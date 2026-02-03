2/25～3/14ホワイトデーにて、メゾンカカオが大丸札幌店に出店。2026年新コレクション【BON VOYAGE】のアロマ生チョコレートや話題の「ショコラ・コキーユ」が限定登場。

メゾンカカオ株式会社

2026年新作コレクション【BON VOYAGE】に加え、完売続きで話題の「ショコラ・コキーユ」が登場。3月1日からはホワイトデー限定の新作スイーツも。

■【BON VOYAGE】コレクションのアロマ生チョコレート：注目作は2種の限定フレーバー

「MAISON」（マスカット） 税込：3456円

華やかさとカカオ感が奥深いビターチョコレートがベース。山梨の専用農園で収穫したシャインマスカットを合わせました。テロワールを味わえるふくよかで厚みのある甘みは、シャインマスカットの追熟とブレンドによって生まれます。“ミューストーン”のシャルドネワインをほのかに添えて、瑞々しい果汁感の輪郭を引き立てます。

「VOYAGE」（エルダベル） 税込：3456円

世界中を巡り、最高級の素材を探求してきたメゾンカカオから、ブランドを象徴する香りと味わいを表現した一品が誕生しました。エルダーフラワー、白桃、ライチの繊細なブレンドが、華やかで奥深いメロディを奏でます。カカオの果実感と柔らかなロースト感を宿したミルク・ビターチョコレートを合わせることで、一粒ごとにふくらみ、長く続く余韻が、まるで旅のように広がっていきます。

■注目作の「ショコラ・コキーユ」からは4品が登場

「ショコラ・コキーユ」

それは、一粒のデザート。

外側のチョコレートは少し力を入れただけで割れそうなほど繊細ながら、口の中でパリッと弾けた瞬間に、中から液状のチョコレートが溢れ出します。それは出会ったことのない、驚きに満ちた体験。生チョコレートならではの食感、水分量、香りと味わいが表現された一粒をそっと指でつまんで、お召し上がりください。

「MUSCAT」 6粒、税込：4320円

3種のカカオをブレンドすることで、華やかさと果実感、ビターテイストが溶けるとともに深く広がるチョコレートがベース。山梨の専用農園で収穫し、追熟したシャインマスカットを合わせました。フレッシュな果実感の余韻に、ふくよかで厚みのある甘みが広がります。

「VANILLA」 6粒、税込：4320円

世界を巡り出会った、バリ島のバニラビーンズの美味しさを一粒に。豊かな生態系の中で育まれるバニラは、力強さがありながら余韻は繊細に、奥ゆきのある味わいです。花のような香りと柔らかな甘みがとろけ出すホワイトチョコレートと合わせて。

「AMAOU」 6粒、税込：4320円

花のような香りと柔らかな甘みがとろけ出す、なめらかなホワイトチョコレートがベース。福岡県糸島で育まれる、大粒で味わいの濃いあまおう苺を贅沢に合わせました。深い甘みと爽やかな酸味、あまおう本来の美味しさがショコラと重なり合います。

「CLASSIC」 6粒、税込：4104円

3種のカカオをブレンドすることで、華やかさと果実感、ビターテイストが溶けるとともに深く広がるチョコレートがベース。ミルクチョコレートを繊細にブレンドし甘さのバランスにこだわり、アッサムを隠し味にした、メゾンカカオの代表作と言えるコキーユです。

■3月1日からはホワイトデー限定生チョコレートやショコラ・コキーユも登場

全6品が3月1日よりホワイトデー限定品として登場

左から「アロマ生チョコレート WHITE VANILLA」「アロマ生チョコレート WHITE PEACH」「アロマ生チョコレート WHITE FRAMBOISE」

他にも新作のアロマ生チョコレート、ショコラ・コキーユ、生ガトーショコラが登場します。

■2026コレクション【BON VOYAGE】の新作「アロマ生チョコレート」紹介

旅は、創業以来メゾンカカオのインスピレーションの源であり、訪れた土地の景色や香り、感情、味わいを一箱ずつに閉じ込めたコレクションです。旅先で出会った文化や素材から生まれた個性豊かな味わいを、まるで一つの旅を巡るように楽しんでいただけます。

創業11年目となる2026年は、次の10年に向けての新たな船出の年。“これからも、皆さまと共に良い旅を。”その願いを込めてつくり上げた特別なコレクションです。

「VACATION」（レモンオリーブ） 税込：3456円

南イタリア・ポジターノの景色を描いたアートボックスの中には、太陽をたっぷり浴びたレモンの眩しい酸味と、軽やかなオリーブオイルを合わせた、風薫る透明感のある味わいのチョコレート。瑞々しいフレッシュレモンの美味しさを、カカオのフルーティさが魅力のミルクチョコレートが引き立てます。

