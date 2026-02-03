【クラウドファンディング開始】Steamで世界にゲームを届けてきたホラーゲーム開発者、26歳起業家の次なる挑戦は「地方創生」

クリエイピア株式会社【札幌のパソコン教室をIT人材育成拠点に！】北海道×事業承継 26歳起業家の挑戦

北海道・札幌を拠点に事業承継と事業再生に取り組む クリエイピア株式会社（代表取締役：藤井優） は、同社が事業承継したパソコン教室「ディードットステーション札幌東教室」を舞台に、IT人材育成と雇用創出を目的としたクラウドファンディングを開始しました。

▼CAMPFIREプロジェクトページ▼

【札幌のパソコン教室をIT人材育成拠点に！】北海道×事業承継 26歳起業家の挑戦(https://camp-fire.jp/projects/921698/view)

代表の藤井は、大学在学中より個人事業のゲームクリエイター「838S MANIACS(https://lit.link/838smaniacs)」として活動を開始し、Steamにてホラーゲーム『クルーエルティ(https://store.steampowered.com/app/3011850/_/)』『愛莉澄(https://store.steampowered.com/app/1952490/Alice/)』などを開発・販売。作品は累計数万ダウンロードを記録し、家庭用ゲーム機への移植販売、GDC2025（米サンフランシスコ）や東京ゲームショウ2025への出展、雑誌『BRUTUS(https://brutus.jp/magazine/issue/1013/)』へのコメント掲載など、国内外で事業としての実績を積んできました。

ホラーゲーム「クルーエルティ」ホラーゲーム「愛莉澄」

その後、株式会社MIXIへ新卒入社し、デジタルエンターテインメント事業本部にて海外向けゲーム開発に携わったのち、投資事業推進本部へ異動。CVCとしてスタートアップ投資および投資先企業の経営改善・支援に従事しました。

数多くの企業と向き合う中で、「地方には価値があるにもかかわらず、後継者不足や赤字を理由に消えていく小規模事業が多い」という現実に強い問題意識を持つようになります。

北海道の小規模事業者の事業承継を行うクリエイピアM&A

この課題に対し、単なる仲介ではなく「自らリスクを取り、現場に入り、事業を立て直す」立場で関わるため、藤井はMIXIを退職し、事業承継ベンチャーであるクリエイピア株式会社(https://creapia.co.jp/)を創業しました。

同社は、経営課題を抱える小規模事業者を引き継ぎ、現場改善と再構築を行い、利益を生む事業へと再生させ、その実績と資金で次の承継へとつなげていく循環モデルを展開しています。

パソコン教室「D.Station札幌東教室」は地下鉄東豊線「環状通東駅」から徒歩１分

パソコン教室「ディードットステーション札幌東教室」(https://dstation-sapporo.jp/)は、その第1弾として事業承継した拠点です。地域に根付いたITインフラとしての役割を維持しながら、最新スペックのPC・モニターの導入、生成AIを活用した新カリキュラムの開発、SNSを活用した集客導線の刷新など、時代に即した運営体制へとアップデートを行いました。

その結果、事業承継開始から3ヶ月で

- 1ヶ月目：月商 前年比197％- 2ヶ月目：月商 前年比125％- 3ヶ月目：月商 前年比253％と、継続的な改善による成果を実現しています。

本プロジェクトでは次のステップとして、インストラクターの新規雇用と育成に取り組みます。調達した資金は人件費・教育コストに充て、教室でITを学んだ人材が、そのままインストラクターとして実務経験を積み、次のキャリアへと進める環境を整備します。

クリエイピア株式会社 代表取締役 藤井優

藤井は本プロジェクトについて、次のように語ります。

「この取り組みの出発点は、とてもシンプルです。雇用を生みたい。挑戦できる場所を用意したい。

地方では、学ぶ場所や働く場所そのものが少ないのが現実です。最初から完璧でなくても、学びながら実務に触れ、経験を積める場所をつくる。その積み重ねが、地方を本当に強くすると信じています。」

パソコン教室ディードットステーション札幌東教室から、「学ぶ → 働く → 次へ進む」という人材の循環を生み出すこと。それが、クリエイピア株式会社が目指す、地に足のついた地方創生のかたちです。

【札幌のパソコン教室をIT人材育成拠点に！】北海道×事業承継 26歳起業家の挑戦

なお本プロジェクトは、クラウドファンディングプラットフォームCAMPFIRE(https://camp-fire.jp/projects/921698/view)にて実施しており、

目標金額は300万円、募集期限は2026年3月31日 までとなっています。

集まった資金はすべて、インストラクターの新規雇用および育成に充てられます。

▼CAMPFIREプロジェクトページ▼

【札幌のパソコン教室をIT人材育成拠点に！】北海道×事業承継 26歳起業家の挑戦(https://camp-fire.jp/projects/921698/view)

■クラウドファンディング概要

【札幌のパソコン教室をIT人材育成拠点に！】北海道×事業承継 26歳起業家の挑戦

プロジェクト名：【札幌のパソコン教室をIT人材育成拠点に！】北海道×事業承継 26歳起業家の挑戦

実施プラットフォーム：CAMPFIRE

目標金額：300万円

募集期限：2026年3月31日

プロジェクトページ：https://camp-fire.jp/projects/921698/view(https://camp-fire.jp/projects/921698/view)

クリエイピア株式会社

■ 会社概要

社名：クリエイピア株式会社

公式ウェブサイト：https://creapia.co.jp/

所在地：北海道札幌市中央区南2条西5-31-1RMBld. 701

代表者：代表取締役 藤井優

事業内容：M&A・事業承継支援

許認可：中小企業庁「M&A支援機関登録業者」

パソコン教室ディードットステーション札幌東教室

公式ウェブサイト：https://dstation-sapporo.jp/

住所：札幌市東区北15条東15丁目4-20 N・E15ビル 1F

電話番号：011-753-9390

アクセス：地下鉄「環状通東駅」徒歩１分。

１番出口から右に進みすぐの交差点を右折。

北大学力増進会の大きな看板が目印です。

営業時間：11:30~21:30

定休日：日曜日・月曜日・祝日

運営会社：クリエイピア株式会社