【ハッケン酒場】2月3日よりメニュー刷新！77円（税抜）の「スパイシー旨カツ」など圧倒的コスパで進化

株式会社テンポスホールディングス

「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに地元密着型の居酒屋チェーンを展開するマルシェ株式会社（本社：大阪市阿倍野区、代表取締役社長：加藤 洋嗣）は、2026年2月3日（火）より、全国の「ハッケン酒場」にてグランドメニューを改訂いたします。 1本77円（税込85円）の「スパイシー旨カツ」を筆頭とする革命的なコスパメニューを導入。 安さ、品質、そしてワクワクする体験で地域の皆様を元気にいたします。

「ハッケン酒場」は、名物の焼鳥をはじめ、多彩な酒場メニューを提供しています。「溺れる塩かわ」、「やみつき辛チキ」、「特製！！鶏チャーシューエッグ」や新感覚の「〆のジョッキ麺」など、バラエティー豊かなラインナップで皆様をお迎えいたします。

※店舗により提供メニューが異なる場合がございますのでご注意ください。

おすすめ新メニュー紹介！

スパイシー旨カツスパイシー旨カツ

1本77円（税抜）の衝撃！だしを効かせた衣が特徴で、ソースをかけずにそのまま美味しく食べられる旨カツです。スパイシーな香りが広がる、お酒もご飯も止まらない、やみつきの一品です。

1本 \77（税込\85）

溺れる塩かわ溺れる塩かわ

揚げた鶏かわを特製のだしで煮た、旨みが溢れ出す新感覚の塩かわです。噛むほどに溢れる「だしの旨み」と鶏かわの旨みが溶け合う、1本88円（税抜）の革命串です。

1本 \88（税込\97）

やみつき辛チキやみつき辛チキ

手羽元をハッケン酒場流にスパイシーな唐揚げに。刺激的な辛さと旨みがクセになる、お酒が止まらない最強の1本です！1本99円（税抜）という驚きの価格で、何本でも気軽にお楽しみいただけます。

1本 \99（税込\109）

特製！！鶏チャーシューエッグ特製！！鶏チャーシューエッグ

焼鳥屋の「本気のご褒美」！特製ダレを使用した、厚切り鶏チャーシューと目玉焼きの組み合わせ。肴としてはもちろん、ご飯に乗せても最高なハッケン酒場渾身の一皿です。

\600（税込\660）

〆のジョッキ麺〆のジョッキ麺（そうめん or にゅうめん）

ビールジョッキで麺をすするという新体験！つるりと喉越しが良く、その意外性と楽しさからお子様にもオススメです。

各\390（税込\429）

至福の鶏だしチーズリゾット至福の鶏だしチーズリゾット

鶏だし×チーズの濃厚な誘惑。魅惑的な見た目に食欲が再燃する、満足度120%の洋風新感覚リゾットです。

\550（税込\605）

スペシャルサワースペシャルサワー

イチゴ、キウイ、グレープ、パイン、マンゴーの5種類を展開。凍結フルーツがジョッキから溢れんばかりに盛られた、果肉感たっぷり、見た目の華やかさと満足感を両立させた、ワンランク上のサワーです。

各\590（税込\649）

※関大前店・京田辺店・阪神深江店におきましては、提供メニューが一部異なります。あらかじめご了承ください。

※本リリースに掲載されている画像はイメージです。

※掲載メニューの販売や内容は、予告なく変更、または終了する場合がございます。

ハッケン酒場について

活気あふれる空間が自慢の「ハッケン酒場」は、炭火で焼き上げる「自慢のもも焼」を中心に、揚物、焼物、お食事など多彩な居酒屋メニューを取り揃えています。

地域密着型の店舗展開を行っており、駅前や商店街など、お仕事帰りにふらっと立ち寄りやすい便利なロケーションです。店内は、調理の活気が伝わるカウンター席やテーブル席を設けたレイアウトで、老若男女問わず全てのお客様にご満足いただけるお店づくりを心掛けています。グループでのお集まりや、仕事帰りに立ち寄るなど、様々なシチュエーションでお楽しみいただけます。

アットホームな元気いっぱいのサービスと心地よい空間で、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

ハッケン酒場公式サイトはこちら :https://www.marche.co.jp/brand/hakkensakaba_nt.htmlマルシェ株式会社について

「心の診療所を創造する」を理念とし、「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに、「酔虎伝」「八剣伝」「居心伝」「餃子食堂マルケン」「八右衛門」「焼そばセンター」「ハッケン酒場」その他業態を直営店もしくは加盟店としてチェーン展開しております。



2026年も私たちは「心の診療所」を経営理念としながら、重点方針「ダイバーシティ・マルシェ」を掲げ、新たな価値を創出いたします。国内だけに止まらず世界に目を向けたダイバーシティ経営を目指します。



私たちの考えるダイバーシティ経営とは下記の新たな３つの可能性への挑戦です。



１．新しい業態の創造

２．新しい人財の活躍

３．新しい社風の構築



この活動を通じて国内のみでなく、世界のマーケットを見るという視点を持ち、視座を変える事で「新生マルシェ」＝「ダイバーシティ・マルシェ」として一歩を踏み出しています。

【マルシェ株式会社】

本社所在地：大阪市阿倍野区阪南町2-20-14

代表取締役社長：加藤 洋嗣（かとうひろつぐ）

事業内容：「八剣伝」「餃子食堂マルケン」「酔虎伝」「居心伝」「ハッケン酒場」「八右衛門」「焼そばセンター」等の経営およびフランチャイズ事業

店舗数：275店舗（2025年3月31日時点）

設立：昭和47年（1972年）9月8日

HP：https://www.marche.co.jp/