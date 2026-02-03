【OMO7大阪】映像内にパークの仲間たちが特別出演する「OMOレンジャーpresents『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン Discovery Live』」開催決定

星野リゾートOMOレンジャーpresents『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン Discovery Live』イメージ

「なにわラグジュアリー」を体感できる「街ナカ」ホテル「OMO7大阪（おも） by 星野リゾート」は、合同会社ユー・エス・ジェイと協業し、2026年3月13日より、OMO7大阪の館内にて「OMOレンジャーpresents『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン Discovery Live』」を開催します。従来の講義形式を刷新し、パーク内で撮影したオリジナル映像を用いた内容へとリニューアル。ガイドブックには載っていないツウな情報を軸に、全2部構成で開催します。パークの仲間たちの映像に加え、顧客参加型の体験や英語字幕を導入することで、国内外問わず全ての方が楽しめます。

背景

当ホテルでは、経済・文化・交通の中心都市であり、旅先としての魅力にあふれる大阪の新たな一面を再発見し、大阪の街を楽しみ尽くせる旅を提案しています。2022年に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアライアンスホテルとなり、2023年5月には、日本初の「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公認 OMOレンジャー」が誕生。大阪旅行のファーストニーズである「テーマパーク」（＊）の中でも、大阪が誇る「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」を最大限に楽しめる提案を続けています。そして今回、単なる情報提供にとどまらず「旅のテンションを上げるエンターテイメント」として楽しんでいただきたいという思いから、これまでよりもインタラクティブな形式でパークの魅力を届ける内容へのリニューアルを決定しました。OMOレンジャーならではの視点で企画したコンテンツを通して、パークへ行った人もこれから行く人も、全ての方が楽しめます。

＊（株）リクルート 国内宿泊旅行ニーズ調査 2024年～2025年冬より

＜顧客の声と足で稼いだ！唯一無二のエンターテイメントライブの特徴＞

1 パークの仲間たちが特別出演する、オリジナル映像

流れる映像には、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのパークの仲間たちが特別出演します。毒舌で人気のユニバーサル・スタジオ・ジャパンのSGM（しゃべくり・ゼネラル・マネージャー）こと「綾小路麗華」をはじめ、ウッディー・ウッドペッカーとウィニー・ウッドペッカーなど、愛らしいパークの仲間たちが勢ぞろい。それぞれの個性が映像を通してより一層際立ち、気づけばファンになること間違いなし。巨大なスクリーンいっぱいにオリジナル映像として登場するため、迫力満点です。

パークの仲間たちが特別出演（イメージ）

2 会場投票で1つのトークテーマを決定する、顧客参加型のプログラム

全2部構成で、後半は3つのトークテーマから会場に集まった顧客の投票によって、トークテーマが決定する「顧客参加型」の形式で実施します。キャラクター、ショー、パークデザインの中から、会場にいる顧客が気になる内容を多数決で決めます。その会では聞けなかった話も、終了後にユニバーサル・スタジオ・ジャパン公認 OMOレンジャーに声をかけるとご紹介します。

トークテーマに対して投票している様子（イメージ）

3 インバウンドゲストも一緒に楽しめる！言語の壁を越えた演出

映像による視覚的なストーリー展開に加え、英語字幕を表記することで、インバウンドゲストも楽しめる内容に進化します。また、パークの仲間が登場し、個性豊かな動きや表現の愛らしさは、言葉の壁を越える魅力の一つ。国内外問わず、全ての参加者にユニバーサル・スタジオ・ジャパンの魅力を伝えます。

インバウンドゲストも楽しむ様子（イメージ）

「OMOレンジャーpresents『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン Discovery Live』」概要

開催期間：2026年3月13日より毎日開催

時間 ：20:00～20:30

場所 ：OMOベース

対象 ：宿泊者限定（年齢制限なし）

定員 ：なし

料金 ：無料

予約 ：不要

＜OMO7大阪 by 星野リゾートで楽しめる、そのほかのポイント＞

１ パーク体験後の夜食にぴったり！大阪ならではのプチプレートが新登場

串カツや南部の郷土料理「かしみん焼き」など大阪ならではの料理を提供する、OMOカフェ＆バルにて、「大阪満喫プレート」が新登場。肉吸いを前菜風にアレンジした「冷製肉吸い」や「たこ焼き風トルティージャ」、お好み焼き風に仕上げた「お好みコロッケ」の3品が楽しめるプレートです。パークを思いっきり遊んだ後、小腹を満たす夜食におすすめの一品を提供します。

