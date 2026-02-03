2月11日、福島県田村市初の「お互いさまチケット」導入式を開催移住者の創業記念イベントとともに、地域で持続可能な“恩送り”の循環を創出

特定非営利活動法人チームふくしま

NPO法人チームふくしま（所在地：福島県福島市、理事長：半田真仁）は、ひまわりを通じた復興支援事業「福島ひまわり里親プロジェクト」や、「お互いさまチケット」の普及、無人福祉型子ども食堂「コミュニティフリッジひまわり」を展開し、“お互いさま”で溢れた地域づくりを目指す「お互いさまの街ふくしま」事業を行わせていただいております。

東日本大震災をきっかけに、全国、そして世界中の皆様から多大なるご支援と応援をいただき、「困ったときはお互いさま」という大切な精神を教えていただきました。

お互いさまチケットを福島市に100ヶ所導入を目指し、事例モデルを作成させていただきます。

その感謝の気持ちを胸に、福島県から全国の応援してくださった皆様へ恩返しを行い、さらにその地域の次世代へ“恩送り”していくことを目的として、各地で活動を続けております。

この度、福島県田村市にてカフェ・コミュニティスペースを運営する株式会社Gallopinto様（ガジョピント）（所在地：福島県田村市滝根町、代表取締役：宮之原尚子）が、2026年2月11日（水・祝）優しさが循環する持続可能な地域づくりを目指し、「つながる、ひろがる、おたがいさま～感謝をバトンに。恩送りマーケット～」を開催されます 。

本イベントでは、誰かの飲食代を先に支払うことで恩送りをする「お互いさまチケット」の導入式や、仙台市からの移住者による石窯ピザキッチンカーのお披露目、子ども用品の交換会などを実施し、「つながる、ひろがる、おたがいさま」の精神を地域に広められます。

Gallopintoのオープニングイベントピザのキッチンカーを創業する川崎様- 「お互いさま」で支え合う地域社会の構築（社会背景）

地域コミュニティの希薄化や物価高騰が課題となる中、「困ったときはお互いさま」と助け合える

温かい心の循環が求められています 。お店に来た人が誰かの分を先払いし、それを利用する人が無料や低価格で飲食ができる「恩送り（Pay it forward）」の仕組みとして「お互いさまチケット」を本格導入されます 。いただいたご恩で心が温まり、また他の誰かに優しくできる、そんな心豊かな地域・世界を目指すための第一歩です。

- 地域からの恩送りと移住者の挑戦、地産地消の推進

仙台市から移住し、石窯ピザのキッチンカーをオープンする川崎様の「Chako Kitchen」が、地域の方々へ自慢の味を披露します 。ガジョピントのニカラグア産スペシャリティコーヒーとピザのセット価格での提供や、田村市産のお米を100%使用した特製ライス生地のごはんピザの提供など、食を通じた交流の場を提供されます。

- 資源と思い出を次の笑顔へ

サイズアウトした園服や学用品などを集めた交換会を開催します 。大切に使ってきた品を「まだ着られる」次の子どもたちへ繋ぐことで、地域内での資源循環と子育て支援を同時に推進されます。

- 開催概要

イベント名：つながる、ひろがる、おたがいさま～感謝をバトンに、恩送りマーケット～

日時：2026月2月11日(水・祝)11:00～15:00

場所：Gallopinto（ガジョピント）

- 株式会社Gallopintoについて

「環境や境遇に左右されず、自分の意思で未来を創造できる世界」を目指し、場づくりやコミュニティ作り、プロダクトの創出を通じて、人と人がつながり、新たな価値が生まれる機会を創出されています。創業の原点は、代表がJICA海外協力隊として赴任したニカラグアでの経験にあります。助け合いながら生きる温かい人々と同時に、選択肢の少なさによって未来が制限されている現実に触れ、「雇用を生み出し、家族とともに笑顔で暮らし続けられる仕組みをつくりたい」との想いから事業をスタートしました。社名の「Gallopinto」は、ニカラグアの国民食である豆ごはんに由来し、多様な人や価値が混ざり合い、新たな可能性を生み出す象徴です。異なる文化や背景を持つ人々が交わり、循環し、共に創り出すことで、社会に新たな選択肢を提供することを目指されています。

福島県田村市を拠点に、カフェ・コミュニティスペースの運営などを通じて、地域内外の人がつながる持続可能な場づくりに取り組まれています。

- 「お互いさまの街 ふくしま」とは

弊法人の副理事長を務め、東日本大震災以前から福島の経営者として福島や日本のために尽力してきた 亡き同志の「吉成洋拍」が生前行っていた取り組みの総称です。

恩送りの仕組みである「お互いさまチケット」の普及や、無人福祉型子ども食堂「コミュニティフリッジひまわり」の運営を通じて、「お互いさまの街 ふくしま」の実現を目指させていただいています。

「お互いさまチケット」はその取り組みの一つです。 この仕組みを導入している店舗では、見知らぬ誰 かの為にチケットを購入することで、チケットを利用する方が無料で食事をしたり、サービスを受けたりできる仕組みです。福島県内が「困ったときはお互いさま」の気持ちで溢れてほしい、という想いから始まった取り組みで、県内100店舗の導入を目指しています。

お互いさまチケット 概要

「コミュニティフリッジひまわり」は、就学援助世帯や児童扶養手当受給世帯、奨学金受給学生がアプリで自由に利用できる無人型子ども食堂です。

135世帯・400人以上が利用し、福祉作業所が清掃や陳列を担う「福福連携モデル」によって、障がいのある方の雇用創出にも繋がっています。

相談窓口や就職情報の発信を通じて社会的・福祉的自立を後押しし、命が救われた事例や、高齢者の生きがい創出につながった事例も生まれています。

さらに、利用者の子どもたちは「体験の貧困」に直面しているケースが多いため、クリスマスプレゼント配布会やバーベキューイベントなど、季節に応じた体験の機会を提供しています。

体験や思い出は、子ども達にとって目には見えない大切な財産となり、人生の選択肢を増やし、将来をより豊かにしていきます。その子どもたちが大人になり、親となった時、次の世代へと体験が引き継がれていくような「プラスの循環」を生み出すことを目指しています。

コミュニティフリッジひまわり 概要- NPO法人チームふくしまについて

「For next」（次世代のために）

の理念のもと、私たちは以下のような活動を行わせていただいています。

１．ひまわりで全国と福島の絆を深める「福島ひまわり里親プロジェクト」。2011年5月から開始し、全国累計約65万人が参加した復興支援事業

２．福島県内のひとり親家庭や経済的に困窮している子育て世帯を支援する目的として、2022年2月開始した子育て支援事業「コミュニティフリッジひまわり」

３．「困ったときはお互いさま」の気持ちで支え合える社会を実現するため、「お互いさまチケット」を普及させる「お互いさまの街ふくしま」

・福島ひまわり里親プロジェクト https://www.sunflower-fukushima.com

・コミュニティフリッジひまわり https://himawari-cf.org

・お互いさまの街ふくしま https://sites.google.com/view/otagai-sama