ライフスタイルホテル「THE LIVELY 福岡博多」に、宿泊者以外も楽しめるフラワーアートが登場！期間限定のカフェバーメニューも味わえるバレンタイン企画“ME TIME VALENTINE”を開催

株式会社 グローバルエージェンツ

株式会社グローバルエージェンツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎剛）は、全国に6ブランド12棟1,200室のブティックホテル、ライフスタイルホテルを展開するLIVELY HOTELS(https://www.livelyhotels.com/)を運営しています。

このたび、「THE LIVELY 福岡博多（ザ・ライブリー福岡博多）」では、1Fロビーラウンジにてバレンタイン限定のフラワーアート展示を開始いたしました。それに伴い、SNSキャンペーン「#ライブリーバレンタインフォトコンテスト」を実施いたします。

バレンタイン企画 特設サイト :https://lvfseasonal.livelyhotels.com/

宿泊者以外も楽しめるバレンタイン企画「ME TIME VALENTINE」

THE LIVELY 福岡博多では、バレンタイン限定企画「ME TIME VALENTINE」を開催しております。「誰かのためではなく、“私”を甘やかすためのバレンタイン」をコンセプトに、THE LIVELY 福岡博多ならではの非日常空間で“ME TIME（自分だけの贅沢なひととき）”を楽しめる、特別な時間をお届けします。

期間中、カフェバーでは地元メディアでも話題のオリジナルスイーツや限定カクテルをご用意。(プレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000484.000007264.html))さらに、人気のロビーラウンジにはフラワーアートを取り入れた華やかな空間演出を実施しております。

カフェやバー、フラワーアート展示は宿泊せずともご利用いただけます。ぜひ、THE LIVELY 福岡博多ならではのバレンタインをご体験ください。

甘さを抑えた、静かに華やぐフラワーアート

人気エリアのロビーラウンジでは、バレンタイン気分を高めるフラワーアートが登場。

レッドやボルドーを基調に、ブラックやグレーのアクセントを添えた、華やかでありながらも甘すぎない配色の花々で飾られており、照明やサイネージディスプレイとの融合も見どころです。THE LIVELY 福岡博多ならではの洗練された世界観をご体感ください。

宿泊ゲスト以外の方も展示をご覧いただけますので、ご家族やご友人をお誘い合わせのうえ、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

【期間】～2026年2月28日（土）

【場所】「THE LIVELY 福岡博多」1 階ロビーラウンジ

【料金】入場無料 ※宿泊者以外も展示見学可

背徳のブリュレどら焼きなど、バレンタイン限定メニュー＜提供期間：～2026年2月28日（土）＞

カフェバーでは、バレンタイン気分を盛り上げるスイーツやカクテルをご用意しています。フラワーアートが彩る空間で、感性を満たすカフェバー体験をお楽しみください。（THE LIVELY BARについてはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000484.000007264.html)）

画像左から

・背徳のブリュレどら焼き「DORATY（ドラティー）」：800円（税込）

・飲むゼリー「CHOCOCHA（チョコチャ）」：800円（税込）

・バレンタイン限定カクテル2種「ロゼ・サングリア 」「チーズショコラマティーニ 」：各1,200円（税込）

【連動企画】SNSキャンペーン#ライブリーバレンタインフォトコンテスト開催

THE LIVELY 福岡博多の公式Instagramアカウント(https://www.instagram.com/the_lively_fukuoka_hakata/)をフォローし、2つのハッシュタグ「#ザライブリー福岡博多ベストショット」「#ライブリーバレンタインフォトコンテスト」をつけて、フラワーアートを背景にしたポートレートやカフェバーメニューを楽しむ様子など、みなさんの自由なアイデアで撮影した写真を投稿してください。審査は、テーマ性と独自性を基準に行い、受賞者にはホテル宿泊券やレストラン・バー利用券などの賞品をプレゼントいたします。

【応募期間】2026年1月20日(火)～2026年2月28日(土)

