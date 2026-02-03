宮城県在住の外国籍の方とそのご家族向け　地元の特産品・海苔を楽しく学ぶプログラム！（第二回）『日本さばける塾 in 東松島』を開催しました！

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人 海のごちそう推進機構と一般社団法人ODYSSEYは、東松島市の特産品である海苔を作る海苔すき体験、地域の海洋変化や海藻について学ぶこと、さらに地域の郷土料理に根差した調理体験など、日本の豊かな海の食文化を継承し輪を広げる取組み（第二回）「日本さばける塾 in 東松島」を1月24日（土）に開催しました。

このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

（第二回）「日本さばける塾 in 東松島」イベント概要

本イベントでは、地域の特産品である海苔を自ら作る海苔すき体験を行い、海苔や季節の魚を使った手巻き寿司に仕上げます。自らの手で海苔すきや手巻き寿司作りを行い食すことで、県内に住む外国人が地域の海産物や食文化に関心を持つことを目指しています。また、地元漁師や研究者による「海の学び講座」も実施しました。気候変動による魚種の変化や藻場の減少など、東松島の海が直面する課題について、実際の現場の声を交えて学ぶことができます。単なる体験にとどまらず、未来の海を守るための気づきを共有できるプログラムです。

東松島の海洋環境や海藻・海苔養殖について学ぶ、講座

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161057/table/490_1_908179fb93b2c05e287f87fbb68faaa9.jpg?v=202602031151 ]

東北の厳しい冬の寒さの中、参加者は大曲市民センターに集合。今回の参加者は宮城県在住の外国人とそのご家族。アジア圏からヨーロッパ・欧米まで、さまざまな国籍の方々が参加しました。多くの方は東北大学大学院で研究を行っている留学生や研究者、そして宮城県で教員として勤務している教育者が中心でした。

プログラムは、一般社団法人ODYSSEY創設者・共同代表の成澤みくと、地元漁師でアイザワ水産代表の相澤太さんによる「海の学び講座」から始まりました。

講座の中では、東松島市の海洋環境や海藻についてなかなか聞くことのできない現場ならではのお話を伺い、海苔養殖については、その生育環境や養殖の工程についても座学を展開。さらには海の環境が与える影響など、普段の生活では意識しにくい内容を学ぶことができました。特に自然条件や人の手の加え方によって養殖の状況が大きく左右されることなど、具体的な話には参加者も関心を示して耳を傾けていました。この講座を通して、身近な食材である海苔が多くの人の手と自然の力によって支えられていることを知り、改めて海の恵みの大切さを感じる機会となりました。そして、参加者は講師の話を通じて、日本の海や食文化への理解を深めている様子でした。

昔ながらの製法で作る、海苔すき体験

海洋環境や海藻・海苔養殖について学んだ後は、相澤さんが収穫した生海苔を使い、「海苔すき体験」を行いました。細かく刻んだ海苔に水を混ぜ、升ですくって、海苔すの上に置いた木枠へ一気に流し込みます。

一見簡単そうに見える作業ですが、均一な厚さに仕上げるのはなかなか難しく、参加者からは驚きの声も聞かれました。海苔をすいた後は、余分な水分を取り除くため、水を含ませたスポンジと木の板を使って丁寧に脱水する工程へ。こうして仕上げた海苔は参加者が持ち帰り、自宅で2～3日ほど乾燥させることで、実際に食べることができます。

参加者にとっては初めての体験でしたが、漁師さんからのアドバイスを受けながら、一枚一枚の海苔づくりに真剣に取り組んでいました。普段口にしている海苔は機械で作られていることがほとんどですが、今回昔ながらの方法で海苔すきを体験したことで、何気なく食べている海苔への見方が変わり、食材への感謝の気持ちが自然と深まる時間となりました。

日本の食文化を学ぶ 、手巻き寿司作り

海苔すき体験の後はいよいよ「手巻き寿司」づくりです。

地域の飲食店「ちゃんこ萩乃井」に場所を移し、相澤さんの海苔や地元で水揚げされた新鮮な魚を使って調理を行いました。巻きすに海苔とご飯をのせ、宮城県産のマグロをはじめ、胡瓜や卵、かんぴょう、しいたけ、エビ、桜でんぷんなどを使って手巻き寿司作りに挑戦。

具材の重ね方に工夫しながら、一つ一つ確認しながら巻いていく様子が見られました。手巻き寿司づくりも多くの参加者にとって初めての体験でしたが、慣れない手つきに苦戦しながらも、楽しそうな表情で作業に取り組んでいました。すべて巻き終えた後は、丁寧に切り分けて盛り付けを行い、見た目にも華やかな手巻き寿司が完成しました。

地域の特産品である「海苔」をテーマに、海のプロである漁師からの座学と、実際に海苔すき体験から食までの一連の学びの流れに重きを置く一般社団法人ODYSSEYの教育カリキュラムは、地域の自然や漁業、環境問題までつながっていることを実感する時間となり、参加者にとっては単なる調理体験を超えた、深い学びと気づきの場となりました。

参加者からの声

・自分たちで海苔を作る前に、海藻の養殖について学ぶ時間があってよかったです。何をしているのかの背景が分かり、より興味深く取り組むことができました。

・とても良かったです。未経験者にとっても、難しすぎずちょうど良い深さでした。

・とても楽しめました。

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人 海のごちそう推進機構

URL：http://sabakeru.uminohi.jp/

活動内容：日本さばけるプロジェクトの運営

（日本さばける塾・YouTube「さばけるチャンネル」の企画・運営などの業務）

団体名称：一般社団法人ODYSSEY

URL：https://www.odysseynaturejapan.com/

活動内容：環境教育事業、自然教育事業、漁業研究事業

