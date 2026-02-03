契約・法務BPaaSの企業法務アウトソーシングALSP「クラウドリーガル」が法務AIエージェントでMicrosoftWordで契約書レビューを完結する「CloudLegal AIエディター」を提供開始

MOLTON株式会社

契約・法務BPaaSで生成AI搭載の企業法務アウトソーシングサービスALSP（代替法務サービスプロバイダー）の国内パイオニアで、法務AI+BPOの「クラウドリーガル」（URL：https://www.cloudlegal.ai/）を提供している、MOLTON株式会社（旧：a23s株式会社）（所在地：東京都中央区、代表取締役、弁護士「日本・米国NY州」 崎地康文、以下MOLTON）は、AIエージェントを搭載したMicrosoft Wordアドイン「CloudLegal AI エディター」の提供を開始します。

本機能により、ユーザーは使い慣れたWordの画面から離れることなく、弁護士監修・設計のリーガルAIによる契約書の条文チェックや修正案の取得が可能となり、契約書レビュー業務の大幅な効率化を実現します。

クラウドリーガルは、法務DX・リーガルテックサービス・BPaaS （Business Process as a Service）として弁護士・専門士業（プロフェッショナル）×生成AI×ITサービスを全国の大手企業・上場企業から個人事業主・スタートアップ/ベンチャー企業・中小企業に展開し法務業務の効率化をサポートしています。

【 新機能「CloudLegal AIエディター」の主な特長 】

「CloudLegal AI Editor」は、契約書業務における「時間・コスト・品質」の課題を解決するWordアドインです。

圧倒的な時間短縮: 弁護士監修・設計のリーガルAIが瞬時に不利な条文や欠落条項を検出し、修正案を提示。契約書レビューにかかる時間を3分の1※に短縮します。

いつものWordで作業が完結: 契約書ファイルをWebサービスにアップロードする必要はありません。Word内のサイドバーでAIエージェントと対話しながら、ワンクリックで修正内容を反映できます。

品質の均一化とリスク低減: 会社毎のカルテ・プレイブックの登録により、担当者によるレビューの抜け漏れやバラつきを防ぎ、契約内容の一貫性を確保します。

※弊社内の測定

【「CloudLegal AIエディター」事前登録について】

対象：弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、社会保険労務士等の士業の方々

企業や機関で法務業務に従事する方々

URL：https://www.molton.inc/ai-platform/

※契約・法務BPaaSの企業法務アウトソーシングサービスALSP（代替法務サービスプロバイダー）「クラウドリーガル」の提携士業も募集しています。弁護士・司法書士・弁理士・行政書士・社会保険労務士・税理士など：https://www.cloudlegal.ai/lawyer

クラウドリーガルは、弁護士監修・設計したリーガルAIを駆使して効率的でリスク精査された契約書レビュー（リーガルチェック）機能をインターネットWebサービス（BPaaS）として全国に展開していきます。

【 クラウドリーガルの提供する法務サービス範囲 】

各分野の専門家（弁護士・司法書士・弁理士・行政書士・社会保険労務士・税理士等）による強固なスケール体制と、最先端の生成AIを融合したインターネットWebサービス（BPaaS）を提供。クラウドリーガルが、「社内法務」「企業内弁護士」「部分業務アウトソーシング」や「顧問弁護士」の役割を果たします。

●スマート契約書自動作成

●弁護士監修の契約書フォーマット（ひな形）

●弁護士・専門士業への法務や労務・知的財産・税務の相談

（Web・チャット・リモート面談・電話）

●弁護士監修・設計のリーガルAIへの法務や労務・知的財産・税務の相談

●契約書レビュー（リーガルチェック）

AI契約書レビュー＆弁護士審査レビューの使い分け

●弁護士による独自のカスタム契約書ドラフト作成

●法令調査（リーガルリサーチ）

●法令適合性審査

●会社設立（新規設立や子会社等）、登記変更

●知的財産等の商標登録・調査

●社内規程整備・作成

●広告審査・薬機法チェック

●株主総会・取締役会サポート、株主対策

●内部通報窓口（法令違反、ハラスメント等）

●法務デューデリジェンス（法務DD)

●資本政策（ファイナンス）サポート

●IPO準備支援

●契約交渉支援

●電子契約・契約管理機能

●Slack連携、など

【 クラウドリーガルの取組み 】

●契約・法務BPaaSの企業法務ALSP「クラウドリーガル」が「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の契約書レビュー・リーガルリサーチ・薬機法チェックサービス・商標登録サービスのカテゴリで総合１位の４冠、反社チェックツールで総合２位を獲得

