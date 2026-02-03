鎌倉うまれの和スイーツ店「鎌倉五郎本店」が名古屋駅に期間限定OPEN！バレンタインにぴったりな『鎌倉チョコサンドだょ』も登場

株式会社グレープストーン

株式会社鎌倉座(本社：神奈川県鎌倉市)が展開する「鎌倉五郎本店」は、2026年2月4日(水)～2月10日(火)までの期間「名古屋駅 PLUSTA Gift名古屋中央」にてポップアップストアをOPENいたします。https://www.kamakuragoro.co.jp/(https://www.kamakuragoro.co.jp/)

古都鎌倉うまれのスイーツ「鎌倉五郎本店」が、名古屋駅に登場！

「鎌倉五郎本店」は、古都鎌倉・小町通りに本店をかまえる人気の鎌倉和菓子店。愛らしい月うさぎの印でおなじみの銘菓『鎌倉半月』をはじめ、幅広い年代に愛される味わいと可憐な風情の鎌倉菓子で人気です。そんな「鎌倉五郎本店」が名古屋駅に登場！普段はなかなか出会えない鎌倉菓子をどうぞお楽しみください。

取扱商品

バレンタインギフトにもおすすめ！しゃりしゃり響く、厚切りショコラサンド

代表作『鎌倉半月』でおなじみのゴーフレットで、厚切りのクランチショコラをはさんだ『鎌倉チョコ

サンドだょ』。ゴーフレットは、アーモンドを焼きこんだ香ばしいキャラメルナッツ味。クランチショ

コラには、ココアビスケットを砕いた「ブラッククランチ」、アーモンドビスケットを砕いた「アーモ

ンドクランチ」、粗挽き煎り大豆を使用した「大豆クラッシュ」の3種クランチ素材をミックスしまし

た。しゃりしゃり食感×厚切りショコラがたまらない人気のサンドです。

6個入10個入

【商品名】鎌倉チョコサンドだょ

【価 格】6個入 799円(本体価格740円)、10個入 1,404円(本体価格1,300円)

可愛い月うさぎ印でおなじみ、鎌倉五郎本店の看板商品『鎌倉半月』

鎌倉五郎本店を代表する、大人気の鎌倉銘菓といえばコレ！月うさぎを描いた大きな半月のおせんべいに、ふわっと軽いクリームがたっぷりはさまれた『鎌倉半月』です。カリッと「おいしい音」がする、ほかにない香ばしい食感は、お子様からご年配まで圧倒的支持をうけています。定番の小倉風味と抹茶風味をご堪能ください。

【商品名】鎌倉半月

【価 格】10枚入 1,296円(本体価格1,200円)

秋冬限定『ごま半月』も入った『鎌倉半月』を楽しむ詰合せ

期間限定の『鎌倉ごま半月』に、定番2種類(小倉風味・抹茶風味)が入った3種詰合せ。『鎌倉ごま半月』は、白ごま・黒ごま・金ごまの3種のごまをた～っぷり使って焼き上げるごま尽くしの半月です。中に挟んだ黒糖クリームのこっくりとした優しい甘さが、香ばしいごまと相性抜群。鎌倉銘菓『鎌倉半月』を存分に満喫できる、この時期だけのお詰合せをどうぞ。

【商品名】鎌倉半月 三色詰合せ＜ごま半月入＞

【価 格】10枚入 1,350円(本体価格1,250円)

催事情報

【期間】2026年2月4日(水)～2月10日(火)

【営業時間】7:00～22:00

※2月4日(水)のみ10:00～

【場所】名古屋駅 PLUSTA Gift名古屋中央

※表示の価格は参考小売価格です。

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。

鎌倉五郎本店とは

鎌倉五郎本店 小町通り本店

八百年の時をきざむ、花の古都鎌倉にうまれた鎌倉五郎本店。鎌倉を代表する神社である鶴岡八幡宮へと通じる小町通りの中程に本店を構えています。花と文学の古都にふさわしい味わいを求め、幅広い年代に親しまれる可憐な風情の鎌倉菓子をお作りし続けています。