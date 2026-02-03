アイデムが、セントレア空港事業者合同企業説明会の運営サポートを3年連続で受託

株式会社アイデム

総合人材情報サービスの株式会社アイデム(東京都新宿区 代表取締役社長：椛山亮)は、中部国際空港株式会社（愛知県常滑市 代表取締役社長：籠橋寛典）が主催するセントレア空港事業者合同企業説明会において、一昨年・昨年に引き続き本年も運営サポートを受託いたしました。

アイデムはこれまで国内11空港における採用支援を受託し、採用ホームページの開設や合同企業説明会の運用サポートなどを行ってまいりました。一昨年にセントレア空港事業者合同説明会を初受託し、昨年も継続して当日の運営サポートを実施。毎回400名以上の来場者を迎える当説明会の、円滑な運営に貢献してきました。こうしたこれまでの実績を踏まえ、アイデムが本年もサポートを受託するにいたりました。

当日は昨年導入した来場受付専用アプリを引き続き活用し、求職者の速やかな受付を行うとともに、セントレア空港内事業者と求職者のマッチングに寄与できるよう、万全のサポートを実施してまいります。

セントレア空港事業者合同企業説明会 https://www.centrair.jp/info/recruit_seminar.html(https://www.centrair.jp/info/recruit_seminar.html) 日程：2026年2月7日（土） 11:00～16:00（受付：10:45～）※HPからの事前予約制

会場：中部国際空港センターピアガーデン（第1ターミナル内）

対象：新卒・第二新卒（既卒3年以内）・社会人採用等

概要：グランドハンドリング、給油、警備、ケータリングなどセントレアを支える航空・空港に関連す

る企業、計17社が出展。採用担当者と直接会話をすることで、応募の前に各事業者の仕事内容や

条件等の詳細を質問・確認できます。

航空関連の会社を志望もしくは興味のある方は、この機会に是非ご参加ください。

働き方や仕事の相談ができる「お仕事相談コーナー」も設置しています。

＜株式会社アイデム 会社概要＞ https://www.aidem.co.jp

アイデムは1970年の新聞折込求人紙に始まり、人に「はたらく」感動を、企業には「人材」という価値をつなぎ、地域が発展できる社会の実現を目指してきました。求人サイト「イーアイデム」等の求人メディア、採用ホームページ構築サービス「Jobギア採促」、新卒・中途の人材紹介「アイデムエージェント」、高度人材から特定技能までサポートする「アイデムグローバル」といった時代の変化にも対応した採用支援だけでなく、労働雇用状況や社会の課題にも目を向けた調査分析、情報提供を行っています。これからもアイデムは、人と企業をつなぐ人材サービスを展開していきます。