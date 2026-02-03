【レペット】季節の移ろいを描く2026年春夏コレクション第2弾発売｜春の訪れを感じる上品なフローラルプリントが登場
株式会社ルックが展開するフランス発のブランド「Repetto（レペット）」は、2026年春夏コレクション第2弾を、オンラインストアおよび全国のレペット店舗にて、2月4日(水)より順次発売いたします。
2026年春夏コレクションは、タイムレスなシューズの魅力を、季節の変化とともに移ろう色と素材の美しさで描きます。
セカンドコレクションは、メゾンを象徴する「Cendrillon（サンドリオン）」が、柔らかく淡いピンクを基調としたフェミニンで華やかなムードへと表情を変えます。春の訪れを感じさせる、押し花のようなタッチで描かれた上品なフローラルプリントが、装いに優雅な華やぎを添えます。
軽やかさとエレガンスを兼ね備え、日常に彩りと洗練をもたらすコレクションをぜひご覧ください。
Cendrillon Haute（Blanc）\71,500
Cendrillon Haute（Multico Naturel）\67,100
Cendrillon Haute（Dragee）\67,100
Cendrillon（Dragee）\67,100
Cendrillon（Icone）\67,100
【2026年春夏コレクション - Vol.2 詳細】
■発売日
2026年2月4日(水)より順次
■商品内容
シューズ 67,100円~73,700円
■取り扱い店舗
全国のレペット店舗
https://www.repetto.jp/our-boutiques/
公式オンラインストア
https://www.repetto.jp/news/26ss-vol2/
【About Repetto】
1947年、振付家の息子であるローラン・プティの助言によりローズ・レペットがダンスシューズをデザインしたことから始まったブランド。その後ブリジット・バルドーの要望によって誕生したフラットバレリーナシューズの成功からレペットの神話が生まれました。伝統的な技術を用いて手作りされた靴は、確かなクオリティと美しさを約束します。
【レペット日本公式アカウント】
Website: https://www.repetto.jp/
Instagram: https://www.instagram.com/repettojapan/
Facebook: https://www.facebook.com/RepettoJapan/
LINE: https://page.line.me/153fmndv?openQrModal=true