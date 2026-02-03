【一番軒グループ】あなたの一票が未来をつくる！「選挙割」キャンペーンを2026年2月8日(日)～10日(火)で開催

株式会社ベスト・モア

選挙に行ってラーメンをお得に！


一杯のラーメンをきっかけに、日本の未来について皆さまと一緒に考えたい。


株式会社ベスト・モア（愛知県名古屋市、代表取締役：三木規翔）が運営するラーメン専門店「一番軒」は、2026年2月8日（日）に実施される衆議院議員選挙を受けて、選挙への参加を促進するための「選挙割」キャンペーンを一部店舗において2026年2月8日（日）から10日（火）の3日間限定で実施いたします。










●キャンペーン概要


一番軒「選挙割」キャンペーン


【期間】2026年2月8日（日）～2月10日（火）


【対象者】投票済み証明書をご提示いただいたお客様


【内容】白豚骨」or「黒豚骨」ラーメンを今だけ 1杯５５０円（税込）でご提供！！


※イベント商品とクーポンは併用不可


※各店各日先着300名様限定


●実施店舗


総本家 / イオンモール則武新町店 /金山駅南口店 / 清須FC店 / 今池FC店 / 芥見FC店 / 三田FC店 / 可児FC店 / 美濃加茂FC店 / 一宮木曽川FC店 / 一宮三条FC店




なお、一番軒グループの以下店舗でも「選挙割」としてお得なキャンペーンを同時開催させていただきます。


●実施店舗


大曽根中華そば　はじめ　/　焼豚中華そば専門　しげる


●キャンペーン概要


黒焼豚ラーメン（焼豚５０g）９８０円⇒６８０円（税込）


麺はモチブト麺、細麺から選択可、生卵１個サービス


平日ランチタイムは小ライスサービス


※イベント商品とクーポンは併用不可


※各店各日先着300名様限定






●実施店舗


豚骨ちゃんぽんイチバンケン名駅店


●キャンペーン概要


ちゃんぽん並盛　９２０円⇒６８０円（税込）


※イベント商品とクーポンの併用不可


※各店各日先着300名様限定





●「選挙割」への想い


「あなたの一票が、これからの日本をつくる。」


2026年2月8日に行われる衆議院議員選挙。


私たちは、一人ひとりの小さな行動が、日本の未来を動かす大きな力になると信じています。


投票は、特別な人のためのものではありません。


日々を生きる私たち一人ひとりが、未来に意思を示す大切な機会です。


そんな大切な日だからこそ、一杯のラーメンをきっかけに、日本の未来について皆さまと一緒に考えるきっかけをつくりたい。


そのような想いを形にしたのが、今回の「選挙割」です。


選挙に参加した方へ、私たちからのささやかな「ありがとう」を込めて今回の「選挙割」を企画させていただきました。





●一番軒のこだわり


一番軒の豚骨ラーメンは、超高火力（4万5千キロカロリー）でじっくり炊き出したスープが特徴。脂の粒子がきめ細かく混ざり合い、すっきりとした飲み口と濃厚な旨味が両立。さらに、数種の小麦を独自ブレンドした特製麺がスープに絡むことで、至福の一杯が完成します。


●一番軒の歴史


創業者・三木規翔が21歳で人生を豚骨ラーメンに捧げると決意し、9年間の修行を経て30歳で13坪15席のラーメン店を開業。スープに納得できない日は営業しないという徹底したこだわりで話題を呼び、さらなる味の探求のため九州博多で1年半の無給修行へ。


その後再開した店舗は行列の絶えない繁盛店となり、現在では名古屋を中心に全国展開するラーメンブランドへと成長しました。


●「選挙割」を実施するにあたり　三木総大将からの一言







2026年2月8日に行われる衆議院議員選挙。


私たちは、一人ひとりの小さな行動が、社会の未来を動かす大きな力になると考えています。


投票は、特別な人のためのものではありません。


日本人一人ひとりが政治に関心をもち未来をより豊かにしていくための大切な機会です。


そんな大切な一日だからこそ、一杯のラーメンから、日本の未来について少しだけ考えてみるきっかけになればと考えました。


その想いを形にしたのが、今回の「選挙割」です。


選挙に参加したあなたへ、


私たちからのささやかなありがとうと感謝を込めて今回の「選挙割」を企画しました。


一番軒 総大将　三木規翔





●会社情報


株式会社ベスト・モア


公式サイト：https://www.bestmore.jp/conpany




●SNS情報


TikTok：https://www.tiktok.com/@1ichibanken


Instagram：https://www.instagram.com/ichibanken_official/




＜本件に関するお問い合わせ＞


株式会社ベスト・モア


広報担当：末冨 孝幸


TEL：052-433-3412


MAIL：t.suetomi@outlook.com