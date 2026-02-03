ベルギーチョコレートブランド「BENOIT NIHANT そごう横浜店」をオープン

カネカ食品株式会社BENOIT NIHANT そごう横浜店

株式会社カネカ（本社：東京都港区、社長：藤井 一彦）のグループ会社であるカネカ食品株式会社（本社：東京都新宿区、社長：福崎 太）は、国内5店舗目となる「BENOIT NIHANT そごう横浜店（ブノワ・ニアン そごう横浜店）」を、2026年2月7日（土）にオープンします。

BENOIT NIHANT（ブノワ・ニアン）は旗艦店となる銀座店からスタートし、虎ノ門ヒルズ店、西武池袋店、さらに催事などを通じて支持を広げてきました。そしてこの度、横浜エリアに初出店します。百貨店ならではの需要に応え、手土産やご自宅用に最適なケーキなどの生菓子ラインアップを拡充し、そごう横浜店限定商品として「YOKOHAMA ショコラフラン」を販売します。

元エンジニアのブノワ氏が生み出したこの商品は、産地ごとのカカオの個性を最大限に引き出す緻密な技術によってつくられたプリンです。濃厚なショコラとなめらかな食感が見事に調和し、本店舗でしか味わえない特別な一品です。

カネカグループは「カネカは世界を健康にする。KANEKA thinks “Wellness First”.」という考えのもと、食の多様化や豊かな食に貢献するソリューションを幅広く提供しています。自然環境や労働環境の改善に取り組むブノワ・ニアン氏が手掛ける商品を拡販することで、地球環境課題の解決に貢献してまいります。

＜商品概要＞

そごう横浜店限定「YOKOHAMA ショコラフラン」900円（税込）

なめらかなカスタードプリンに、ニカラグア産カカオを使用したチョコレートガナッシュを内側に忍ばせ、上にはパリパリとした薄い板チョコレートを添えた一品です。チョコレートの奥深い味わいとプリンのまろやかさ、そして食感のコントラストをお楽しみいただけます。

＜オープニングキャンペーン＞

ブノワ・ニアン そごう横浜店のオープンを記念し、キャンペーンを実施いたします。

【キャンペーン】先着50名様限定：6,000円以上のご購入でミニショコラ1箱をプレゼント

■期間：2026年2月7日（土）～2月9日（月）3日間

■内容：ミニショコラ1箱を進呈

フィンカ ルイ デ シサ、バラコア、ハシエンダ ビクトリア、ラジェド ド オウロ4種の産地別カカオのミニショコラ(板チョコ)食べ比べセット。

■対象者：1会計につき 6,000円（税込）以上ご購入のお客様

■対象店舗：ブノワ・ニアン そごう横浜店（B2F）

※８Fのバレンタイン催事場では、本キャンペーンは実施しておりませんので、ご注意ください。

＜BENOIT NIHANT（ブノワ・ニアン）について＞

「BENOIT NIHANT」は、元エンジニアという経歴を持つベルギー出身のカカオ職人ブノワ・ニアン氏※が2006年に立ち上げたチョコレートブランドです。世界中の農園を巡り、「単一農園」「単一品種」のカカオ豆を厳選。伝統製法と独自の感性でつくり上げるチョコレートは、カカオが育った土地（テロワール）の特徴を繊細に表現しています。また、ペルーに保有するカカオ農園では、環境に配慮した農園作りやカカオ生産者とのフェア・トレードに取り組んでいます。

※2020年フランス発祥のレストランガイドGault & Millau（ゴ・エ・ミヨ）が発行するベルギー・ルクセンブルグ版の別冊『Guide Chocolatiers 2021』にて、ワロン地域唯一の「ショコラティエオブザイヤー」に選出された。

＜店舗概要＞

・店舗名 ：BENOIT NIHANT そごう横浜店（ブノワ・ニアン そごう横浜店）

・住所 ：〒220-8510 神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店 地下2階＝食品売場

・営業時間 ：10:00～20:00 ※そごう横浜店の営業時間に準ずる

・公式オンラインショップ：https://benoitnihant.jp/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/benoitnihant_japan/

・LINE公式アカウント：https://lin.ee/jssY1Lt