～ SaaS×BPOを融合させたインターネットWebサービス(BPaaS)によって高度でリーズナブルなリーガルサービスを全国に提供 ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000126939.html

●法務BPaaS型：生成AI搭載の企業法務アウトソーシングサービスALSP「クラウドリーガル」が官公庁・地方公共団体・自治体DX向けデジタルガバメントプランをリリース

～ 「自治体の法務人材不足」と「地域格差」の解消へ向けて地域・場所を選ばずインターネットWebサービス（BPaaS）で全国に高度で安定した法務インフラソリューションを提供 ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000126939.html

●BPaaSで生成AI搭載の企業法務ALSP「クラウドリーガル」の医療・ヘルスケア・福祉系DXスタートアップ企業の導入事例が「SUCCESS STORY AWARD 2025 byデジタル化の窓口」のガバナンスDX部門でAWARD受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000126939.html

●生成AI搭載のBPaaS：企業法務ALSP「クラウドリーガル」とＮＸワンビシアーカイブズの書類電子化サービス「WAN-Scan」・「AI-OCR×BPO」が法務デューデリジェンス分野で連携

～ 大型M&Aや小規模M&A、事業買収などにも対応した法務デューデリジェンス（法務DD）をAI-OCR×BPO×BPaaSで提供 ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000126939.html

【 クラウドリーガルとは 】（URL：https://www.cloudlegal.ai/(https://www.cloudlegal.ai/)）

MOLTON（旧：a23s）の開発する「クラウドリーガル」は、インターネットWebサービス（BPaaS）から「法務や知的財産・労務・税務相談」「契約書作成・雛形」「契約書レビュー（リーガルチェック）」「社内規程整備」など様々な法務業務に対して「いつでも」「どこからでも」「気軽に」アクセスし、法務・弁護士サービスの提供を受けることができる法務クラウドサービスを展開しています。オンラインサービス内で質問に答えるだけで簡単・迅速に弁護士監修による法律文書の自動契約書作成ができる「スマート契約書作成」から、法律や知的財産・労務・税務に関する困りごとを弁護士監修・設計のリーガルAIや企業法務の経験豊富な弁護士に相談「チャット・リモート面談・電話」から、契約書に関する個別質問を組み合わせた弁護士が直接審査する契約書レビューも行える、「バーチャル法律事務所」（企業法務アウトソーシングサービスALSP）を提供しています。都度発生する法務や知的財産・労務・税務相談や契約書レビュー（リーガルチェック）など対応内容に応じて多種多様な提携専門士業（弁護士/司法書士/弁理士/行政書士/社会保険労務士/税理士など）によって最適なリソースで迅速に対応いたします。また、電子契約・署名締結、契約管理機能や法令調査（リーガルリサーチ）、法令適合審査、広告審査・薬機法チェック、新規会社の設立・登記変更、知的財産権等の商標登録・調査、株主総会・取締役会の開催運営や株主対策、内部通報窓口（法令違反、ハラスメント等）、法務デューデリジェンス（DD）、IPO準備、契約交渉、資本政策（ファイナンス）の支援など専門士業に関わる様々なリーガル機能も提供しています。クラウドリーガルが「社内法務」「企業内弁護士」「部分業務アウトソース」や「顧問弁護士」の役割も果たします。

【 MOLTON株式会社とは 】（旧：a23s株式会社）

MOLTON株式会社は、生成AIの実装力と専門家チームの現場知見を掛け合わせ、企業の意思決定と実務オペレーションを同時に前進させる支援を提供しています。生成AI搭載の法務BPaaS型である企業法務アウトソーシングサービスALSP（代替法務サービスプロバイダー）のパイオニアとして「クラウドリーガル」を提供し、契約・法務運用・知的財産・コンプライアンス等の実務を、スピードと品質の両立を重視して支援します。さらに、課題の特定に留まらず、ルール・プロセス・組織体制の設計から定着まで伴走することで、継続的に機能する仕組みづくりを実現します。今後は企業法務・知的財産領域を起点に、リスク・ガバナンスから経営コンサルティングまで支援範囲を拡張し、企業価値向上に資する“実装型コンサルティング”を提供していきます。

以上

【 MOLTON株式会社 】（URL：https://www.molton.inc/(https://www.molton.inc/)）

