら・ひとみ)

フリーアナウンサー。1979年6月8日生まれ、神奈川県出身。お茶の水女子大学卒業後、2002年にフジテレビへ入社。2011年にお笑いコンビ、さまぁ～ずの大竹一樹と入籍し、男子三兄弟の子育てに奮闘中。2017年にフリーアナウンサーに転向後は、定評のあるトーク力や表現力でテレビ、ラジオ、執筆などレギュラーを多く持ち、多方面で活躍中。光文社『STORY』ではモデルとして出演する他、「妻脳vs.夫脳」の連載は毎月、ランキングの上位にあがる人気企画に。

【書誌情報】

書名：『妻脳vs.夫脳 年上夫のあるある観察記』

著者：中村仁美

定価：1,760円（税込）

発売日：2026年2月27日(金)

ISBN：978-4-334-10903-5

判型：四六判ソフト

ページ数：176ページ

発売：光文社