「日本空き家サポート」運営の株式会社L&F、シリーズAラウンドのファーストクローズを完了

株式会社Ｌ＆Ｆ

株式会社L&F（本社：千葉県千葉市、代表取締役：森 久純、以下：L&F）は、シリーズAラウンドにおけるファーストクローズを完了したことをお知らせします。本ラウンドでは、地域と人と未来株式会社が組成する「地域と人と未来 CJS2号投資事業有限責任組合（CJS2号ファンド）」を引受先として資金調達を実施しました。

L&Fは、空き家管理サービスの全国ネットワーク「日本空き家サポート」を中心に、空き家の管理から利活用・売却等の出口までを一気通貫で支援する体制づくりを推進してまいりました。今回の資金調達を通じて、採用・育成の強化および開発中の新サービスの開発を加速し、当社ミッションである「空き家で悩む人、ゼロに。」の実現に向けた事業成長をさらに進めてまいります。

【資金調達の背景・目的】

空き家を取り巻く環境は年々変化しており、所有者の高齢化・相続の増加、遠隔地所有、管理負担の増大などを背景に、空き家に関する課題は複雑化しています。こうした状況下で、空き家の適切な管理・利活用を支える民間サービスへの期待も高まっています。

L&Fは、全国245社の加盟店（空き家サポーター）ネットワークとIT技術を掛け合わせ、空き家所有者の不安や負担を軽減しながら、地域の安心・安全にも寄与する仕組みづくりを進めてまいりました。今回の資金調達は、当社の提供価値をさらに拡張するための人材採用強化によるサービス品質向上、サービス提供領域拡大のためのプロダクト開発の促進を目的としています。

【資金使途】

今回調達した資金は、主に以下に充当する予定です。

■人材採用と育成

フィールドセールス、事業開発、加盟店・顧客サクセス、オペレーション等の人材採用強化

サービス品質向上に向けた研修・育成体制の拡充

■新サービスの開発費

AIを活用した新サービスの開発と既存サービスのUI/UX改善、業務効率化、データ活用基盤強化

【出資者からのコメント】

地域と人と未来株式会社

代表取締役 伊藤 仁成氏 /キャピタリスト 中田 千尋氏（写真左二名）

空き家の増加は少子高齢化の中で今後も避けがたい構造的課題であり、適切な管理・利活用を支える仕組みづくりは、地域の未来を支えるインフラとして重要性が増していきます。

L&Fは「日本空き家サポート」を中心に、全国規模のリアルネットワークと自社開発のアプリケーションを組み合わせ、空き家領域における新しいスタンダードを築いてきました。ビジネスに精通すると共に、現場の知見をプロダクトに落とし込み、愚直に継続的に改善できる点は当社の強みです。

今後は、AIを活用した新サービス開発や業務効率化、データ活用基盤の強化によって、空き家所有者・加盟店双方の体験価値がさらに向上していくことを期待しています。

CJS2号ファンドはL&Fが掲げるミッションの実現に向け、全力で支援してまいります。

【L&Fについて】

L&Fは「不動産・住宅に関わる全ての人に喜びを」をテーマに、超高齢社会ならではの不動産、住宅に関する社会的課題の解決を目指し、不動産所有者と不動産・住宅関連事業者向けサービスを開発・運営する会社です。

2015年よりサービスを開始した「日本空き家サポート」は、独立系空き家管理専門事業者として唯一47都道府県に展開する空き家管理専門ブランドとして成長し、空き家管理のみならず、売却や活用など、空き家所有者の様々ニーズに対応可能な強固な全国ネットワークを構築してまいりました。

また、認知症等を要因とした資産凍結により、施設入居などの際に自宅を売却できなくなってしまうといったケースが増加していることから、「日本空き家サポート」とのシナジーが期待できる家族信託の分野においても「家族信託の相談窓口」ブランドにて全国で事業展開しています。

運営する全事業において専用のWEBアプリケーションを自社開発するなど、リアルネットワークとIT技術を活用した社会貢献型企業を目指しています。

■ 会社概要

会社名 ：株式会社Ｌ＆Ｆ（エルアンドエフ）

会社HP ：https://www.l-f.co.jp/(https://www.l-f.co.jp/)

所在地 ：千葉市美浜区中瀬2-6-1 ワールドビジネスガーデンマリブウエスト26階

設立 ：2007年4月

代表取締役 ：森 久純

資本金 ：60,500,000円

事業内容 ：

・空き家管理の全国ネットワーク「日本空き家サポート」の運営

https://xn--w8jvl3b6d9gz83xm5o0mc223e.jp/portal/(https://xn--w8jvl3b6d9gz83xm5o0mc223e.jp/portal/)

・不動のプロと法律専門家の全国ネットワーク「家族信託の相談窓口」の運営

https://www.f-shintaku.jp/(https://www.f-shintaku.jp/)

・賃貸管理会社向けオーナーWEBアプリ「オーナーズクラウド」の運営

https://www.owners-cloud.com/(https://www.owners-cloud.com/)

■ 引受先（ファンド）

ファンド名 ：地域と人と未来 CJS2号投資事業有限責任組合（CJS2号ファンド）

組成・運営 ：地域と人と未来株式会社 https://cjs.vc/(https://cjs.vc/)

ファンド概要：ファンドによる投資実行・支援サポートを通して、新産業の創出及び既存産業の発展に貢献していきます。全国の事業会社・地域金融機関など、出資者様やパートナーと共に、地域課題の解決やグローバルに挑戦する起業家の支援をおこなっていきます。

【L＆Fの採用について】

L&Fでは、事業拡大に伴い採用を大幅に強化しています。空き家管理事業を筆頭に、社会課題解決型の独自サービスを展開する当社のフィールドは日本全国です。不動産領域において日本が直面する課題を、IT技術とリアルネットワークで解決に導くというL&Fのパーパスに共感していただける仲間を募集しています。ご興味をお持ちいただけましたら、下記採用情報サイトをぜひご覧いただき、お気軽にご応募ください。

L&F採用情報サイト：https://www.recruit.l-f.co.jp/(https://www.recruit.l-f.co.jp/)