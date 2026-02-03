アイアップからディズニー『ベイマックス』の「ぬいコロンキーホルダー」が新登場！

株式会社アイアップ※画像はイメージです。

株式会社アイアップ（代表取締役社長：中田理生／所在地：東京都渋谷区）は、ディズニー『ベイマックス』の「ぬいコロンキーホルダー」を発売いたします。本商品は、アイアップの人気商品シリーズである、ぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」をキーホルダー仕様にしたアイテムです。丸くかわいいフォルムとふわふわな触り心地はそのままに、持ち運びがしやすく、ぬい活にもおすすめです。

ラインナップは全4種類。ベイマックスが忍者や相撲など、日本モチーフのコスチュームに身を包んだユニークなデザインが特徴です。

本商品は、アイアップ公式オンラインストア(https://www.eyeup.co.jp/)にて好評予約受付中です。

また、2026年2月下旬より全国の販売店にて順次発売予定です。

■ ぬいコロンキーホルダー ベイマックス（全4種）

※画像はイメージです。ストラップ部分は取り外しできません。

商品名：ディズニー ぬいコロンキーホルダー ベイマックス

サイズ：本体（ストラップ含まず）約H75×W72×D72mm

種類：殿、忍者、温泉あがり、相撲

材質：ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン・鉄

発売元：株式会社アイアップ

原産国：中国

https://www.eyeup.co.jp/c/URL/e0626-

(C) Disney

※掲載画像はすべてイメージです。実際の商品と一部異なる場合がございます。ご了承ください。

■会社概要

株式会社アイアップ

代表者：代表取締役社長 中田理生

設立年：2007年4月

所在住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-5-7

事業内容：玩具・雑貨・キャラクターグッズの企画・製造・販売

「遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨を市場に多く展開しています。今後も皆さんの日々が少しでも楽しくなるような商品を、たくさん送り届けていきます」

公式HP：https://www.eyeup.co.jp/

公式 X：https://x.com/eyeup_twgoods

公式Instagram：https://www.instagram.com/eyeup.goods/

公式Facebook：https://www.facebook.com/eyeup.co.ltd/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@eyeup_paldepa