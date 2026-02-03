2個入のお手軽な「冷凍おにぎり」が新登場！素材の味を生かした「鶏ごぼう」＆人気の具材「鮭＆おかか」２月10日（火）より順次発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、新たな冷凍米飯のラインアップとして、「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鶏ごぼう」、「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鮭＆おかか」を、2月10日（火）より全国のセブン‐イレブンで順次発売します。

もち麦を使用した「鶏ごぼうおにぎり」は、鶏の旨味やごぼうの風味をダイレクトに感じられるおにぎり。腹持ちのよいもち麦で食べごたえもバッチリです。2種類の具材を堪能できる「鮭＆おかか」は、五穀米を使用することで白米に不足しがちな栄養を手軽に補ってくれるのがポイントです。温めるだけで完成したり、小分けトレーで1個ずつ食べられたりと、とにかく手軽でおいしく食べられることを目指しました。セブン‐イレブンの冷凍食品のラインアップを増やし、食事の選択肢をさらに広げます。

手軽に食べやすい冷凍2個入りのこだわり

また、2020年比で2025年は食料品価格が125.8%(※1)となるなど物価が上昇する中、手軽におにぎりを味わっていただくべく、「計画調達・計画生産」という冷凍食品の強みを生かして開発し、1個あたり100円（税抜）以下というお求めやすい価格を実現しています。ただおいしいだけでなく栄養面にもこだわり、質の高さとお求めやすい価格を両立しました。1個ずつトレーに入っていて食べやすく、切り離して使えるのもうれしいポイントです。

※1 総務省統計局「2020年基準 消費者物価指数 全国 2025年（令和7年）12月分及び2025年（令和7年）平均」）URL：https://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/nen/index-z.html

素材の味を生かしたおにぎり

■セブンプレミアム 2個入おにぎり 鶏ごぼう

価格：198円（税込213.84円）

発売日：2月10日（火）～順次

販売エリア：全国

皮つきごぼうで風味アップ

食物繊維を豊富に含んだごぼうは、皮に香りや旨味が含まれています。皮つきのまま使用することで、風味をアップさせました。

鶏の出汁でふっくら炊き上げ

まろやかなコクと自然な甘みが特長の鶏出汁で、ふっくらと炊き上げました。レンジで温めると香りがふわっと広がり、食べるたびに旨味が口の中に広がります。

1つで2種類のおにぎりが楽しめる！

■セブンプレミアム 2個入おにぎり 鮭＆おかか

価格：198円（税込213.84円）

発売日：2月10日（火）～順次

販売エリア：全国

おにぎりで人気の具を組み合わせた一品

おにぎりで定番人気の具材である、鮭とおかかを組み合わせました。1つで2つの味わいを堪能することができる、うれしいおにぎりです。

強い旨味を出す昆布×鰹の合わせ出汁

「鮭」のおにぎりには炊飯時に鮭エキスを使用し、「おかか」のおにぎりには、昆布出汁と鰹出汁を組み合わせた「合わせ出汁」を使用しました。雑味が少なくあっさり上品な昆布出汁と、豊かな風味と香りが広がります。

発売中の冷凍おにぎり

■セブンプレミアム 寝かせ玄米おむすび 2個入

価格：198円（税込213.84円）

発売中

販売エリア：全国

美味しさと健康を叶える蔵前の行列店「YUWAERU本店」の寝かせ玄米(R)の味を冷凍おにぎりにしました。「寝かせ玄米(R)」は従来の玄米のイメージとは異なり、「やわらかさ」、「もちもち食感」、「香りの高さ」が特長です。

■セブンプレミアム 焼おにぎり 2個入

価格：188円（税込203.04円）

発売中

販売エリア：全国

3種の醤油香る焼おにぎり（２個入）です。

担当者コメント

物価高の中でも、変わらないおいしさと安心をお届けしたいという想いから、冷凍食品の新商品を開発しました。冷凍食品は日持ちするので、ストックしておけるのが便利なポイントです。2個入りという「ちょうどいい」ボリュームが、小腹が空いたときやプラス一品にぴったり！温めるだけでおいしく、満足感のあるヘルシーなおにぎりは、忙しい現代人の味方です。冷凍だからこそできる、炊き立てのようなおいしさと風味豊かな出汁の旨味をぎゅっと閉じ込めたおにぎりを、ぜひご賞味ください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。