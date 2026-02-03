SB C＆S主宰「SB C＆S　AI Frontline」にて一般社団法人日本液浸コンソーシアムが講演・展示を実施

株式会社ロータス・サーマル・ソリューション

一般社団法人日本液浸コンソーシアム（以下、本コンソーシアム）は、

会員企業であるSB C＆S株式会社様が主宰するイベント「SB C＆S AI Frontline」において、

代表理事・結城和久および理事・井手拓哉がゲストスピーカーとして講演を行うことをお知らせいたします。

SB C&S AI Frontline は、生成AIをはじめとする最新のAI技術、データ活用、ITインフラをテーマに、業界動向の共有や先進的なソリューションの紹介、実機展示を通じて、企業のDX推進や新たなビジネス創出を支援するイベントです。AI活用の「現在」と「未来」を、技術とビジネスの両面から理解できる場として、多くの法人来場者が参加します。

本コンソーシアムは、「冷却が変われば、産業が変わる～液浸冷却技術が実現するGX～」をテーマに、生成AIの急速な普及に伴い顕在化する電力消費・発熱といった課題に対し、液浸冷却技術がもたらす技術的価値と環境負荷低減（GX）への貢献、さらに産業構造へのインパクトについて解説します。

また、展示ブースでは、**NVIDIA DGX Sparkをベースに並列化させた「ミニAI液浸PC」**を展示予定です。実機展示を通じて、液浸冷却による高密度実装、省電力化、安定稼働といった特長を来場者に体感いただき、次世代AIインフラの具体像を提示します。

本コンソーシアムは、これまで液浸冷却技術の社会実装と標準化、産業連携の推進に取り組んできました。

本イベントを通じて、これまでの取り組み成果を広く周知するとともに、AI・データセンター、ITインフラ、エネルギー分野など、多様な企業・団体の皆様に対し、コンソーシアムへの新規参加を呼びかけてまいります。

液浸冷却が切り拓く持続可能なAI社会の実現に向け、産業横断での共創を加速してまいります。

【イベント概要】※イベント参加申し込みはイベントHPから

・イベント名：SB C&S AI Frontline - 東京(https://seminar.jp/cas-ai-frontline/)

・主催：SB C&S株式会社(https://cas.softbank.jp/)

・内容：AI／データ活用／ITインフラに関する講演・展示・ソリューション紹介

・対象：法人企業（経営層、DX推進部門、IT・インフラ担当者 ほか）

・イベントHP：https://seminar.jp/cas-ai-frontline/

【お問い合わせ】

一般社団法人日本液浸コンソーシアム(https://immersion-cooling.jp/)

HP: immersion-cooling.jp(https://immersion-cooling.jp/) E-mail：info@immersion-cooling.jp