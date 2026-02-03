【週末のお出かけに！】愛犬と一緒に楽しみながら学べる「MOREWAN交流会」を開催
特定非営利活動法人日本レスキュー協会
MORE WAN（日本レスキュー協会佐賀県支部）
イベントの様子
広大な敷地に広がるドッグランで、愛犬とのびのび交流！
遊びながら学ぶ、愛犬の暮らしと防災
見て・触れて・体験できる！
「ドッグランに行くのは好き、でもそれだけじゃちょっと物足りない」
「もしもの時、うちの子をちゃんと守れるか不安」
そんな気持ちを持つ方に向けた、愛犬と一緒に楽しめるイベントを開催します！
しつけのこと、防災のこと、災害救助犬のこと。気にはなっていたけど、どこで・どうやって学べばいいか分からなかった内容を、遊びながら・体験しながら知ることができる。そんなイベントです。
当日は、ドッグランや無添加の犬用おやつの販売、肉球クリーム作りやしつけ教室のほか、においを頼りに人の命を探す災害救助犬の訓練体験やふれあいも実施。
子供から大人まで、犬が好きな方なら誰でも楽しめる内容となっています。
このイベントが、「ペットとの暮らしを、もう一度考えるきっかけ」になれば幸いです。
イベント内容
※このイベントは休眠預金活用事業の実行団体として助成を受けて開催します。
【施設概要】
名称：MORE WAN（日本レスキュー協会佐賀県支部）
所在地：佐賀県杵島郡大町町大字大町2071-4
営業時間：9:00～18:00
ドッグラン：500円（2頭目以降200円）
【お問い合わせ先】
電話：0952-77-0231
メール：info-saga@japan-rescue.com
佐賀県支部公式インスタグラム：
https://www.instagram.com/more_wan.saga/?igsh=Mnc3M3l3c2VhZTRs#