「TIMELESS」（ロイヤルミルクティー） 税込：3240円

フランス・アンティーブで、果てなく続く海へとゆるやかに進むヨットを眺めながら、時を忘れるようなリラックスしたひとときを。

幻想的なアートボックスの中には、ロイヤルミルクティーのヴィーガンチョコレートを詰めました。和三盆を合わせることで紅茶の柔らかな香りが引き立ち、華やかさとカカオ感が奥深いビターチョコレートと調和します。

「NOSTALGIA」（マンダリン） 税込：3240円

韓国・済州島の穏やかな景色を描いたアートボックスの中には、済州みかんの味わい。温暖な太陽と澄んだ水、清らかな空気に育まれたみかんは、甘みが強く、みずみずしい果汁が豊富です。合わせるのは、カカオの果実感と柔らかなロースト感が際立つ シングルテロワールのミルクチョコレート。その調和が、どこか懐かしい余韻を静かに広げます。

「PARADISE」（シェリー） 税込：3456円

スペイン・マラガ島の景色を描いたアートボックスの中には、この地で長い歴史を刻む最小で最高の造り手、ヒメネス・スピノラによる甘口シェリーを。テロワールを熟知した職人が生むこだわりの一杯は、長い熟成がもたらす旨味と円熟した酸が、静かに余韻を伸ばす気品ある味わいです。まろやかな甘みのブレンディッドミルクチョコレートと、カカオ感とロースト感を宿したビターチョコレートが調和し、シェリーの余韻をどこまでも引き立てます。

「ISLAND」（アーモンド） 税込：3240円

スコットランド・アイラ島の景色を描いた美しいアートボックスの中には、ナッツの女王とも称されるマルコナアーモンドを。深い甘みとコク、豊かな香りがチョコレートと溶け合い、豊かな調和を生み出します。味わいに抑揚をもたせるミルクチョコレートが、最後に長く続く余韻となって、アーモンドの甘みと香りを引き立てます。

「WAVE」（バニラキャラメル） 税込：3240円

ハワイ島の景色を描いた美しいアートボックスの中には、自家製のとろける生キャラメルに、たっぷりのバニラビーンズを合わせた贅沢な一粒を。濃密な甘みの中に、ほんのひとつまみの塩が奥行きを生み出し、まろやかなバニラの香りがチョコレートと溶け合って、豊かな余韻を長く残します。

【アーティスト情報】

アロマ生チョコレートのアートを制作

中塚 翠涛氏

幼少期は岡山県倉敷市で過ごし、書に親しむ。瀬戸内の穏やかな気候で育ち、翠涛の雅号はそこに由来する。 パリ・ルーブル美術館の展示会場で開催されたSociete Nationale des Beaux-Arts 2016では、約300平方メートル の空間に 書のインスタレーションを発表し、「金賞」「審査員賞金賞」をダブル受賞。 大河ドラマ「麒麟がくる」ほか、題字も多く手がける。

ショコラ・コキーユのアートを制作

Natascha Maksimovic氏（ナターシャ・マクシモヴィッチ氏）

イギリス・マーゲートを拠点に活動するマーブルアーティスト。「墨流し」の技法を用い、伝統的な工芸とアートの両方を生かした作品を創作。伝統と現代を融合させ、鮮やかな色彩、魅力的なパターン、そして流動性と意図の相互作用を物語る作品。

【ブランド概要】

メゾンカカオの歴史は、創業者である石原紳伍がコロンビアで出会ったカカオのある豊かな日常に触発され、文化都市鎌倉に本店を開いたことに始まります。日本らしい感性とクリエイティビティでこれまでにない美味しさをつくること。そして、ただ美味しいだけでなく、人々の人生を豊かに彩るようなチョコレート文化を日本にも根づかせること。それを実現するために、コロンビアでのカカオ栽培から発酵、焙煎に至るすべての工程に携わり、生産者とお客様が繋がるものづくりを志向しながら、上質なチョコレートづくりをおこなっています。現在ではサイエンス、アート、クラフトに遊び心をかけ合わせ、想像を超える驚きと感動を創造する「メゾンカカオ」。カカオの無限の可能性を追求する「チョコレートバンク」。そして、和と洋の融合で日本の美を表現する「カカオハナレ」という３つのブランドを展開し、カカオやチョコレートの魅力を探求しています。また、持続可能な社会と未来の豊かさの実現のために、カカオ農業や学校の設立を通し、コロンビアの教育活動にも注力しています。

【メゾンカカオ店舗情報】

大丸札幌店 1F （札幌市 中央区 北5条 西4丁目7番地）

会期：2月25日（水）～3月14日（土）

※ホワイトデー製品のみ3/1（日）より販売開始します。全製品、完売次第終了となります。