OMOカフェ＆バル大阪満喫プレートイメージ

概要開催期間：2026年3月13日～時間 ：17:30～22:00（20:00までは日帰りも利用可能）場所 ：OMOカフェ＆バル料金 ：1,200円（数量限定）対象 ：宿泊者・日帰り予約 ：不要備考 ：仕入れ状況により料理内容や食材が一部変更になる場合があります。

2 まるでアトラクション！？パークへ向かう無料シャトルバスの車内で開催する特別プログラム

OMO7大阪からパークへ向かう、無料シャトルバスの往路便に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公認 OMOレンジャーが毎日乗車。車内では、車内ビジョンにオリジナル映像を流し、同乗しているOMOレンジャーが、映像の中の人物と臨場感溢れるユニークな掛け合いを行います。まるでアトラクションに乗っているかのようなワクワク感に包まれながら、パークへ向かうことができます。

無料シャトルバスイメージ往路便「OMOバスライド～ユニバーサル・スタジオ・ジャパン行き～」イメージ

概要

開催期間：毎日開催

時間 ：

第一便 8:00 OMO7大阪発 → 8:30 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン着

第⼆便 9:20 OMO7大阪発 → 9:50 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン着

場所 ：1階エントランス バス乗降所

対象 ：宿泊者限定 ＊年齢制限なし

定員 ：47名（自由席）＊最少催行人数1名

料金 ：無料

予約 ：公式サイト（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo7osaka/）にて受付

備考 ：＊所要時間、時刻表の運行時刻は、天候や交通事情により遅延する場合がございます。

＊バスは定刻に出発いたします。あらかじめご了承ください。

３ 「スタジオ・パス」は当ホテルでいつでも購入可能

宿泊者は、当ホテルのレセプションにてスタジオ・パスを購入できます。当日でも購入可能で、スムーズにパークへ入場できます。

４ 宿泊と一緒にパーク入場も申し込める「スタジオ・パス付宿泊プラン」

当ホテルへの宿泊とスタジオ・パスがセットになったプランの予約も可能です。

URL：https://hoshinoresorts.com/plans/JA/0000000310/0000000196

OMO7大阪 by 星野リゾートは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアライアンスホテルです。

(C) Nintendo

(C) Walter Lantz Productions LLC

Universal elements and all related indicia TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.

CR25-5128

OMO7大阪（おも） by 星野リゾート

OMO7大阪 施設外観

2022年4月22日に開業した、OMOブランド10施設目のホテルです。新今宮駅の目の前に位置し、交通

の便が良く、観光スポットへのアクセスも抜群です。当ホテルでは、「なにわラグジュアリー」を合言

葉に、「笑い」と「おせっかい」を採り入れた大阪らしいおもてなしと、個性的なファシリティを通し

て、上質で贅沢な旅を提案します。

所在地 ：〒556-0003 大阪府大阪市浪速区恵美須西3丁目16-30

電話 ：050-3134-8095（OMO予約センター）

客室数 ：436室・チェックイン 15:00／チェックアウト 11:00

料金 ：1泊38,000円～（1室あたり、税込、朝食付）

アクセス：新今宮駅（JR・南海電鉄）目の前、動物園前駅（Osaka Metro御堂筋線・堺筋線）

新今宮駅前駅（阪堺電気軌道）から徒歩3分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo7osaka/

「OMO（おも）」とは？

「OMO」は星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる『街ナカ』ホテル」。街をこよなく愛するスタッフが地域の方々と仕掛ける、新感覚のホテル。思いもよらない魅力に出会い、知らず知らずのうちにその街までお気に入りに。現在17施設を展開。2026年1月に開業した「OMO5横浜馬車道」に続き、4月には「OMO7横浜」の開業を予定しています。

OMOは全国に17施設を展開