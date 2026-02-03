2025年11月27日発表、ビルトイン食器洗い乾燥機「A1／B1／C1」シリーズ発売延期のお知らせ
パナソニック株式会社は、2026年2月下旬に発売予定のビルトイン食器洗い乾燥機「A1／B1／C1」シリーズについて、発売日を2026年4月下旬に延期させていただきます。
ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
■対象リリース
[プレスリリース]ビルトイン食器洗い乾燥機「A1／B1／C1」3シリーズを発売（2025年11月27日）
https://news.panasonic.com/jp/press/jn251127-4
【発売延期製品】
NP-45AD1W／NP-45AS1W
NP-45BD1S／NP-45BS1S／NP-45BD1W／NP-45BS1W
NP-45CD1S／NP-45CS1S
【延期理由】
生産工程の変更に伴う、生産スケジュールの見直し実施のため
【発売スケジュール】
＜当初＞発売日：2026年2月下旬
→＜変更後＞発売日：2026年4月下旬
【お問い合わせ先】
パナソニック 給湯・電化製品 ご相談窓口
フリーダイヤル：0120-878-695
受付：9時～18時 月～土曜日（祝日・正月三が日を除く）
▼[プレスリリース]2025年11月27日発表 ビルトイン食器洗い乾燥機
「A1／B1／C1」シリーズ発売延期のお知らせ（2026年2月3日）
https://news.panasonic.com/jp/press/jn260203-1
