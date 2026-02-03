モバイルバッテリーシェアサービス「充レン」にSORACOMを採用

株式会社ソラコム

株式会社ソラコム（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO 玉川 憲）は、JUREN株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 李 展飛）が提供するモバイルバッテリーレンタルサービス「充レン」において、AI/IoTプラットフォーム「SORACOM」が採用されたことをお知らせします。

「充レン」は、駅構内や商業施設など街中に設置されたスタンドを通じて、モバイルバッテリーを「借りて・使って・どこでも返せる」体験を提供するシェアリングサービスです。借りる時間から翌日24時まで330円というリーズナブルな価格設定と利便性の高さから、利用者を着実に拡大してきました。

本サービスでは、スタンドに表示されたQRコードをスマートフォンで読み取り、LINE上で利用登録を行うことで、クラウド上でユーザーとスタンド、対象のバッテリーが紐付けられます。登録完了後、クラウドからスタンドへ指示が送られ、該当するバッテリーのロックが遠隔で解除されます。利用後は別のスタンドへの返却も可能で、返却情報は自動的にクラウドへ反映されます。

このようにIoTを活用することで、「借りる・使う・返す」という一連の流れを意識することなく、スムーズなユーザー体験を実現しています。

世界中のモノをつなぐIoTプラットフォーム「SORACOM」の進化

AI/IoTプラットフォームSORACOMは、グローバルに利用できる通信プラットフォームです。「SORACOM Air for セルラー」は、213の国と地域、509キャリアに対応し、SORACOMのグローバル売上比率は4割を超えています。一つの国で複数の通信キャリアネットワークが利用できるマルチキャリア対応、遠隔から用途や利用エリアにあわせて通信プロファイルを書き換えられる「サブスクリプションコンテナ」機能、カード型、組み込みチップ型（eSIM）、モジュール一体型（iSIM）が選べるSIMの形状などの特徴により、高い通信の信頼性と柔軟性が評価されています。

SORACOM採用の理由

「充レン」では、全国に分散して設置されるスタンドを効率的に運営するため、スタンドやバッテリーの状況をリアルタイムに把握し、サービス改善に活かせる仕組みが求められていました。

各スタンドにはSORACOM IoT SIMが組み込まれており、スタンドの充電状況や、バッテリーの貸出・返却・在庫といった管理情報がクラウドへ送信されます。SORACOM IoT SIMは、日本国内でNTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの携帯電話ネットワークに対応しており、設置環境が異なる場所でも安定した通信を選択できる点が特長です。

また、SORACOMのユーザーコンソールを活用することで、設置場所ごとにSIMをグルーピングして管理でき、通信量や回線状況の把握を効率的に行えます。さらに、SORACOMのAPIをクラウドシステムと連携させることで、SIMの通信開始や管理を一括で制御でき、スタンド数の増加にも柔軟に対応できる運用基盤を構築しています。

ソラコムは、IoTを活用したサービスの高度化や運用の効率化、シェアリングサービスのような新しい価値を生み出すイノベーションの実現を支援していきます。

各社からのコメント

『充レン』は、駅構内や商業施設など日常のさまざまな場所で、充電切れの不安を感じさせない体験を提供することを目指して展開しています。

全国に分散して設置されるレンタルスタンドを安定的に運営し、サービス品質を高い水準で維持するためには、信頼性の高いIoT通信基盤が不可欠です。SORACOMのIoT通信を活用することで、スタンドやバッテリーの稼働状況をリアルタイムに可視化し、データに基づいた運用・改善を継続できるようになりました。その結果、ユーザーが操作や仕組みを意識することなく、いつでも安心して使える『充レン』の体験価値を実現できています。

今後も『充レン』を、街に自然に溶け込む信頼性の高い都市インフラとして進化させていきたいと考えています。

JUREN株式会社 代表取締役社長 李 展飛氏



『充レン』は、IoTを活用して街中のインフラとしての新たな価値を提供するレンタルサービスです。SORACOMの通信は、マルチキャリアで日本国内でも複数のキャリアネットワークが利用できるため、全国のさまざまな場所に設置されるサービスや、安定的に通信を必要とするサービスに最適です。SORACOMを通じて、『充レン』のサービス拡大をご支援できることを大変うれしく思います。今後もIoTを活用した新しいサービス創出をサポートしてまいります。

株式会社ソラコム上級執行役員 CEO of Japan 齋藤 洋徳

モバイルバッテリーレンタル・貸し出しサービス「充レン」

「充レン」は手軽に借りられて、どこでも返せるモバイルバッテリーレンタルサービスです。鉄道や商業施設などの公共エリアを中心として各地にレンタルスタンドを設置しています。各種電子決済によりモバイルバッテリー１台を1泊2日330円で利用ができ、返却時は「充レン」のレンタルスタンドであれば全国どこでも返却可能。３種類のケーブルが付属しており、レンタル後すぐにご利用いただけます。新規設置、ご利用方法等に関するお問い合わせは公式Webサイト（https://ju-ren.jp/）をご覧ください。

全国展開状況可視化マップ：https://mypage.ju-ren.jp/map/

LINE友達登録：https://lin.ee/QSKQeHw

ソラコムについて

AI/IoTプラットフォームSORACOMは、世界213の国と地域でつながるIoT通信を軸に、IoTを活用するために必要となるアプリケーションやデバイスなどをワンストップで提供しています。製造、エネルギー、決済などの産業DXから、イノベーティブなスタートアップ、農業や防災など持続可能な地域社会を支える取り組みに至るまで、さまざまな業界・規模のお客様にご活用いただいています。



ソラコムコーポレートサイト https://soracom.com