【バレンタイン限定スイーツ】“ロゼ・シャンパーニュ”大切な人への花束テリーヌ　2/2 店舗限定販売

株式会社アイフォレスト

株式会社アイフォレスト（本社：東京都、ブランド名：F CHOCOLAT）は、バレンタイン限定スイーツ「ロゼ・シャンパーニュ」を、2026年2月2日（月）から2月14日（金）までの期間限定で発売しております。

本商品は、フランボワーズの鮮やかな酸味とロゼ・シャンパーニュの華やかな香りを重ねた、「食べるシャンパン」とも呼びたくなる、大人のためのショコラテリーヌです

“贈る”だけでなく、“自分を満たす”バレンタインとしても楽しめる、F CHOCOLATならではの一品です。

バレンタインを満たす、大人のためのロゼ・シャンパーニュ。

F CHOCOLATでは、「満たす」をブランドコンセプトに掲げ、心まで満たされるスイーツ体験を提案してきました。

近年のバレンタインは、誰かに贈る日から、自分を労わり、楽しむためのイベントへと変化しています。そんな今だからこそ、ただ甘いだけのチョコレートではなく、ひとくちで高揚感と余韻をもたらす“大人のバレンタインスイーツを届けたい。その想いから誕生したのが、バレンタイン限定テリーヌ「ロゼ・シャンパーニュ」です。

赤を基調とした艶やかなクラッシュゼリーに、きらりと輝く金箔。グラスの中で泡立つシャンパの華やかさを、テリーヌというかたちで表現しました。

口に含んだ瞬間、フランボワーズの酸味とロゼ・シャンパンの香りが重なり合い、まるでバーカウンターに身を置くような、非日常の余韻へと誘います。

視覚から心を満たす、“ロゼの輝き”

「ロゼ・シャンパーニュ｜赤いグラサージュと金箔が映える華やかな佇まい」

瑞々しいフランボワーズの色味を閉じ込め、ロゼシャンパンの透明感を想起させる赤いクラッシュゼリーで表面を鮮やかに彩ります。

仕上げには金箔をあしらい、記憶に残る上品な輝きを添えました。

テーブルに置くだけで空気が華やぐ、バレンタインのギフトシーンにふさわしい、まるで花束のような存在感を放つテリーヌです。

フランボワーズ × ロゼ・シャンパンが織りなす、大人の余韻

味わいの主役は、フランボワーズのフレッシュな酸味と、ロゼ・シャンパンの芳醇な香り。

ホワイトチョコレートと生クリームのまろやかさが全体を包み込み、甘さだけに寄らない、洗練されたバランスに仕上げました。

ひとくち目の華やかさ、ゆっくりと溶けていく口どけ、そしてフワっと香るアルコールの余韻。

「大人のためのご褒美時間」を演出する、奥行きのある味わいです。

素材の個性を活かした、F CHOCOLATのショコラテリーヌ

素材が持つ個性と鮮度を丁寧に引き出した期間限定スイーツ

使用する素材は、フランボワーズ、ロゼ・シャンパン、ホワイトチョコレート、生クリーム、バター、クリームチーズ。

余計な香料に一切頼らず、それぞれの素材がもつ個性と鮮度を丁寧に引き出しました。

フルーツの鮮やかさと、シャンパンの気品が響き合う味わいは、F CHOCOLATだからこそ表現できる“大人の贅沢”です。

バレンタインギフトに『視覚・味覚・香り』の三拍子で、ひとくちで心が満たされる体験を。

ギフトにも映える上質な佇まいは、大切な人への贈り物としてはもちろん、自分自身を満たす一品としても最適です。今年のバレンタインは、 “甘いだけでは終わらない時間”を、F CHOCOLATの「ロゼ・シャンパーニュ」とともにお楽しみください。

■商品概要

商品名：ロゼ・シャンパーニュ

販売期間：2026年2月2日（月）～2月14日（金）

価格：

・フルサイズ 6,480円（税込）

・ハーフサイズ 3,780円（税込）

サイズ：横140mm × 奥行65mm × 高さ30mm

内容量：300～320g

保存方法：冷蔵（冷凍可）

賞味期限：冷蔵1週間

配送方法：冷蔵

※お酒が入っていますので、お子様や運転時はお控えください。

「満たすショコラテリーヌ」F CHOCOLAT（エフショコラ）

F CHOCOLAT（エフショコラ）新宿弁天町店

“満たす”をコンセプトにしたチョコレートブランド。

F CHOCOLAT の『F』は Fullness の頭文字をとっています。

ひとくち食べただけで満たされる、カカオ濃度70％のショコラテリーヌは、約1年かけて様々なショコラティエやパティシエから知恵をもらい、試行錯誤の末にたどりついたものです。

F CHOCOLAT（エフショコラ）だけの大人味あふれる濃厚なカカオ体験をぜひご堪能下さい。

【F CHOCOLAT（エフショコラ）新宿弁天町店 概要】

住所 ：〒162-0851 東京都新宿区弁天町30 1階

営業時間：11:30～19:00

営業日 ：月・木・金（※第1土曜・第3日曜は営業）

公式オンラインストア：https://fchocolat.com/

メールアドレス：contact@ai-forest.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/f_chocolat_tokyo/