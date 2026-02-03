【二重整形検討者の55.4％が“韓国整形を意識”】写真写り・メイク負担がきっかけに・・！？最新調査を公開

minfor Inc.

株式会社ミンフォ（本社：韓国ソウル市江南区、代表：永田丈也）は、全国の20～50代の美容医療・整形に関心をもつ女性を対象に「二重・鼻整形に関するアンケート調査」を実施いたしました。

調査名：【二重・鼻整形に関するアンケート調査】調査期間：2025年11月7日調査対象：全国／20～50代／女性（インターネット調査モニター）有効回答数：整形手術を検討している女性520人調査実施：Crestep合同会社



今回、全国の20～50代女性520名を対象に「二重・鼻整形に関するアンケート調査」を実施し、二重整形を検討するきっかけや興味のある施術、併用したい施術、情報収集の方法について分析しました。

調査の結果、二重整形のきっかけは「写真写り」「メイク負担」「SNSの影響」が主要因として浮き彫りになり、興味のある施術も“負担の少なさ”や“自然な仕上がり”を重視した傾向がみられました。また、クマ取り・目頭切開などの複合施術ニーズが高く、整形は単一施術ではなく“セットで検討される”傾向にあります。

さらに、情報収集はSNSと口コミに偏っており、いずれも韓国整形の情報に触れやすい構造になっていることから、後半の調査では「韓国整形の検討経験が55.4％」という結果も得られています。

■調査サマリー

・二重整形のきっかけトップは「写真写りへの自信のなさ」（30.7％）

・興味のある施術は「埋没法」が最多（31.5％）

・複合施術ニーズが高まり、「クマ取り」「目頭切開」も上位

・韓国整形の検討経験は55.4％と半数を超える

■目元の悩みと二重整形の検討理由とは？！

二重整形を考えたきっかけは「写真写り・メイク負担・SNSの影響」

最も多かった理由は 「写真や自撮りで自分の目に自信がもてなかった」（30.7％）。

続いて、「メイクで二重を作るのが大変」（20.4％）、「SNSで理想の目元を見た」（19.8％） が並ぶ結果となりました。

近年は“ナチュラル盛れ”が求められ、加工・フィルターを使った画像とのギャップに悩む声も増加。

こうした 社会的視線 × SNS発信文化 が、二重整形を後押ししているとみられます。

■興味のある二重整形は「埋没」が最多。

興味のある施術トップは 「埋没法」（31.5％）続いて 「切開」（21.2％）、「自然癒着」（16.9％）。

負担の少ない施術が選ばれやすいものの、“自然さ・長持ち”を求めて切開への関心も上昇しています。

二重整形は“複合的な悩み”とセットで検討される傾向に？！

二重整形と同時に受けたい施術として最も多かったのは「目の下のクマ取り」（22.1％）。次いで 「目頭切開・目尻切開」（13.5％）。

整形検討は“単体ではなく複数の悩みを一度に解決する方向”に変化しており、目元全体の印象改善を目的に併用施術が増えています。

■クリニック探しの情報源はSNSと検索・口コミが主流に

クリニックの情報収集については、SNS・口コミ・検索が上位を占めました。

- Instagram（15.8％）- 口コミサイト（15.6％）- Google検索（15.1％）- X（旧Twitter）（12.8％）

これらの分散した情報源をまとめて比較できる場へのニーズは高く、ミンフォのような “情報を整理し、一元管理できるサービス” の重要性が高まっていると言えます。

■なんと半数以上が韓国整形を検討経験あり。

55.4％の女性が「韓国整形を検討したことがある」 と回答しました。

SNS上の症例情報の豊富さ、費用感の違い、そして“渡航美容”を扱うインフルエンサーの増加など、韓国整形に触れる機会が多い環境が背景にあると考えられます。

■まとめ

今回の調査では、二重整形の検討理由には「日常の悩み」×「SNSの理想像」×「複合施術ニーズ」という3つの構造が絡んでいることが明らかになりました。

一方で、情報源はSNSと口コミに偏り、「情報の真偽」「比較のしづらさ」といった課題も見えてきています。

特に韓国整形は情報接触が多い一方、実際の不安点や注意点は十分に整理されていません。

株式会社ミンフォでは、今回の調査結果に基づき、

・国内／韓国の美容医療の違い

・二重整形・鼻整形の基礎知識

・カウンセリングで確認すべきポイント

・ダウンタイムや費用の違い

・症例比較を行うための正しい視点

など、美容医療に関心のある方が

「正しく比較し、後悔のない選択ができる」 情報を提供していきます。

最新の調査結果を踏まえた記事は、「ミンフォ(https://minfor.jp/)」「Mionni(https://mionni.jp/)」にて順次掲載予定です。

