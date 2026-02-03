東京・千葉のパーソナルカラー診断サロン「mari-colore」が恋愛/婚活の応援番組をスタート

新番組「オトモテ（大人女子モテTV）」が開始

株式会社マリコローレ

東京・千葉のパーソナルカラー診断サロン「mari-colore」が、YouTubeで恋愛婚活ドキュメンタリー番組『オトモテ（大人女子モテTV）』をスタート。

番組内では、まずプロのイメージコンサルタントが、これまでの恋愛経験・自分の外見における悩みやコンプレックス、現在の恋愛となりたいイメージについてヒアリング。

次に、辛口外見チェックをした後に、パーソナルカラー診断・骨格診断・顔タイプ診断を行い、自分に似合うスタイルのイメージを共有。

そして、ショッピング同行とファッションコーディネートを行い、メイクとヘアスタイリングを施して、トータルプロデュース。

人生で一番きれいになって、「男性へのデート」「婚活イベントへの参加」「好きな男性への告白」にチャレンジし、結果を報告してもらいます。

ゲストの衝撃恋愛エピソードと劇的ビフォーアフターが注目

番組内では

「10年付き合った彼氏に年始にフラれた」

「親友が元々彼氏がいたのに、私の好きな人と付き合って結婚した」

などの衝撃エピソードが続出。

その後、パーソナルカラー診断・骨格診断・顔タイプ診断によって自分に似合うスタイルを知り、メイク・ファッション・髪型をトータルプロデュース。

女性ゲストが劇的に垢抜けるビフォーアフターの姿、そして笑顔と自信を得ていくストーリーが、好評になっています。

パーソナルカラー診断を受けた女性ゲストのビフォーアフター

番組プロデューサーは人気ファッションYouTuber社長

番組のプロデューサーは、東京・千葉の人気パーソナルカラー診断サロン「mari-colore」のオーナーのmaricoさん。

・mari-colore東京新宿サロン(https://mari-colore.co.jp/salon-tokyo-shinjuku/)

・mari-colore千葉津田沼サロン(https://mari-colore.co.jp/salon-chiba-tsudanuma/)

サロンだけでなく、人気ファッションYouTuberでアパレルブランドも展開しているが、今回は新たに上述の通り、恋愛応援番組をスタート。

「ただ似合うものを提案するだけではなく、それを実際に実現することで、お客様の恋愛・仕事・人生にもっとプラスになりたい」

そのような想いから、番組開始に至りました。

そして、番組開始後の感想を次のように話しています

「ゲストの方からの恋愛成功の報告が何よりうれしいです」

「また、l今回の意中の男性とうまくいかなかったとしても、きれいになって自信を得られたことで、次の恋や仕事に前向きになっている姿に私も勇気をもらっています」

プロデュース料は無料で、購入アイテムは全てプレゼント

サロンオーナーのmaricoさん

『オトモテ（大人女子モテTV）』では、パーソナルカラー診断、骨格診断、顔タイプ診断、メイク代、美容室代はすべて無料。

コーディネートした洋服も全てプレゼントし、ゲストの女性を応援しています。

今後も一般の女性から出演募集を積極的に行い、より多くの女性の婚活と恋愛を応援していきます。

■ お問い合わせ

運営：株式会社マリコローレ

代表取締役：金岡茉莉子

所在地：東京都新宿区新宿４丁目３－３１ トーサイビル ３０２・４０２

メールアドレス：info@mari-colore.co.jp