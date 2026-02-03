Awwから旅を快適にするアパレルラインが登場 第一弾は、移動中も周囲を気にせず過ごせるトラベルパーカー
トラベルアイテムを展開するAww（アウ）は、旅の移動や滞在をより快適にするトラベルウェアの展開をスタートします。第一弾として、撥水トラベルパーカーを2026年2月4日（木）より発売いたします。
Awwはこれまで、スーツケースやトラベルバッグを中心に、旅を快適にするアイテムを展開してきました。今回新たにスタートするアパレルラインでは、「移動する時間も、心地よく過ごす」ことをテーマに、機能性とデザイン性を兼ね備えたウェアを提案します。
第一弾となる撥水トラベルパーカーは、移動中・機内・旅先での外出まで、幅広いシーンで活躍する一着です。顔まわりまで覆える仕様のフロントジッパーにより、周囲の視線や光が気になりにくく、移動中も落ち着いて過ごせる設計です。さらに、収納力のあるポケットやパッカブル仕様など、旅先で役立つ工夫を随所に施しました。撥水素材を使用し、急な天候の変化にも対応。ミニマルなデザインで装いを選ばず、旅の相棒として頼れるトラベルウェアです。
Awwでは今後、旅を快適にするスカートやパンツなどの展開も予定しています。Awwならではの視点で、旅の時間をより心地よくするアパレルアイテムを提案していきます。
■商品特徴
顔まわりまで覆えるフロントジッパー
視線が気になりやすい機内や移動中も、落ち着いて休息を取れる設計。顔まわりの日除け部分は取り外しが可能です。
大容量&ジッパー付きポケット
フロントと脇部分に、計4つの大容量ポケットを配置。
脇ポケットにはジッパーを備え、スマートフォンやパスポートなどの貴重品も安心して収納できます。
撥水素材で急な天候変化にも対応
雨や水滴を軽くガードする撥水素材を使用。
※耐水仕様ではないため、長時間の雨にはご注意ください。
パッカブル＆バックキャリー仕様
折りたたんでバッグ型に収納でき、持ち運びもスムーズ。
さらに、バッグの紐を内側の身頃ループに通すことで、暑くなった際にはそのまま、ハンズフリーで背負うことも可能です。
■商品概要
商品名：撥水トラベルパーカー
価格：24,200円（税込）
カラー：WHITE / BLACK
商品URL：https://aww-travel.com/ja-en/collections/recommend/products/waterrepellenttravelhoodie
【Aww（アウ）について】
Awwは、心ときめく旅を提案するトラベルライフスタイルブランドです。スーツケースをはじめとした、旅をより快適で自由なものにするためのアイテムを展開しています。
また、サステナブルな旅をサポートする取り組みとして、不要となったスーツケースを回収し、再利用につなげる「Aww Recycle Program」を実施しています。
Aww公式オンラインストア：https://aww-travel.com/
Instagram：@awwtravel_official(https://www.instagram.com/awwtravel_official/)
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社Moved
Email：pr@movedinc.com
Tel：050-6872-4316