【新講座リリース】実戦型「プレスリリース講座」を公開。メディア掲載を戦略的に勝ち取るには

株式会社GIG（本社：東京都中央区、代表取締役：岩上貴洋）が提供するコンテンツマーケティング特化型eラーニング「コンマルクアカデミー(https://www.conmark.jp/)」は、企業のインハウス化（内製化）を支援し、自社でコンテンツマーケティングの専門人材を育成することを目的としています。

この度、コンマルクアカデミーにおいて、広報未経験者からでもメディア掲載を実現するための新講座『広告ではなく広報PRでメディア掲載を目指すには ～プレスリリース編～(https://www.conmark.jp/course/press_release)』を公開いたしました。

講座開講の背景：加速する情報過多時代の「広報課題」

現在、国内最大級のプレスリリース配信サービス「PR TIMES」では、1日に約1,400件ほどのプレスリリースが配信されています。多くの企業が情報発信に取り組む一方で、「配信してもメディアに扱われない」「広告と広報の違いが分からず宣伝色が出てしまう」といった悩みを抱える広報担当者は少なくありません。

本講座は、こうした課題を解決し、メディアに掲載をアプローチするための実践的なスキルを習得することを目的としています。

本講座で学べること

1. 広告を「ニュース」に変える、ニュースバリューの視点

広告・宣伝を、社会が求める「ニュース」へと変換するために必要な3つの要素をお伝えします。メディアがどのような視点で情報を選択しているかを学び、掲載率を高めます。

2. プロが教える、埋もれないための執筆・画像活用テクニック

1日1,400件が配信されている中で、メディアの目に留まるタイトル・リード文・構成の作り方を具体的に解説します。

3. 掲載率を確実に上げる「メディアリスト作成」と「媒体研究」

自社でメディアリストを持つことの重要性を説き、Yahoo!ニュース掲載700媒体の中から、自社に最適なターゲットを特定する方法を伝えます。

4. 配信の「ゴールデンタイム」と配信後の「提案型フォロー」まで網羅

読まれるための最適な配信タイミング、避けるべき日時、さらには配信後のメディアへのアプローチ方法や効果測定までを体系的にカバーしています。

講師プロフィール

広報PRコンサルタント／編集・ライター

辻 陽一郎

慶應義塾大学経済学部卒業後、ヤフー株式会社にて広告営業に従事。その後、事業会社広報、PR会社などを経て広報PR歴は15年以上。メディア側の立場（編集・ライター）としても活動し、両者の視点を持つコンサルタントとして多くのクライアントを支援。

カリキュラム詳細（全5回）

・プレスリリースの基本（広告と広報の違い、ネタの切り口）

・広告からニュースへ（3つのニュースバリューの組み込み方）

・プレスリリースの書き方（構成・タイトル・画像活用）

・メディアリスト作成と媒体研究（ターゲット選定と媒体研究）

・プレスリリースの配信戦略（タイミング・提案型フォロー・効果測定）

受講について

『広告ではなく広報PRでメディア掲載を目指すには ～プレスリリース編～(https://www.conmark.jp/course/press_release)』は、コンマルクアカデミーにて提供しています。

コンマルクアカデミーについて： 1IDあたり月額2,980円（税抜）で、今回リリースされた新講座に加え、過去に開催されたウェビナーを含めた講座が見放題のサブスクリプションサービスです。

