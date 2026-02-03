【千葉ジェッツ】千葉を代表するアーティスト「氣志團」が3/11(水) vs.秋田戦に出演！！

株式会社千葉ジェッツふなばし

3月11日(水)の秋田ノーザンハピネッツ戦に「氣志團（きしだん）」の出演が決定し、ハーフタイムにて金太郎ホーム presents.スペシャルライブを開催いたします！！ 氣志團は1997年に千葉県・木更津市で結成されたヤンクロックバンドであり、千葉ジェッツと同じく千葉にルーツを持ち、現在も千葉を愛し、活動を続けております。当日は「STAR JETS」や「ジャンボくん」とのコラボパフォーマンスを披露していただきますので皆さまお楽しみに。

なお、3月11日（水）秋田ノーザンハピネッツ戦のホームゲームチケットは2/17（火）12:10から種別ごとに順次販売開始されます。

氣志團からのメッセージ

We are 氣志團です！！

3月11日（水）に開催される千葉ジェッツvs秋田ノーザンハピネッツ戦のハーフタイムショーへ出演させていただくことが決定しました！今年、創設15周年を迎える千葉ジェッツを熱く盛り上げます。3月11日（水）にLaLa arena TOKYO-BAYでお待ちしております！

氣志團 プロフィール

1997年、千葉県・氣志團（KISHIDAN） 1997年、千葉県・木更津のカリスマヤンキー、綾小路“セロニアス”翔を中心に結成。 ヤンキーカルチャーとパンクロックをミクスチャーした、唯一無比のロックスタイル“ヤンクロック”を掲げ、その前衛的なスタイルとパフォーマンスでライブハウスシーンを席巻し 、2001 年メイジャーデビュー。

2003年、地元木更津で大規模な GIG イベント「氣志團万博 2003」を開催し4万人を動員。 翌年にはデビューから開催までの期間がロックバンドとしては史上最速となる、東京ドーム公演『氣志團現象最終章』を開催。 2004年、2005年には2年連続で NHK 紅白歌合戦に出場、全国的知名度を得る。

2012年からは千葉県・袖ケ浦にて『氣志團万博』をフェススタイルで開催。「ありえないを形にする」をスローガンに、他とは一線を画すラインナップが大きな話題を呼ぶ。

2023年1月3日、日本武道館単独公演「THE GIGS」開催後、かねてより患っていた綾小路 翔の声帯炎治療のため、バンドとしてのGIG活動を無期限休止していたが、同年9月13日、LINE CUBE SHIBUYA でのワンマン公演で復活を果たす。

2025年1月17日より全18公演のホール GIG ツアー「シン・氣志團現象」を開催。 23年ぶりに野音ワンマン GIG「氣志團現象2025 夏の陣 日比谷狂乱"俺らがいちばん熱い夏"」を 8 月17 日に開催。 そして11月15 日、16日に「サントリー オールフリー presents 氣志團万博2025 ～関東爆音パビリオン～ powered by Epson」を幕張メッセにて開催。 ピリオドの向こうを目指す、6人のハーフポテト達の爆走は止まらない。



LINK：

・公式サイト：https://www.kishidan.com/

・公式 X：https://x.com/kishidan_staff

・公式Instagram：https://www.instagram.com/kishidan_staff/

・公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@kishidan_staff?

・公式 YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCQFgtm9J2296BXZ39Dyr1bA