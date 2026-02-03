「海外大進学は通信制高校が有利」って本当？ オンライン進学校Schorbitが、英国大学・大学院修了の元通信制高校生を招いた特別公開トークイベントを2/28に開催

■ リリース概要

シン・ガッコウ Schorbit

学校に行かない期間は、見方を変えれば、世界へ飛び立つための「助走期間」になり得ます。

不登校・通信制高校・高校中退者向けのオンライン進学校 シン・ガッコウ Schorbit（ショービット） （WEB https://schorbit.net/ 所在地：埼玉県上尾市、代表：伊藤 尭）は、2026年2月28日（土）、特別公開トークイベント『「海外大進学は通信制高校が有利」って本当？ 経験者が語る実体験』を開催いたします。

本来ならば内部向けの進路講演会を、今回は一般の保護者様や教育関係者様にも聴講いただけるよう特別公開枠を設けました。開催はオンラインで、ZOOMを使用します。

■ 開催の背景：不登校を「ドロップアウト」ではなく「助走期間」に変える

「学校に行けないことで、将来が閉ざされるのではないか？」

多くの保護者様がそのような不安を抱えています。しかし、私たちSchorbitは、通信制高校生の可処分時間に恵まれた環境こそ、世界を目指すのに適していると考えています。

日本の一般的な高校生が受験勉強のみに費やす時間を、語学学習や課外活動、探究学習に充てることで、海外大学への進学も含めた多様なルートが現実的になるからです。本イベントでは、実際に通信制高校の仕組みを活用して海外大学への進学を果たした経験者をゲストに迎え、「なぜ有利なのか」「具体的には何を準備したか」というリアルな実体験を語っていただきます。

■ 登壇者・モデレーター紹介

ゲスト講師：福井 健友樹 氏

通信制高校から英国イーストアングリア大学（University of East Anglia）に進学。 同大学にて国際開発学（BA International Development）を学び、同大学院にてグローバル開発管理学（MSc Global Development Management）を経て卒業。今回は、「通信制高校からの海外進学」というキャリアを体現するロールモデルとして、自身の経験をもとにした進路アドバイスを行う。

モデレーター：伊藤 尭（Schorbit 代表）

元高校教員。私立中高の数学科としての長きに渡る教員経験を経て、2026年1月、既存の学校システムに馴染めない生徒のためのオンライン進学校「シン・ガッコウ Schorbit」を開始する。慶應義塾大学卒業。

■ 開催概要

イベント名： Schorbit 特別公開トークイベント｜「海外大進学は通信制高校が有利」って本当？ 経験者が語る実体験

日時： 2026年2月28日（土） 10:00 ～ 11:00（09:30 入室開始）

形式： オンライン開催（Zoom） ※画面オフ・耳だけ参加も可能です。

参加費： 無料

定員： 50名

対象： 不登校・通信制高校のお子様を持つ保護者様、本人、教育関係者様

申込方法： 下記ページよりお申し込みください。視聴用URLは、お申し込み完了後に各プラットフォーム（Peatix・こくちーず）のチケット画面よりご確認いただけます。

Peatix： https://schorbit-kaigai.peatix.com/

こくちーずプロ： https://www.kokuchpro.com/event/schorbit_kaigai/

■ 当日のプログラム

■ [再掲] Schorbit の主なサービス

- 10:00 - 10:02 オープニング・流れの説明- 10:02 - 10:40 ゲスト講演- - 全日制高校から通信制高校への転学について- - なぜ海外大学への進学を希望したのか- - 留学するまでの準備（英語・出願）- - 実際に海外大学で感じたこと- - 今後留学を考えている方へのメッセージ- 10:40 - 10:50 質疑応答- 10:50 - 10:59 通信制高校からの進学（事業紹介）- 10:59 - 11:00 閉会

シン・ガッコウ Schorbit のサービスにつきましては、以前のリリースでもご案内しましたが、改めてご紹介します。以下の4つの支援をすべてオンラインで「進学校」に近い形で実現する、通信制高校やサポート校、オンラインフリースクール等とも異なる新たな教育サービスとなります。

- 生活支援： 週４日、日課を設定して安定した生活習慣を確立- 学習支援： 個別最適化された学習と定期面談により高い学力を涵養- 協働課外活動支援： 非強制と自発の原則で子ども同士の関係構築を促す- 進路支援： 大学入試対策とキャリア教育を並行実施生活支援

週4日 8:40-15:00

学習支援

会議ツール/Chat/生成AI

協働課外活動支援

つながりを活発に

進路支援

将来設計+難関大進学

■ 主催団体について

主催団体：シン・ガッコウ Schorbit

進学校文化 × オンライン教育を掲げる、新しい形のオンラインフリースクールです。「不登校問題は進路実現抜きでは解決しない」という考えの下、「仲間と励まし合うコミュニティ」形成により、通信制高校や高校中退の環境からの大学合格（再挑戦）をバックアップします。

- 名称：シン・ガッコウ Schorbit- 代表者：伊藤 尭- 設立：2025年- 事業内容：高校年代向けオンラインフリースクールの運営- URL：https://schorbit.net/

シン・ガッコウ Schorbit（ショービット） 代表 伊藤 尭

シン・ガッコウ Schorbit（ショービット）は、全国の高校年代の"毎日学校に通っていない"子どもたちに向けて完全オンラインで学びの場を提供するフリースクールです。不登校や高校中退、通信制など、学びのつながりが途切れそうな子どもたちに、"進学校並み"の良質な教育サービスを届けます。



日本の教育は今、困難な局面にあります。不登校の増加、全日制高校の空洞化──「学校」という制度が長く果たしてきた機能が、揺らぎ始めています。そんな時代においても、十代の子どもたちにとって、刺激に満ちた学びと成長の場は依然として必要です。



代表である伊藤 尭は、長年の高等学校での指導経験を経て、上記の認識のもと、2025年にSchorbitを立ち上げました。Schorbitは、「進学校のアップデート」というビジョンのもと、学校から離れても学び続ける力、そして未来を切り拓く野心と理性を育む、新しい「学校」の姿を提示します。



私たちは、現代の教育から取りこぼされそうな若者たちの中にこそ、豊かな知性とエネルギーが宿っていると信じています。彼らを“先駆者（Trailblazer）”として育て上げ、21世紀の社会を前進させる人材として世に送り出すこと。それが、Schorbitの掲げる理想であり、使命です。