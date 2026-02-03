Renewer、「AIにプロンプトを作らせる」技術を体系化した「Meta Prompting入門ガイド」を公開

株式会社Renewer

株式会社Renewer（東京都渋谷区、代表取締役：堀内亮平）は、生成AI活用の品質とスピードを劇的に向上させる技術「Meta Prompting（メタプロンプト）」について解説したガイドブック『Meta Prompting入門ガイド』を公開しました。

■「Meta Prompting（メタプロンプト）」とは

生成AIを活用する際、多くのビジネスパーソンが「意図した通りの回答が得られない」「プロンプト作成に時間がかかる」といった課題に直面しています。 「Meta Prompting」は、人間がゼロからプロンプトを考えるのではなく、“AIに渡す指示（プロンプト）そのものを、AIに設計させる”というアプローチです。 個人の経験や勘に頼る「属人的な試行錯誤」から脱却し、AIの高度な論理性と知識を活用することで、プロンプト作成の「品質」と「スピード」を同時に高めることが可能です。

■ガイドブック公開の背景

多くの企業で生成AIの導入が進む一方、プロンプトエンジニアリングなどの専門スキル習得はハードルが高く、結果として一部の社員しかAIを使いこなせない「活用格差」が生まれています。

Renewerはそのような課題に対し、新しいアプローチとして、Meta Prompting技術を実装した専用サービス「connon（コノン）」の開発・提供を通じ、多くの企業の生成AI活用を支援してきました。

本ガイドブックは、「connon」で提供しているノウハウを初心者でもコピペだけで使える手法として体系化したものです。「AIへの指示」自体をAIに任せることで、誰もが迷わず生成AIのポテンシャルを引き出せる環境作りを支援します。

■「- AIにプロンプトを作らせる- Meta Prompting入門ガイド」の概要

本ガイドブック（全26ページ）では、明日からすぐに使える「Meta Prompting」の基本から応用までを、具体的なプロンプト例とともに解説しています。

１. はじめに

２. Meta Prompting とは

- Meta Promptingとは：「AIにプロンプトを作らせる」技術

- 人力 vs AI（Meta Prompting）の対比

- 「Meta Prompting」はどういう人に有効か

３. 入門編：8つの型

- プロンプトを一発で改善させる

- 分析・評価させて改善点をつかむ

- 足りない情報をAIに質問させる

４. Tips：品質・再現性アップ

- "文体設計図"プロンプト（真似したい文章スタイルをプロンプトにする）

- 量産用プロンプト（固定部 + 差し替え部で“毎回説明しない”）

- ネガティブプロンプト（避けるべきことをプロンプトにする）

５. お問い合わせ

■「- AIにプロンプトを作らせる - Meta Prompting入門ガイド」ダウンロードページ

https://tayori.com/f/connon-metaprompting1(https://tayori.com/f/connon-metaprompting1)

■代表堀内の解説記事（note）

代表の堀内による解説記事（note）も公開しています。

もっと広く知られてよい、「AIにプロンプトを作らせる」技術 ―― Meta Prompting基礎と8つの型

https://note.com/horiday018/n/n4cf7c7750978(https://note.com/horiday018/n/n4cf7c7750978)

■プロンプト・AIエージェントアシスタント「connon」について

「connon（コノン）」は、Meta Promptingをより簡単に行う専用サービスです。

“高品質なプロンプトを誰でも迷わず、10倍速で”作成できるよう支援するアシスタントAIサービスとして、効果的なプロンプトをすばやく作れるよう支援します。社内で共有するプロンプトやAIエージェントの作成効率と品質向上を通じて、業務でのAI活用を後押しします。

◆サービスサイトURL

https://connon.jp

■株式会社Renewerについて

［社名］株式会社Renewer

［本社所在地］東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2階

［設立年月日］2023年3月31日

［代表者］堀内 亮平

［コーポレートサイト］https://renewer.jp/

［connonサイト］https://connon.jp

［公式note］https://note.com/renewer

［お問い合わせ］https://tayori.com/f/renewer-inquiry