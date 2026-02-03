収益型連棟倉庫「アメリカンストレージ」フランチャイズ事業を開始

株式会社ＯｆｆｉｃｅＯｔａ

収益型連棟倉庫「アメリカンストレージ」外観

株式会社OfficeOta（本社：愛知県春日井市）は、収益型連棟倉庫「アメリカンストレージ」のフランチャイズ事業を開始しました。

同社は、主力事業として展開してきたアメリカンガレージの施工・販売で培ったノウハウを活かし、収益型連棟倉庫「アメリカンストレージ」を2年前より展開しています。

現在、愛知県内では7棟・43庫が稼働しており、すべて満室、空き待ちが出るなど安定した実績を重ねてきました。

こうした実績を背景に、同社は「アメリカンストレージ」のフランチャイズ展開を開始することとなりました。

■ アメリカンストレージとは

アメリカンストレージは、アメリカで一般的に普及している「セルフストレージ文化」を、日本の土地事情や建築環境に合わせて再構築した収益型連棟倉庫です。

主に個人事業主や法人、趣味用途などの保管ニーズを想定し、バイク・工具・資材・季節用品などの収納スペースとして活用されています。

建物はシンプルな構造で、比較的短期間・低コストでの建築が可能な点が特徴です。

1区画あたり幅3m×奥行6mの設計。倉庫やガレージとして使用可能

2庫～10庫までの連棟構成に対応 ※写真は6庫タイプ

また、1棟あたり複数区画に分けて貸し出すことで、安定した収益を見込めるビジネスモデルとなっています。

株式会社OfficeOtaでは、これまで自社での運営・検証を重ね、実際に満室稼働を実現してきたノウハウをもとに、今回フランチャイズ事業として展開。

建築業者にとっては、新築住宅や大型案件に依存しない「継続的な収益モデル」として導入しやすい事業となっています。

■ 今後の展開とフランチャイズ募集について

株式会社OfficeOtaでは、アメリカンストレージ事業を全国へ展開するため、フランチャイズ加盟店の募集を開始しました。

すでに兵庫県姫路市にて、株式会社ビルドプラスが第1号加盟店として事業をスタートしており、今後は同様のモデルを全国へ広げていく予定です。

フランチャイズ加盟店には、設計・施工のノウハウ提供に加え、運営方法、収支モデル、集客支援などを含めたサポート体制を用意。

初めてストレージ事業に取り組む事業者でも、安心して導入できる仕組みを整えています。

今後も株式会社OfficeOtaでは、土地活用や新規事業を検討する事業者に向けて、安定性と将来性を兼ね備えたビジネスモデルの提供を目指してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社OfficeOta

所在地：愛知県春日井市高山町1-8-1

URL: https://officeota.jp/

収益型連棟倉庫「アメリカンストレージ」ロゴ（登録商標）