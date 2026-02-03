【バレンタイン限定スイーツ】“ロゼ・シャンパーニュ”大切な人への花束テリーヌ 2/2 店舗限定販売
株式会社アイフォレスト（本社：東京都、ブランド名：F CHOCOLAT）は、バレンタイン限定スイーツ「ロゼ・シャンパーニュ」を、2026年2月2日（月）から2月14日（金）までの期間限定で発売しております。
本商品は、フランボワーズの鮮やかな酸味とロゼ・シャンパーニュの華やかな香りを重ねた、「食べるシャンパン」とも呼びたくなる、大人のためのショコラテリーヌです
“贈る”だけでなく、“自分を満たす”バレンタインとしても楽しめる、F CHOCOLATならではの一品です。
バレンタインを満たす、大人のためのロゼ・シャンパーニュ。
F CHOCOLATでは、「満たす」をブランドコンセプトに掲げ、心まで満たされるスイーツ体験を提案してきました。
近年のバレンタインは、誰かに贈る日から、自分を労わり、楽しむためのイベントへと変化しています。そんな今だからこそ、ただ甘いだけのチョコレートではなく、ひとくちで高揚感と余韻をもたらす“大人のバレンタインスイーツを届けたい。その想いから誕生したのが、バレンタイン限定テリーヌ「ロゼ・シャンパーニュ」です。
赤を基調とした艶やかなクラッシュゼリーに、きらりと輝く金箔。グラスの中で泡立つシャンパの華やかさを、テリーヌというかたちで表現しました。
口に含んだ瞬間、フランボワーズの酸味とロゼ・シャンパンの香りが重なり合い、まるでバーカウンターに身を置くような、非日常の余韻へと誘います。
視覚から心を満たす、“ロゼの輝き”
「ロゼ・シャンパーニュ｜赤いグラサージュと金箔が映える華やかな佇まい」
瑞々しいフランボワーズの色味を閉じ込め、ロゼシャンパンの透明感を想起させる赤いクラッシュゼリーで表面を鮮やかに彩ります。
仕上げには金箔をあしらい、記憶に残る上品な輝きを添えました。
テーブルに置くだけで空気が華やぐ、バレンタインのギフトシーンにふさわしい、まるで花束のような存在感を放つテリーヌです。
フランボワーズ × ロゼ・シャンパンが織りなす、大人の余韻
味わいの主役は、フランボワーズのフレッシュな酸味と、ロゼ・シャンパンの芳醇な香り。
ホワイトチョコレートと生クリームのまろやかさが全体を包み込み、甘さだけに寄らない、洗練されたバランスに仕上げました。
ひとくち目の華やかさ、ゆっくりと溶けていく口どけ、そしてフワっと香るアルコールの余韻。
「大人のためのご褒美時間」を演出する、奥行きのある味わいです。
素材の個性を活かした、F CHOCOLATのショコラテリーヌ
素材が持つ個性と鮮度を丁寧に引き出した期間限定スイーツ
使用する素材は、フランボワーズ、ロゼ・シャンパン、ホワイトチョコレート、生クリーム、バター、クリームチーズ。
余計な香料に一切頼らず、それぞれの素材がもつ個性と鮮度を丁寧に引き出しました。
フルーツの鮮やかさと、シャンパンの気品が響き合う味わいは、F CHOCOLATだからこそ表現できる“大人の贅沢”です。
バレンタインギフトに『視覚・味覚・香り』の三拍子で、ひとくちで心が満たされる体験を。
ギフトにも映える上質な佇まいは、大切な人への贈り物としてはもちろん、自分自身を満たす一品としても最適です。今年のバレンタインは、 “甘いだけでは終わらない時間”を、F CHOCOLATの「ロゼ・シャンパーニュ」とともにお楽しみください。
■商品概要
商品名：ロゼ・シャンパーニュ
販売期間：2026年2月2日（月）～2月14日（金）
価格：
・フルサイズ 6,480円（税込）
・ハーフサイズ 3,780円（税込）
サイズ：横140mm × 奥行65mm × 高さ30mm
内容量：300～320g
保存方法：冷蔵（冷凍可）
賞味期限：冷蔵1週間
配送方法：冷蔵
※お酒が入っていますので、お子様や運転時はお控えください。
「満たすショコラテリーヌ」F CHOCOLAT（エフショコラ）
F CHOCOLAT（エフショコラ）新宿弁天町店
“満たす”をコンセプトにしたチョコレートブランド。
F CHOCOLAT の『F』は Fullness の頭文字をとっています。
ひとくち食べただけで満たされる、カカオ濃度70％のショコラテリーヌは、約1年かけて様々なショコラティエやパティシエから知恵をもらい、試行錯誤の末にたどりついたものです。
F CHOCOLAT（エフショコラ）だけの大人味あふれる濃厚なカカオ体験をぜひご堪能下さい。
【F CHOCOLAT（エフショコラ）新宿弁天町店 概要】
住所 ：〒162-0851 東京都新宿区弁天町30 1階
営業時間：11:30～19:00
営業日 ：月・木・金（※第1土曜・第3日曜は営業）
公式オンラインストア：https://fchocolat.com/
メールアドレス：contact@ai-forest.co.jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/f_chocolat_tokyo/