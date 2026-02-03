【レペット】季節の移ろいを描く2026年春夏コレクション第2弾発売｜春の訪れを感じる上品なフローラルプリントが登場

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するフランス発のブランド「Repetto（レペット）」は、2026年春夏コレクション第2弾を、オンラインストアおよび全国のレペット店舗にて、2月4日(水)より順次発売いたします。

2026年春夏コレクションは、タイムレスなシューズの魅力を、季節の変化とともに移ろう色と素材の美しさで描きます。

セカンドコレクションは、メゾンを象徴する「Cendrillon（サンドリオン）」が、柔らかく淡いピンクを基調としたフェミニンで華やかなムードへと表情を変えます。春の訪れを感じさせる、押し花のようなタッチで描かれた上品なフローラルプリントが、装いに優雅な華やぎを添えます。

軽やかさとエレガンスを兼ね備え、日常に彩りと洗練をもたらすコレクションをぜひご覧ください。

Cendrillon Haute（Blanc）\71,500Cendrillon Haute（Multico Naturel）\67,100Cendrillon Haute（Dragee）\67,100Cendrillon（Dragee）\67,100Cendrillon（Icone）\67,100

【2026年春夏コレクション - Vol.2 詳細】

■発売日

2026年2月4日(水)より順次

■商品内容

シューズ 67,100円~73,700円

■取り扱い店舗

全国のレペット店舗

https://www.repetto.jp/our-boutiques/

公式オンラインストア

https://www.repetto.jp/news/26ss-vol2/

【About Repetto】

1947年、振付家の息子であるローラン・プティの助言によりローズ・レペットがダンスシューズをデザインしたことから始まったブランド。その後ブリジット・バルドーの要望によって誕生したフラットバレリーナシューズの成功からレペットの神話が生まれました。伝統的な技術を用いて手作りされた靴は、確かなクオリティと美しさを約束します。

【レペット日本公式アカウント】

Website: https://www.repetto.jp/

Instagram: https://www.instagram.com/repettojapan/

Facebook: https://www.facebook.com/RepettoJapan/

LINE: https://page.line.me/153fmndv?openQrModal=true