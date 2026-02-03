2月8日(日)衆院選に向け「選挙割」で投票率アップを目指す。おふろcafeかりんの湯にて実施

株式会社ザファーム

株式会社ザファーム(本社：千葉県香取市、代表取締役：武田 泰明)が運営する農園リゾート THE FARM内(以下THE FARM)にある「おふろcafeかりんの湯」にて、2026年2月8日(日)投開票の衆議院議員総選挙に合わせて「選挙割」キャンペーンを実施いたします。このキャンペーンは投票時に発行してもらえる「投票済証」を下記期間中におふろcafeかりんの湯へ持参すると、割引特典を受けられるというもの。施設内では、天然温泉・サウナに加え「ザファーム食堂」でのお食事もお楽しみいただけます。THE FARMでは本キャンペーンを通じて、香取市の政治・経済・社会の動向への関心を高めていただくきっかけになればと考えています。

おふろcafeかりんの湯公式HP：https://www.thefarm.jp/karinnoyu/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260201_tf_prs_senkyowari1(https://www.thefarm.jp/karinnoyu/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260201_tf_prs_senkyowari1)

「選挙割」実施の背景

総務省の発表によると、国政選挙における10代・20代・30代の投票率は、いずれの選挙においても他の年代と比較して低い傾向にあり、若年層の投票率低下が課題となっています。

本取り組みは、地域の投票率向上の一助となること、特に若年層に対する投票率向上の意識付けを目的に実施いたしました。株式会社ザファームでは、本キャンペーンを通じて、香取市の政治・経済・社会の動向に対する関心を高め、地域の未来について考えるきっかけを提供したいと考えております。

出典：総務省「国政選挙の年代別投票率の推移」（年度別投票率データ）

実施概要

企画名：選挙割キャンペーン

開催期間：2026年2月8日（日）～2月14日（土）

内容：投票済証持参で入館料200円引き

適用コース：全て（朝風呂入館・120分コース・フリータイムコース）

対象者：投票済証（投票済証明書等）をご持参の方

利用回数：お一人様1回限り（受付にて済印を押印します）

※他の割引サービスとの併用はできません

ご利用方法

- ご来館時、受付にて「投票済証」をスタッフへご提示ください- 入館料から200円を割引いたします- 再利用防止のため、投票済証に済印を押印します（1回限り）

注意事項

投票後のひと息に、館内でゆったりとお過ごしください。

- 他の割引・クーポン等との併用はできません- 割引適用は1回限りです（済印押印）- 投票済証は自治体により名称・形式が異なる場合があります- 本施策は投票先（政党・候補者等）に関わらず適用されます- 本施策は特定の政党・候補者を支持・推奨するものではありません

天然温泉：地下1,500mから汲み上げ、41℃に調整した「含鉄・含よう素―ナトリウム―塩化物強塩泉」は、高い保温性で身体の芯から温めてくれるのが特長です。さらにメタケイ酸も豊富に含まれており、しっとりとした浴感が期待できる“美肌の湯”としても好評です。

サウナ：露天に新設されたセルフロウリュ式のバレルサウナをはじめ、男女一緒に“ととのえる”男女共用サウナ、テントサウナなど全4種のサウナをご用意。気分や好みに合わせて、多彩な「ととのい」体験をお楽しみいただけます。

ザファーム食堂：農園リゾート THE FARM(R) 内で採れたての野菜や果物をふんだんに使用したお食事をご用意しています。湯上がりに、身体の内側からもリフレッシュできる“ととのう”ひと皿をお楽しみください。（営業時間：11:00～23:00 ラストオーダー：22:00）

■料金

フリータイム（10:00～24:00 最終入館21:30）

大人（中学生以上） 平日1,280円、土日祝日1,980円

小人（小学生） 平日740円、土日祝日1,180円

幼児（3歳～未就学児） 平日600円、土日祝日1,080円

[時間制]120分コース（10:00～24:00 最終入館23:00）

大人（中学生以上） 平日950円、土日祝日1,390円

小人（小学生） 平日600円、土日祝日900円

幼児（3歳～未就学児） 平日500円、土日祝日800円

朝風呂入浴（7:00～10:00 最終入館9:00）

大人（中学生以上） 平日840円、土日祝日1,390円

小人（小学生） 平日420円、土日祝日800円

幼児（3歳～未就学児） 平日300円、土日祝日700円

■おふろcafeかりんの湯

千葉県香取市の農園リゾートTHE FARM内にある”おふろcafeかりんの湯”は、天然温泉とサウナ、食事が楽しめる癒しの複合施設です。セルフロウリュ式バレルサウナやアウフグースイベントも人気で、家族連れや友人同士でも一日中ゆったり過ごせます。館内には1万冊の漫画・雑誌、ハンモックなどもあり、裸足でくつろげる心地よい空間が広がっています。

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260201_tf_prs_senkyowari2(https://www.thefarm.jp/karinnoyu/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260201_tf_prs_senkyowari2)

■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260201_tf_prs_senkyowari3(https://www.thefarm.jp/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260201_tf_prs_senkyowari3)

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営

(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)

フランチャイズ事業の運営

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ザファーム 広報

TEL ：0478-70-5551(10:00～18:00)

MAIL：info@thefarm.jp

担当：椎名・旭