【最大全額返金】企業保養所の運用リスクを解消する「法人向け福利厚生宿泊制度」の提供を開始

株式会社エムアンドエムサービス（京都府亀岡市、代表取締役社長：小池 悟）は、企業保養所の導入を検討している法人向けに、利用実績に応じて契約条件に基づく返金の仕組みを付帯した福利厚生宿泊制度の提供を開始しました。

企業の福利厚生として導入される保養所は、利用状況の低さや運用コストの負担などが課題となるケースも少なくありません。

本制度は、企業保養所の運営で培ってきた当社の知見をもとに、利用されなかった場合のコストリスクを抑える仕組みとして設計しました。あわせて、従業員本人に加えご家族も利用できる宿泊体験を通じて、満足度向上と人材定着の両立を支援します。

【背景】人材市場と福利厚生ニーズの変化

人材市場の競争が激化する中、給与や勤務条件に加え、福利厚生の内容が人材確保・定着を左右する差別化要因として注目されるようになっています。

また、従業員本人だけでなく、家族とともに利用できる体験型の福利厚生への期待が高まり、「実際に使われる制度」であることが重視される傾向が強まっています。

【課題】企業の人事・総務部門が直面する福利厚生運用の悩み

近年、企業での福利厚生制度の見直し・拡充が進む中、保養所やリゾート施設を活用した福利厚生は根強い人気があります。一方で、維持管理や利用率といった運用面の課題も顕在化しています。

【解決策】返金の仕組みを備えた福利厚生宿泊制度

- 使われない企業保養所導入したものの、予約が取れず使われないケースや利用率が低いことによる固定費の浪費が問題となっています。- 企業保養所運営の負担維持管理コスト等の問題から、自社保養所を廃止したいが代替案が見つからない企業が増加しています。- 従業員満足の強化という課題福利厚生を見直すことで、離職率を減少させたい。加えて導入リスクを抑えた施策が必要となっています。

こうした背景と課題をふまえ、当社では企業保養所の運営を通じて、「企業側の負担が過度にならないこと」「確実に利用できること」「従業員に喜ばれること」という要件を満たす福利厚生制度の必要性に着目してきました。

その知見をもとにご提案するのが、利用実績に応じた返金の仕組みを兼ね備えた新しい福利厚生宿泊制度です。

三つの仕組みで企業の課題を解決

１. 最大100％の返金で導入リスクを軽減

２. 繁忙期でも利用しやすい客室確保

３. 補助金＋割引で市場価格の30～40％※引きで利用可能

※割引率は時期・プランにより異なります。

本制度で利用できる宿泊施設

本制度では、当社が運営する宿泊ネットワーク“お宿ねっと”に加盟する宿泊施設「お宿ねっと契約保養所制度」を利用できます。全国の温泉地や観光地に立地する複数の宿泊施設が対象となっており、当社独自のオールインクルーシブサービス「まるごとおもてなし(R)」を展開する施設も含まれています。従業員本人はもちろん、ご家族での利用にも適した環境を整えており、福利厚生として幅広い利用シーンに対応します。

詳細については、以下のページをご参照ください。

https://oyadonet.com/stay-benefits/(https://oyadonet.com/stay-benefits/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=oyado_houjin)

“お宿ねっと”とは

旅を通じて心に残る感動体験や、お得な情報を提供するポータルサイト。「価格以上の満足・喜びをお客様に提供すること」を掲げ、2004年に始まったサービスです。「お客様目線」を第一としたサービスで、約5万人の会員の方にご愛顧いただいております。現在は全国に15の加盟施設と9つの紹介施設がございます。

今後の展開

本制度は、従業員数1,000名以上の企業を対象とした法人向け福利厚生宿泊制度です。今後は、働き方改革・休暇取得促進等、人事・総務部門の福利厚生施策を支える仕組みとして、サービス内容の拡充を進めていく予定です。

【「法人向け福利厚生宿泊制度」についてのお問い合わせ】

-“お宿ねっと”サポートデスク

- TEL：050‐5370‐6028

-“お宿ねっと”公式サイト：https://oyadonet.com/(https://oyadonet.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=oyado_houjin)

- お問い合わせ：https://oyadonet.com/contact/(https://oyadonet.com/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=oyado_houjin)

- 株式会社エムアンドエムサービス

- URL：https://mandm.co.jp/(https://mandm.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=oyado_houjin)

- お問い合わせ：https://mandm.co.jp/contact/(https://mandm.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=oyado_houjin)