【応募方法】

１. THE LIVELY 福岡博多公式Instagramアカウント(https://www.instagram.com/the_lively_fukuoka_hakata/)をフォロー

２. バレンタイン企画「ME TIME VALENTINE」のフラワーアートやフラワーアートを背景にした写真を撮影

３. 「＃ザライブリー福岡博多ベストショット」と「#ライブリーバレンタインフォトコンテスト」のハッシュタグを付けて投稿 ※投稿枚数に制限はございません。

【賞品】

・THE LIVELY 福岡博多 宿泊ペア券 1組（１泊、客室タイプ：スタンダードダブル、朝食付き）

・ホテル併設レストランTHE LIVELY KITCHEN福岡博多 ディナーコースペア券 2組

・カフェドリンク券 2名

【注意事項】⁠

・他のお客様のご迷惑とならないようご配慮の上、撮影をお願いいたします。⁠三脚を使用した撮影はご遠慮ください。

・厳正な審査により、受賞者には2026年3月15日（日）までにInstagramのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

・賞品の使用期限は、宿泊ペア券については2026年3月16日（月）～2026年9月18日（金）（※土曜、日曜、祝日を除く）、ディナーコースペア券とカフェドリンク券については2026年3月17日（火）～2026年5月29日（金）とさせていただきます。詳細は受賞時にお知らせいたします。

・フォトコンテストにご参加いただいた場合、受賞の有無に関わらず、投稿していただいたお写真をInstagramアカウントや公式HPなど、弊社の媒体でご紹介する場合がございます。

THE LIVELY 福岡博多 施設概要

所在地 〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲 5-2-18

アクセス 地下鉄空港線「中洲川端」駅より徒歩 1分、JR「博多」駅よりタクシー10分、福岡空港よりタクシー20分

Web(https://www.livelyhotels.com/thelivelyfukuoka) / Instagram(https://www.instagram.com/the_lively_fukuoka_hakata/)

THE LIVELYについて

LIVELY HOTELSにおけるフラッグシップブランドで、東京、大阪、福岡にて展開中。ホテルを「泊まる場所」から「世界中から人と情報と機会が集まる場所」へ。近年のホテルの提供価値は急速に変化し、ホテルに来る目的は大きく多様化しました。ホテルはもはや「泊まる場所」にとどまらず、暮らす場所にもなり、仕事をする場所にもなり、食事やお酒を楽しむ場所にもなり、ファッションの発信場所にもなり、新しい文化が生まれる場所にもなり得る多様な存在になりました。 弊社は、ライフスタイルホテル市場のフロントランナーとして、さらに市場を牽引していくべく、ホテルを「世界中から人と情報と機会が集まる場」と再定義し、訪れるたびに新たな発見に出会える刺激に溢れたゲストエクスペリエンスを提供することを目指し、宿泊ゲストだけではなく、地域の皆様やホテルに興味を寄せてくださっている方にも気軽にお越しいただける機会を提供してまいります。

株式会社グローバルエージェンツについて

会社名 株式会社グローバルエージェンツ(http://global-agents.co.jp/)

代表取締役 山崎 剛

本社所在地 〒150-0011 渋谷区東1丁目29-3

グローバルエージェンツが手がけるライフスタイル事業

LIVE：交流型賃貸マンション「SOCIAL APARTMENT(https://www.social-apartment.com/)」48棟約3,000室を運営

STAY：ライフスタイルホテル「LIVELY HOTELS(https://www.livelyhotels.com/ja/)」12棟約1,200室を運営

WORK：ホテル一体型ワークプレイス「.andwork(https://www.xandwork.com/)」を運営

DINE：ソーシャルアパートメント・ホテル併設の飲食施設として12店舗を運営

WASH：ソーシャルランドリー「Sooo LIQUID（ソーリキッド）」を運営

LEARN：弊社サービスの入居者や利用者に対して様々な成長や発見の機会を提供