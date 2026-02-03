4歳の男の子の夢 「琉球獅子舞になりたい！」が実現！ 憧れの創作芸団レキオスとサプライズ演舞を披露

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（代表取締役社長：藤原徳也、所在地：千葉県千葉市、以下、当社）とイオン琉球株式会社（代表取締役社長：鯉渕豊太郎、所在地：沖縄県島尻郡）は、当社の「夢」を応援する社会貢献活動「ララゆめ ～ララちゃんが夢をおてつだいします！～」において、1,048件の応募より選ばれた、沖縄県島尻郡南風原町在住のあいとくん（4歳）の夢「琉球獅子舞になりたい！」を叶えるイベントを、1月30日（金）にあいとくんが通う「社会福祉法人 花福祉会 なのはな保育園（南風原町）」にて実施いたしました。

当日は、あいとくんが憧れる「創作芸団レキオス」の協力のもと、家族の愛情が詰まった手作りの獅子頭と衣装を身にまとい、約120名の園児たちの前でサプライズ演舞を披露。4歳とは思えない堂々とした演舞に、会場は大きな拍手と感動に包まれました。

■イベント当日の様子：獅子の中からサプライズ登場し堂々の演舞！

1月30日（金）午前、なのはな保育園の園児たちが集まる会場に、指笛の音とともに獅子舞が登場。獅子の中から小さな獅子のあいとくんが登場すると、会場からは驚きの声と大歓声が上がりました。憧れの「創作芸団レキオス」のメンバーとともに、勇壮な獅子の動きを見事に表現しました。

この日のために、あいとくんはプロの指導を受けながら練習を重ねてきました。 本番では、レキオスのお兄さんに教えてもらった回転技も見事に決め、集まったお友だちや先生、そして家族に「夢が叶った姿」を披露しました。

■イベント終了後の出演者・ご家族のコメント

●あいとくん（4歳）

「ワクワクして楽しかった！保育園のお友だちがぼくの獅子舞を見てくれてうれしかった。獅子舞のかっこいいところが好きなので、これからも、かっこいい獅子舞になりたい！」

●お父さま

「本人の夢が叶って本当に良かったです。あいとの演技はかっこよくて、100点満点でした。緊張しないか心配でしたが、練習の時もニコニコと動き回っていて、本番も緊張せずに演技できて一安心しました。今までは見よう見まねで練習していましたが、今回、プロの方に教わって、動きだけでなく獅子舞に対して『ありがとうございます』とちゃんと伝えている姿を見て、『お兄ちゃんになったな』と思いました。」

●創作芸団レキオス様

「最初に会った時から、レキオスの獅子の頭に抱き着いて触ったりしているのを見て、本当に獅子が好きなのが伝わってきました。 練習の時から、獅子が乗り移ったように自由に動き回って踊っているのを見て、『獅子舞をやるために生まれてきたのかな』と思うぐらいすごかったです。 本番もとても素晴らしいパフォーマンスでした。これからも沖縄の伝統芸能を受け継ぎつつ、あいとくんなりのイメージをもっと膨らませて、獅子舞を続けてほしいなと思います」

■夢の背景：ボロボロになるまで練習した獅子頭

あいとくんは、保育園から帰ると毎日YouTubeでレキオスの動画を見て練習するほど、琉球獅子舞に夢中な男の子です。 そんなあいとくんの夢中をご家族はずっと応援し続けていました。

・お父さん手作りの獅子頭：

最初はお父さん手作りのダンボール製の獅子頭でしたが、激しい練習でボロボロになるたびに作り直され、現在は発泡スチロール製の獅子頭におばあちゃんが色付けした「3代目」を使用しています。

・おばあちゃん手作りの衣装：

獅子舞が大好きな孫のために、おばあちゃんがビニール紐を既製服に縫い付けて制作しました。

家族の愛が詰まった衣装と獅子頭で、あいとくんは憧れの「創作芸団レキオス」との共演という夢舞台に挑みました。

■実施概要

日時： 2026年1月30日（金） 午前10:00~10:30

場所： 社会福祉法人 花福祉会 なのはな保育園（沖縄県島尻郡南風原町）

出演：

あいとくん（4歳）、創作芸団レキオス様、ララちゃん（モーリーファンタジー公式キャラクター）

参加者：園児約120名（0～5歳）、あいとくんご家族

■あいとくんの夢の様子は後日公式サイトで公開予定

■「ララゆめ ～ララちゃんが夢をおてつだいします！～」とは

『ララゆめ』は、「夢を持つことの大切さを伝えたい」という想いから2003年にスタートした、イオンファンタジーの社会貢献活動です。全国から寄せられた発想豊かで自由な夢の中から、選ばれた夢の実現を当社オリジナルキャラクター「ララちゃん」とスタッフがおてつだいします。

主催：（株）イオンファンタジー

協力企業：

イオン（株）、イオン九州（株）、イオン北海道（株）、イオンリテール（株）、イオン琉球（株）、

ミニストップ（株）、イオンマーケット（株）、（株）ダイエー、（株）イオン銀行、イオンモール（株）、（株）イオンイーハート、イオンエンターテイメント（株）、イオンコンパス（株）、

イオンペット（株）、（株）未来屋書店、R.O.U（株）、イオンアグリ創造（株）、イオンスマートテクノロジー（株）

これまで2２年間、おてつだいした夢は「ララゆめ」特設WEBサイトやYouTubeチャンネル「ララちゃんTV」にて公開しております。

