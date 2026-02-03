リンクティビティ、沖縄観光の人気スポット「沖縄美ら海水族館」と販売連携を開始

リンクティビティ株式会社

～全世界の旅行会社へデジタルチケットを提供し、沖縄観光のDXと利便性向上を加速

～

Eチケットプラットフォームを提供するリンクティビティ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：孔成龍、以下「リンクティビティ」）は、日本屈指国内トップクラスの入場館者数を誇る沖縄美ら海水族館との販売連携を新たに開始することをお知らせいたします。

今回の提携により、世界中の旅行会社やOTA（オンライン・トラベル・エージェント）は、リンクティビティのプラットフォームを通じて沖縄美ら海水族館のチケットをリアルタイムで予約・発券し、QRコードによりスムーズに入場することが可能になります。

■ 本連携の背景と目的

沖縄観光において欠かせないの人気スポットである沖縄美ら海水族館は、国内のみならず海外からも非常に高い人気を誇っています。一方で、訪日外国人観光客の増加に伴い、チケット購入のデジタル化や、多言語でのスムーズな予約体験へのニーズが急速に高まっています。

リンクティビティは、独自のAPI技術を用いて、世界中の500社以上の旅行販売チャネルと施設を繋いでいます。今回の連携により、以下の価値を旅行者および販売パートナーへ提供します。



■ 本連携による主なメリット

グローバルな販売網の拡大 リンクティビティが提携するアジア、欧米を含む世界中のOTAや旅行代理店を通じて、沖縄美ら海水族館のチケットがシームレスに販売されます。

旅行者の利便性向上（Eチケット対応） 旅行者はスマートフォンからいつでも予約が可能になり、現地での窓口購入の列に並ぶストレスを軽減。スムーズな入館体験を提供します。

施設のDX推進と運営効率化 デジタル管理によるペーパーレス化や、販売データのリアルタイムな把握により、施設運営の最適化を支援します。



■ 沖縄美ら海水族館について

沖縄の豊かな自然、歴史、文化を体験できる「海洋博公園国営沖縄記念公園（海洋博公園）」内にある、世界最大級の水槽を誇る最先端の調査研究を行う水族館。神秘に満ちた沖縄の生き物たちの雄大な姿を間近で見ることができ、年間を通じて多くの観光客が訪れる沖縄観光のシンボル的人気スポットです。

公式サイト: https://churaumi.okinawa/

■ リンクティビティ株式会社について

「SEAMLESS・BORDERLESS世界を実現」をミッションに、鉄道・バス・観光施設等のチケットをリアルタイムで海外の旅行会社に提供するB2Bプラットフォームを展開。日本の交通・観光インフラと世界を繋ぐ架け橋として、観光業界のデジタル化を牽引しています。

公式サイト: https://www.linktivity.co.jp/