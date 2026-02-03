IWATA 　AIチャットサービス「IWATA 眠りのコンシェルジュ」のサービスを開始！　睡眠・寝具の悩みを24時間365日サポート　～多言語対応のバーチャル接客で、世界中からの問い合わせに対応　～

株式会社イワタIWATA 眠りのコンシェルジュ アイコン

株式会社イワタ（本社 京都府京都市 代表取締役：岩田有史）は、睡眠や寝具に関するお悩みを24時間365日いつでも相談できるAIチャットサービス「IWATA 眠りのコンシェルジュ」を開発し、サービスを開始しました。（アクセス先：https://iwata-online.com）

本サービスは、日本語・英語・中国語に対応したバーチャル接客として、寝具選びやお手入れ方法、睡眠環境づくりなど、これまで店舗スタッフやカスタマーセンターが担ってきたご相談に、オンラインでお応えするものです。

なお「IWATA 眠りのコンシェルジュ」は、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が実施する「GENIAC懸賞」に応募中の取り組みでもあります。

開発の背景 ～「聞きたいときに、聞けない」をなくしたい～

イワタには、

「自分に合う枕やふとんを選びたい」

「素材ごとの特徴や、お手入れの仕方を知りたい」

「最近よく眠れないので、環境を見直したい」

といったご相談が日々寄せられています。内容は、商品の取り扱いや素材特性といった製品情報だけでなく、睡眠そのもののお悩みや、寝室環境についてのご相談まで多岐にわたります。

これらの相談には専門知識が必要なため、熟練スタッフや管理職、睡眠改善インストラクターなどが個別に対応してきました。しかし、

- 繁忙期や連休明けには問い合わせが集中し、電話やメールがつながりにくい- 夜間や休日、海外との時差により、「知りたいとき」にすぐ回答できない- 外国人のお客様へのご説明に時間がかかり、専門的な内容を簡潔に伝えにくい

といった課題がありました。

さらに、日々の問い合わせを通じて蓄積される知識やお客様の声は、担当者個人に留まりやすく、全社的なサービス向上や商品改善に活かしきれていないという構造的な問題もありました。

これらはイワタだけでなく、専門的な説明を必要とする多くの中小企業にも共通する課題です。そこで当社は、「知識を標準化し、いつでも・どこでも・誰にでも、わかりやすく届ける仕組み」

として、AIチャットサービス「IWATA 眠りのコンシェルジュ」を開発しました。

「IWATA 眠りのコンシェルジュ」とは

「IWATA 眠りのコンシェルジュ」は、イワタが培ってきた睡眠・寝具の専門知識をベースに、お客様一人ひとりの状況に寄り添って回答するAIチャット型の眠り相談窓口です。

- スマートフォンやPCから、いつでも相談可能- 実店舗ではタブレット（iPad）からスタッフと一緒に利用可能- 日本語・英語・中国語での対話に対応

といった特長を持ち、「眠りのスペシャリスト（熟練販売員）」の役割の一部をAIが担うことで、お客様が「聞きたい瞬間」にアクセスできる体験を目指しています。

以下のURLの右下のアイコンより、アクセスしてください。

https://iwata-online.com

お客様にとっての主なメリット・特長

1．24時間365日、いつでも気軽に相談

夜間や早朝、休日であっても、ふと気になったことをその場で相談できます。

「店が開くまで待たないと聞けない」「忙しくて営業時間中に電話できない」といったストレスを軽減し、睡眠や寝具の不安をすぐに解消するサポートを行います。

2．日本語・英語・中国語に対応した多言語チャット

日本のお客様だけでなく、訪日外国人や海外在住のお客様も、慣れた言語で相談できます。

店頭でも、タブレットでAIがサポートすることで、多言語対応スタッフがいない店舗でも、スムーズで安心感のある接客が可能になります。

3．専門的な内容も、やさしい言葉で丁寧に説明

睡眠に関する専門的で難しくなりがちな内容も、AIがやさしい言葉に置き換えて、わかりやすくご説明します。「寝具の種類」「季節に合わせた選び方」「素材の違い」など、テーマに応じて、あなたに合った具体的な寝具選びまでサポートします。

