卓球のバタフライ　「すすきのアイスワールド2026」に出展

株式会社タマス

「バタフライ」ブランドを展開する株式会社タマスは、2月4日（水）から2月11日（水）まで北海道札幌市で開催される「すすきのアイスワールド2026」に出展し、氷でできた卓球台をすすきの街に設置します。すすきのアイスワールドへの出展は、2年連続となります。

前回の様子

当社は2025年2月、「すすきのアイスワールド2025」に氷でできた卓球台を設置し、氷の芸術を見ていただくとともに、多くの方々に卓球を楽しんでいただきました。

今回も「すすきのアイスワールド2026」を通じ、北海道の皆さまをはじめ、国内外からお越しになる多くの方々に楽しんでいただけるよう、趣向を凝らしたブースをご用意します。たくさんの方々のご来場をお待ちしています。

■実施日時：2月4日（水）～2月11日（水）

■実施時間：平日 15:00～21:00 / 土日・祝日 10:00～21:00

■会 場：札幌市中央区南4条通り ココノ ススキノ前 （Aブロック）

※イベントページはこちら(https://www.snowfes.com/sites/susukino/)

株式会社タマスについて

東京都杉並区の本社ビル

1950年に卓球の全日本チャンピオン田舛彦介が「もっと良い卓球用具を作りたい、自らの手で理想の用具を作りたい」との思いから創業した卓球用品の総合メーカーです。

近年では、卓球用品の製造・販売にとどまらず、Open the Worldを合言葉に「卓球を通じて世界をもっと幸せにする」ため、卓球の普及活動にも力を注ぎ、2025年4月より卓球日本男女代表のオフィシャルサプライヤーを務めています。

ブランド名のバタフライ(https://www.butterfly.co.jp/)には「選手を花にたとえるならば、私たちはその花に仕える蝶でありたい」という思いがこめられ、メイド・イン・ジャパンを体現する品質の高さで198の国や地域に普及し、世界卓球出場選手の半数以上に使用されています。