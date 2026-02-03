TVアニメ「地縛少年花子くん２」の花子くん 腕時計の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「地縛少年花子くん２」の商品の受注を1月29日（木）より開始いたしました。

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼花子くん 腕時計

花子くんのモチーフを散りばめた文字盤や学生服の色味をイメージしたベルトなど、シンプルながらもキャラの魅力が伝わるようなデザインにしました。

3時位置にはもっけとキャンディ、7時位置は七番目の怪異(花子くん)をイメージした七を配置しております。

BOXは赤をベースにロゴを箔押しした高級感のあるデザインで、時計をそのまま飾れる仕様です。

日常使いから特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。

▽価格

\6,578(税込)

▽仕様

仕様 ：クオーツ

防水 ：非防水

原産国：中国

▽材質

ケース（時計本体部分）：合金

ガラス ：ミネラルガラス

バンド ：合皮

▽サイズ

文字盤 ：縦：2.5cm 横：2.5cm

ケース ：縦：3cm ケース横：3cm

ベルト幅：1.2cm

手首周り：最小：15cm 最大 ：20cm

https://x.com/AMNIBUS

(C)あいだいろ／SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん２」製作委員会