4．「買って終わり」ではなく、使い続けるためのパートナー

ご購入前の相談だけでなく、「干し方やお手入れ方法」「羽毛ふとんや枕の洗い方」など、購入後のケアやメンテナンスの相談にも応じます。長く心地よく使い続けていただくための「眠りの伴走者」として機能します。

5．AIと人によるハイブリッドな接客体験

AIは一次対応として、お客様の状況やお悩みを丁寧にヒアリングし、情報提供や商品カテゴリのご提案を行います。そのうえで、より踏み込んだご提案が必要な場合には、「より詳しいご相談は、店舗の専門スタッフが承ります」と自然な流れで実店舗の相談につなげる設計としています。

実店舗での活用イメージ

イワタの実店舗では、タブレット端末（iPad）を通じて「IWATA 眠りのコンシェルジュ」をご利用いただけるようにする予定です。

- 初めて来店されるお客様が、AIと対話しながら自分の眠りの傾向を整理- その結果をもとに、スタッフが最適な寝具を一緒に試しながらご提案- ご購入後は、ご自宅から同じAIチャットにアクセスし、お手入れや買い足しの相談

といった形で、AI と店舗の専門スタッフのハイブリッドで一貫した睡眠サポートを受けていただけます。特に、外国人のお客様にとっては、慣れた言語で説明を聞きながら、その場で寝具を試せる心強いパートナーとなります。

「GENIAC懸賞」への応募について

「IWATA 眠りのコンシェルジュ」は、AI技術を活用して中小企業のカスターサービスの生産性向上を目指す取り組みとして、NEDO「GENIAC懸賞」に応募しています。

イワタは、本サービスを通じて、睡眠・寝具業界における新たな顧客体験のモデルケースとなることを目指すとともに、同様の課題を抱える他業種にも応用可能な仕組みづくりに取り組んでまいります。

会社概要

株式会社イワタ

所在地：〒604-8102 京都市中京区堺町通姉小路下ル大阪材木町701番地２

TEL：075-211-8321 FAX：075-211-7537

https://www.iozon.co.jp

春夏秋冬、４つの季節がめぐる日本。それぞれの季節や地域によって、寝室の環境は変わります。イワタは、この変化の激しい日本の風土を考慮しながら、四季を通じて、いつも健康的な眠りを得ることができる寝具を開発しています。そのデザインコンセプトは、「オーセンティック＆サステナブル」。数々の特許取得実績とその品質を物語る、イワタの高機能寝具のベースには、人と環境に対する大きなやさしさと上質感が満ちています。

イワタは自然素材の使用、長寿命設計、メンテナンス、リサイクル、アップサイクリング、国産木材・竹材の活用等を通して、後世にかける環境負荷を抑えた持続可能なものづくりに取り組みます。

店舗情報

IWATA ロゴ

寝具御誂専門店IWATA

京都本店：〒604-8182京都市中京区堺町通三条上ル

TEL：075-241-2332 営業時間：11:00～19:00 定休日：水曜日

東京店：〒141-0031東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル ４F

TEL：03-5989-0838 営業時間：10:00～18:00 定休日：水曜日(祝日除く）夏季・年末年始

リーガロイヤルホテル大阪店：〒530-0005大阪市北区中之島５-３-６８ パレロイヤルB１F（リーガロイヤルホテル大阪 内）

TEL：06-6479-2870 営業時間：10:00～18:00 定休日：当面の間、火曜日・水曜日



日本橋店：〒103-6103 東京都中央区日本橋2-5-1 日本橋高島屋S.C.新館３F

TEL：03-6262-5666 営業時間：10:30～20:00