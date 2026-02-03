「花を贈るように」をテーマに、花のドレスハンカチーフをCLASSICS the Small Luxuryより月替わりで発売！ ― オンラインストア限定BOXセットも登場 ―
CLASSICS the Small Luxury (クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ)は、東京、日本橋人形町を拠点に日本のハンカチーフ業界のパイオニアである、繊維製品企画販売のブルーミング中西株式会社(本社 東京都 中央区 取締役社長 中西一) が運営するハンカチーフ専門店です。2026年2月25日（水）より、その月を象徴する花をドレスに見立てて描いた「Dress in Bloom」シリーズを、月替わりで発売します。また公式オンラインストアでは、2026年2月4日（水）正午より、全6柄を揃えたBOXセットを数量限定で販売します。
花を贈るように楽しむ、春夏の新作コレクション
春夏の新作として、花をテーマにしたプリントハンカチーフシリーズ「Dress in Bloom（ドレス・イン・ブルーム）」が登場します。本シリーズは、1柄ずつ順次発売される全6デザイン。季節の移ろいとともに、月替りで楽しめるコレクションです。毎月咲く、花のドレス、季節ごとに咲く6種の花。それぞれの花が持つイメージや季節感をドレスで表現。春の光、雨の音、夏の風、季節の気配。その時々の空気を映す花を、丁寧な線と色で描写しました。日々に寄り添うハンカチとして大切な方へのギフトや、季節を楽しむご自身のコレクションにも、おすすめのハンカチーフです。
■「Dress in Bloom」シリーズ 概要
各種 価格：2,200円（税込） サイズ：41×41cm
2月25日(水)発売：Dress in Bloom ミモザドレス
春の訪れを告げるミモザ。明るいイエローが心まで明るく照らしてくれるようです。3月8日の「国際
女性デー」に女性への感謝をミモザの花を贈ることで表す習慣が日本でも広まりつつある昨今、スプリ
ングギフトとしてもおすすめの一枚。3つの異なるドレスデザインで、多様な美しさを描いています。
4月15日(水)発売：Dress in Bloom カーネーションドレス
ワインレッドからフューシャピンク、ベビーピンクへ。カーネーションをグラデーションドレスに仕立
て描きました。柔らかく温かみのある色合いのカーネーションは、「温かな心」を象徴する花として母の日の贈り物はもちろん、日頃お世話になっている方へもおすすめです。
5月13日(水)発売 ：Dress in Bloom スズランドレス
マーメイドラインのドレスから溢れ出す、可憐なスズランの花束。スズランは小さな花を鈴のように鳴
らし幸せを運ぶ花として愛されています。フランスでは5月1日を「スズランの日」として大切な人に
スズランを贈る習慣があります。想いを込めた贈りものやブライダルギフトにもおすすめです。
6月3日(水)発売：Dress in Bloom 紫陽花ドレス
ふわりと広がるドレスから弾け出る紫陽花の花と、花そのものをまとったようなミニドレスを描きまし
た。紫陽花は小さな花が寄り添って咲いていることから、家族愛や和気あいあいの意味があり、人との
繋がりを大切にする花です。家族や親しい友人への贈りものにもおすすめです
7月8日(水)発売：Dress in Bloom 向日葵ドレス
夏の光に輝くハンカチいっぱいのひまわりが印象的な一枚。大きなひまわりを身にまとい軽快に歩く女性を描きました。太陽に向かってまっすぐに咲くひまわりは、その姿から「希望」や「明るい未来」の象徴とされています。新生活のお祝い、誕生日、サマーギフトなど、彩りを添える一枚としておすすめです。
8月26日(水)発売：Dress in Bloom ダリアドレス
流れるように咲き誇るダリアをドレスに仕立てて描きました。古くから紫は、希少な染料ゆえに位の高
い人々が身につけた色とされ、高貴さや神秘性を象徴する色として大切にされてきました。重なり合う
花びらが、大人の上品さとゆとりを感じさせます。就任や昇進などの節目や、目上の方へ敬意を伝える
贈りものにもおすすめです。
■オンラインショップ限定「ドレスハンカチ Dress in Bloom 春夏コレクションBOX」
2026年2月4日(水)～20日(金)までの期間、オンラインショップでは、全6デザインを揃えたセットを、数量限定30セットにて発売いたします。
＜販売概要＞
■価格
ドレスハンカチ Dress in Bloom 春夏コレクションBOX
13,200円（税込） 30セット限定
■受付期間
2026年2月4日(水)正午～2月20日(金)17:00まで
※数量に達し次第終了とさせていただきます
■販売店舗
CLASSICS the Small Luxury オンラインショップ
https://classics-the-small-luxury.com/
■お届け予定
2月21日(土)より順次発送
＜本セット限定の特典＞
特典１.
6種類のハンカチーフのセットをいち早くまとめてお届け
特典２.
ミモザブーケ付きの特別仕様のギフトボックスに全6柄をセット
セットに添えられるミニブーケは、フラワーショップにオーダーして一つずつ丁寧にお作りしました。アーティフィシャルフラワーなので、花瓶や小さなグラスに飾って食卓や洗面スペースで気兼ねなくお楽しみいただけます。
■CLASSICS the Small Luxuryについて
クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは、1879年創業のブルーミング中西が長年のハンカチーフづくりを経て密やかな贅沢をお届けしたいという想いから2003年に誕生したハンカチーフ専門店です。
ハンカチは、小さな布にすぎない。けれど、そこに様々な思いをこめることができます。シーズンごとに変化する趣向を凝らしたデザイン。良質な素材。美しい意匠。企画、デザイン、生産、刺繍加工、接客、包装に至るまで。“格別の、ひそやかな贅沢“を誰かの日々にお届けすることを願い、クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは生まれました。私たちは、ハンカチを扱うスペシャリティストアです。いち枚のハンカチにこめたたくさんの愛を、世界中へ。
・ブランドサイト
・X
・YouTube
■会社概要
社 名：ブルーミング中西株式会社
創 業：1879年11月16日
代 表 者：取締役社長 中西 一
本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）
事業内容：繊維製品企画販売
取扱商品：1.ハンカチーフ＆ファッションアクセサリー
2.テーブルクロス、テーブルマット、キッチンクロス、その他インテリア商品
3.ホテルレストラン用リネン商品類
（テーブルクロス、ナプキン、バスローブ、バスタオル、その他）
4.その他ＯＥＭ商品
営業拠点：東京、大阪、福岡
直 営 店：CLASSICS the Small Luxury 2店舗（六本木ヒルズ本店、日本橋人形町店）、オンラインショップ