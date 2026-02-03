ユニーリサーチ、AIが応募の「集まりやすさ」を無料診断する「インタビュー応募数シミュレーター」を公開

株式会社プロダクトフォース

株式会社プロダクトフォース（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：浜岡 宏樹）が運営する国内最大級のダイレクトリサーチプラットフォーム「ユニーリサーチ」は、インタビュー対象者の募集条件を入力するだけで、AIが応募の「集まりやすさ」を判定する新機能「インタビュー応募数シミュレーター」を公開しました。

本機能は会員登録不要・無料で利用でき、「この条件で本当に対象者が集まるのか」という導入前の不安を解消することで、より多くの企業のリサーチ活動を後押しします。

■ 機能開発の背景

「ユニーリサーチ」は、最短当日・従来の1/10以下のコストでユーザーインタビューが可能なサービスとして、スタートアップから大手企業まで幅広く活用されています。

一方で、一部の導入検討企業様からは、「ニッチな条件でも本当に対象者が見つかるのか」「登録しても集まらなかったら無駄になってしまうのではないか」といった、回収可能性に関する不安の声が寄せられていました。

従来の調査会社では、発注前に独自の「出現率調査」を行うことが一般的ですが、セルフ型リサーチサービスにおいてその不確実性は、利用開始のハードルとなっています。

そこで当社は、AIが過去データを分析し、集まりやすさを予測・診断する機能を開発いたしました。これにより、リサーチのプロではない方でも、事前に実現可能性を把握した上で、安心して調査を開始いただけるようになります。

■ 「インタビュー応募数シミュレーター」の詳細

本機能は、希望する対象者の条件（属性や経験など）を入力するだけで、AIが累計30,000件以上の豊富な募集実績データを活用・分析し、瞬時に診断結果を表示します。

＜3つの特徴＞

- AIによる瞬時のランク判定（S～C評価）入力された条件に基づき、「とても集まりやすい（S）」から「やや希少な条件です（C）」までの4段階で評価します。- 「集まりやすさが近い募集実績」を表示ランク判定だけでなく、「集まりやすさ」が近い過去の募集実績も表示されます。事前に応募数の見込みが立てやすくなります。- 会員登録不要で誰でも利用可能アカウント登録やログインの必要がなく、どなたでも無料でシミュレーションが可能です。社内稟議や企画段階での実現可能性調査としてもご活用いただけます。

▼ インタビュー応募数シミュレーター

https://unii-research.com/business/apps/recruitings/data/

ユニーリサーチについて

「ユニーリサーチ」は、“最短当日・従来調査コストの10分の1以下”でユーザーインタビューを実施できるダイレクトリサーチプラットフォームです。新規事業やサービス開発に取り組む企業が、ユーザーのリアルな声をスピーディかつ低コストで収集することができます。現在までに3,300社以上の企業が導入し、累計81,000件以上のインタビューがあります。コンシューマー向けセルフインタビュー調査サービスとしては「インタビュー件数」「登録企業数」No.1を獲得（※）。

※コンシューマー向けセルフインタビュー調査サービスの年間インタビュー調査件数（調査期間：2024年9月～2025年8月）、ユニーク登録企業数（調査期間：2025年8月末時点）、（株）東京商工リサーチ調べ



公式サイト：https://unii-research.com/business

株式会社プロダクトフォース 会社概要

会社名：株式会社プロダクトフォース

代表者：代表取締役CEO 浜岡 宏樹

所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 23F

設立：2023年1月

事業内容：ダイレクトリサーチプラットフォーム「ユニーリサーチ」の開発・運営

コーポレートサイト：https://productforce.co.jp