「長崎ちゃんめん」冬季限定ちゃんめん第2弾 ！ 2月5日（木）より心も身体も温まる「北海道味噌ちゃんめん」2種類を販売いたします

ちゃんぽんの良さとラーメンの良さを掛け合わせた “ちゃんめん” を看板メニューに西日本を中心に32 店舗を展開している「長崎ちゃんめん」では2月5日（木）から冬季限定ちゃんめん第２弾を発売いたします。北海道白味噌を使用した北海道味噌ちゃんめんと北海道味噌ちゃんめん炙りバターコーン乗せの２種類。バターは北海道バターを使用し、コーンと軽く炙っており、北海道白みそとの相性は抜群。沢山の野菜とバターのコクと濃厚な味噌味で、体の芯まで温めて、この寒い冬を乗り切りましょう。スタッフ一同、皆さまのご来店をお待ちしております。

販売期間 令和8年2月5日（木）～ ３月末日予定（食材が無くなり次第終了）

◇ 長崎ちゃんめん「冬季限定ちゃんめん 第2弾」メニュー

■ 北海道味噌ちゃんめん

860円（税込946円）

北海道味噌ちゃんめんは、伝統の11種類の野菜と海産物を乗せた「長崎ちゃんめん」のスープに濃厚な北海道白味噌を加え、香り豊でコクのある味に仕上げました。通常の味噌ちゃんめんも販売されており、北海道味噌は通常の味噌より濃厚で旨味風味があり、この冬におすすめです。是非食べ比べて楽しんでください。

北海道味噌ちゃんめん炙りバターコーンのせ

1,030円（税込1,133円）

北海道バターとたっぷりのコーンを炙って北海道味噌ちゃんめんにトッピングした北海道味噌ちゃんめん炙りバターコーンのせ。北海道味噌の濃厚な味噌と北海道バターのコクと炙って香ばしいコーンとの相性抜群。この冬に北海道を感じながらしっかり温まってください。

■長崎ちゃんめんの店舗一覧はコチラ(https://ys-holdings.co.jp/nagasakichanmen/shop)をクリックしてください。

山口県17店舗 広島県5店舗 島根県1店舗 岡山県8店舗 兵庫県1店舗

◎「長崎ちゃんめん」のこだわり

■ 野菜

長崎ちゃんめんは、キャベツ・もやし・玉葱、人参、木耳、コーン等、沢山の種類の野菜を使用しております。また国産キャベツともやしをたっぷり使用しており、野菜たっぷりちゃんめんの野菜の総重量は約380gです。成人が1日に必要とする野菜の摂取量は約350ｇと言われていることからも、野菜たっぷりでお届けしています。

■ 生麺

麺は自社工場で毎日製造、いつでも安心安全で美味しい商品をお客様に提供する為、こだわりを持って取り組んでおります。また小麦粉は山口県産の「せときらら」を使用しており弾力のある生麺に仕立てました。

■ スープ

長崎ちゃんめんのスープは丸鶏と豚骨を使用し、創業以来、変わらぬ伝統のあるスープを提供しております。野菜や魚介の旨味がスープに溶け込んだ、うまみとコクのあるスープを堪能してください。

■ 誕生秘話

「ラーメンじゃないよ。チャンポンじゃないよ。ちゃんめんだよ。」ちゃんめんの特色を一言で言うと、ラーメンとちゃんぽんの「いいとこどり」な商品です。ちゃんぽん特有の野菜や海産物など11種類のボリュームたっぷりの具材を使用。ラーメンの主役となるスープと麺ではスープは丸鶏と豚骨を使用し、野菜の旨みがじっくり溶け込みんでいます。また麺はコシのある生麺で美味しく仕上げたモチモチ食感。このように両方の「美味しさ」をご堪能いただけます。

■ 麺中華れすとらんとして

創業50年以上が経過し、長崎ちゃんめんはブランドコンセプトを「麺中華れすとらん」にリブランディングいたしました。これまでの「長崎ちゃんめん」に加え、更にメニューを拡大いたしました。伝統のちゃんめんにホルモン焼きをトッピングし、鉄板焼きとして新しい美味しさを提供。また、油淋鶏、小籠包、麻婆丼など、より「中華」としてのメニューも強化いたしました。

● 長崎ちゃんめんメニュー https://ys-holdings.co.jp/nagasakichanmen/?page_id=1060(https://ys-holdings.co.jp/nagasakichanmen/?page_id=1060)

「長崎ちゃんめん」について

長崎ちゃんめんは、1971年に山口県小野田市に第1号店がオープンし、山口、広島、岡山の中国地方を中心に出店してまいりました。“長崎ちゃんめん”というネーミングの由来は、【ちゃんぽん】と【ラーメン】の良い部分を活かした特徴にあります。ちゃんぽん特有の具だくさんの食材と白湯スープに蒸し麺ではなく、ラーメン特有のコシのある生麺を使用しているのが特徴です。

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年： 1959年11月 資本金： 100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

長崎ちゃんめん HP https://ys-holdings.co.jp/nagasakichanmen/

長崎ちゃんめん 公式アプリ・ダウンロード用QRコード