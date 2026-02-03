パナソニックグループ

パナソニック株式会社は、2026年2月下旬に発売予定のビルトイン食器洗い乾燥機「A1／B1／C1」シリーズについて、発売日を2026年4月下旬に延期させていただきます。


ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。



■対象リリース


[プレスリリース]ビルトイン食器洗い乾燥機「A1／B1／C1」3シリーズを発売（2025年11月27日）


https://news.panasonic.com/jp/press/jn251127-4



【発売延期製品】


NP-45AD1W／NP-45AS1W


NP-45BD1S／NP-45BS1S／NP-45BD1W／NP-45BS1W


NP-45CD1S／NP-45CS1S



【延期理由】


生産工程の変更に伴う、生産スケジュールの見直し実施のため



【発売スケジュール】


＜当初＞発売日：2026年2月下旬


→＜変更後＞発売日：2026年4月下旬



【お問い合わせ先】


パナソニック 給湯・電化製品 ご相談窓口


フリーダイヤル：0120-878-695


受付：9時～18時 月～土曜日（祝日・正月三が日を除く）



